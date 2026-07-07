Πένθος για τον Νίκο Μωραϊτη - Πέθανε η μητέρα του

Snapshot Ο Νίκος Μωραΐτης ανακοίνωσε το θάνατο της μητέρας του μέσω ανάρτησης στο Facebook.

Στην ανάρτησή του, ο συνθέτης εκφράζει τη βαθιά του θλίψη και τον σεβασμό προς τη μητέρα του.

Ζητά από τους φίλους του να μην τον καλέσουν τηλεφωνικά και υπόσχεται να ενημερώσει μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Περιγράφει τη μητέρα του ως μια όμορφη και ταλαντούχα γυναίκα που θαυμάζει βαθιά. Snapshot powered by AI

Δύσκολες στιγμές για τον Νίκο Μωραΐτη. Ο καταξιωμένος στιχουργός έχασε τη μητέρα του και το ανακοίνωσε με ένα συγκινητικό ποστ στο facebook.

«Ξημερώνει η πιο δύσκολη μέρα. Κι εγώ είμαι ξαφνικά ένα μωράκι στα χέρια της μάνας του. Που θα πρέπει να πάει στο νοσοκομείο να παραλάβει τη σορό της μάνας του.

Μαμά. Τι ωραία που η ηχούσε αυτή η λέξη που δε θα ξαναπώ. Τι όμορφη που ήσουν. Σε χάζευα. Καμάρωνα που είχα την πιο όμορφη μαμά. Καμάρωνα τα ταλέντα σου. Και που σε θαύμαζαν για όλα αυτά που έφτιαχνες με τα λεπτά νευρώδη χέρια σου. Σ’ αγαπώ. Και τώρα ξημερώνει η πιο δύσκολη μέρα.

*Φίλοι, μη με καλέσετε στο τηλέφωνο, παρακαλώ. Θα σας ενημερώσω από εδώ. Ευχαριστώ για την κατανόηση», έγραψε.