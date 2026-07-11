Influencer έπεσε από τον 27ο όροφο στο Ντουμπάι

Η Kauana Bilhar σχεδίαζε να επιστρέψει στη Βραζιλία

Newsbomb

Influencer έπεσε από τον 27ο όροφο στο Ντουμπάι
LIFESTYLE
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Η influencer από τη Βραζιλία, Kauana Bilhar, έχασε τη ζωή της στο Ντουμπάι, όταν έπεσε από το μπαλκόνι του διαμερίσματός της στον 27ο όροφο. Οι συνθήκες του θανάτου της 26χρονης παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και ερευνώνται από τις Αρχές.

https://www.instagram.com/p/DWMo8tkjbEC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η νεαρή γυναίκα, η οποία εργαζόταν ως μοντέλο και ήταν ιδιαίτερα ενεργή στα κοινωνικά δίκτυα, ζούσε τα τελευταία περίπου δύο χρόνια στο Ντουμπάι, όπου μοιραζόταν συχνά με τους διαδικτυακούς της ακολούθους στιγμές από την πολυτελή ζωή της μέσω Instagram.

Σύμφωνα με το βραζιλιάνικο μέσο G1, η Kauana Bilhar σχεδίαζε να επιστρέψει στη Βραζιλία, ωστόσο το ταξίδι της επιστροφής δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά της, η 26χρονη σκοτώθηκε την Τρίτη. Ο θείος της ανέφερε ότι η νεαρή έπεσε από τον 27ο όροφο της πολυκατοικίας όπου διέμενε. Η αστυνομία του Ντουμπάι έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Η μητέρα της ταξίδεψε ήδη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τις έρευνες και τις διαδικασίες που ακολουθούνται μετά τον θάνατο της κόρης της.

Η έκκληση της μητέρας για σεβασμό

Την ώρα που η οικογένεια πενθεί, η μητέρα της influencer κατήγγειλε ότι δέχεται επιθέσεις και προσβλητικά σχόλια από χρήστες του διαδικτύου σχετικά με τη ζωή και τον θάνατο της κόρης της.

Σε συγκινητικό μήνυμά της μέσω βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, ζήτησε να σταματήσουν οι κρίσεις και οι κατηγορίες εις βάρος της 26χρονης.

«Πρέπει να βλέπω τη μνήμη της κόρης μου να κρίνεται, να διασύρεται και να αντιμετωπίζεται χωρίς σεβασμό από ανθρώπους που δεν γνώριζαν την ιστορία της», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η κόρη της «αξίζει σεβασμό» και δεν μπορεί πλέον να απαντήσει σε «κατηγορίες, κακόβουλα σχόλια και ιστορίες που επινοούνται για εκείνη».

Η μητέρα της Kauana Bilhar έχει πλέον αναλάβει και τη διαδικασία μεταφοράς της σορού της κόρης της πίσω στη Βραζιλία.

Παράλληλα, στον λογαριασμό της νεαρής influencer στο Instagram έχουν συγκεντρωθεί πολλά μηνύματα συλλυπητηρίων από ακολούθους της, οι οποίοι εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στην οικογένειά της.

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