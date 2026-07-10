Αυλαία για το «Live News» και τον Νίκο Ευαγγελάτο – Πότε επιστρέφει στο MEGA;

Μία εξαιρετική τηλεοπτική χρονιά, με υψηλά ποσοστά, ολοκλήρωσε ο Νίκος Ευαγγελάτος, την Παρασκευή, στο MEGA. Ο δημοσιογράφος ευχήθηκε καλό καλοκαίρι, ανανεώνοντας το ραντεβού του με το κοινό για την επόμενη σεζόν.

«Όπως μου έλεγε ο σκηνοθέτης μας, υπερπολύτιμος συνεργάτης όλα αυτά τα 7 χρόνια που είμαστε στο MEGA, πρέπει να ‘χουμε κάνει κάτι παραπάνω από 1500 εκπομπές και κάμποσο παραπάνω από 3000 ώρες στον αέρα. Αυτές τις 7 σεζόν εδώ στο MEGA. Και πρώτα ο Θεός θα ‘ναι και η επόμενη και μακάρι να ‘ναι και πολλές άλλες, γιατί είναι ένα εκπληκτικό περιβάλλον αυτό εδώ και πολύ μεγάλη η δική σας εμπιστοσύνη», είπε.

«Πολύ μεγάλη η τιμή να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας και να μπορούμε να νιώθουμε ότι είναι αποδεκτή. Σας ευχαριστούμε γι’ αυτό πάρα πολύ όλους, κάθε έναν ξεχωριστά. Θα ‘μαστε εδώ νωρίς, 24 Αυγούστου θα ανοίξουμε την τηλεοπτική σεζόν. Για την 8η σεζόν του Live News, εδώ, στο MEGA», τόνισε κλείνοντας.

Διαβάστε επίσης