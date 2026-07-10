«Πυρ και μανία» ο Στέλιος Ρόκκος: Η φάρσα της συντρόφου του που τον έκανε έξαλλο - Βίντεο

Ο Στέλιος Ρόκκος αγαπά να κάνει φάρσες, μόνο που αυτή τη φορά έπεσε ο ίδιος θύμα.

Η σύζυγος του τραγουδιστή, Λελέ Γκόφα τον τρόλαρε στέλνοντάς του μια fake φωτογραφία που έδειχνε πως κατσίκες είχαν μπει στο μποστάνι του και είχαν προκαλέσει μεγάλη καταστροφή στα καρπούζια του.

Ο δημοφιλής ερμηνευτής που έχει τεράστια αδυναμία στο μποστάνι του έπαθε σοκ και ζήτησε από την σύζυγό του να τις απομακρύνει, ενώ λίγο αργότερα κατέφτασε ο ίδιος αγανακτισμένος, μαθαίνοντας πώς όλο αυτό ήταν μία φάρσα.

Δείτε την ξεκαρδιστική φάρσα:

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