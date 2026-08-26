Η Kate Moss πρωταγωνιστεί στην ανοιξιάτικη καμπάνια της Gucci τραγουδώντας «Wicked Games»

Snapshot Η Κέιτ Μος πρωταγωνιστεί στην ανοιξιάτικη καμπάνια της Gucci μέσα από μια μικρού μήκους ταινία σκηνοθετημένη από τον Johan Renck.

Η καμπάνια βασίζεται στο τραγούδι «Wicked Game» του Chris Isaak και παρουσιάζει την έννοια της έλξης και του πόθου στις σχέσεις.

Συμπρωταγωνιστής της Μος είναι ο Κροάτης ηθοποιός Goran Bogdan, με τα γυρίσματα να έχουν γίνει σε ξενοδοχείο του Ζάγκρεμπ.

Ο Michal Chelbin έχει αναλάβει το φωτογραφικό μέρος της καμπάνιας, δημιουργώντας πορτρέτα που συνδυάζουν την αισθητική της Αναγέννησης με σύγχρονα στοιχεία.

Η συλλογή Demna που προβάλλεται στην καμπάνια περιλαμβάνει νέα κομμάτια με ελαφριές σιλουέτες και υφές, σχεδιασμένες για ευελιξία στην ένδυση. Snapshot powered by AI

Η Κέιτ Μος πρωταγωνιστεί στην ανοιξιάτικη καμπάνια της Gucci μέσα από μία μικρού μήκους ταινία, σε σκηνοθεσία του Johan Renck.

Η καμπάνια αφιερωμένη στη συλλογή Demna, ενσαρκώνεται μέσα από το «Wicked Game» του Chris Isaak, το εμβληματικό τραγούδι για την έλξη, τον πόθο και την εύθραυστη ισορροπία των σχέσεων.

Ο Κροάτης ηθοποιός Goran Bogdan συμπρωταγωνιστεί με το σούπερ μόντελ στην ιστορία της Gucci, που γυρίστηκε σε ξενοδοχείο του Ζάγκρεμπ.

Στην ταινία μικρού μήκους, μια ομάδα αγνώστων ξυπνά σε μια αίθουσα και, υπό τους ήχους του τραγουδιού, ενώνεται σε ζευγάρια, ερωτευόμενη στην πίστα.

https://www.instagram.com/p/DcdOgIrz1XZ/

Το υπόλοιπο της καμπάνιας έχει ανατεθεί στον φακό του Michal Chelbin, ο οποίος συνεισφέρει μια σειρά από οικεία πορτρέτα που ερμηνεύουν εκ νέου την αισθητική της Αναγέννησης μέσα από ένα σύγχρονο βλέμμα.

Στα πορτρέτα εμφανίζονται οι Παγκόσμιοι Πρεσβευτές Xiao Zhan, Jin και NINGNING, μαζί με τους Tom Brady, Alex Consani, EsDeeKid, Lee Young Ae, Shawn Mendes, Rico Nasty και Tarzzan. Μια ποικιλόμορφη ομάδα, σχεδιασμένη να αντανακλά τις πολλές ψυχές ενός Οίκου που βρίσκεται σε μεταμόρφωση.

Τα βασικά κομμάτια που εκτίθενται προέρχονται από την επίδειξη με την οποία ο Demna έκανε το ντεμπούτο του στις πασαρέλες για τον οίκο, παρουσιάζοντας νέες σιλουέτες και υφές που εκφράζουν μια ιδέα ελαφρότητας, σχεδιασμένη να προσαρμόζεται σε διαφορετικούς τρόπους ερμηνείας της ένδυσης.

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