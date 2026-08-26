Snapshot Οι γιατροί του συνέστησαν ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης μετά την επέμβαση.

Οι προγραμματισμένες συναυλίες της περιοδείας «Una Storia Importante» αναβλήθηκαν και μεταφέρθηκαν για το 2027.

Η ενημέρωση έγινε από την εταιρεία διοργάνωσης της περιοδείας «Friends & Partners». Snapshot powered by AI

Ο Ιταλός τραγουδιστής Έρος Ραμαζότι υποβλήθηκε σε επέμβαση στις φωνητικές του χορδές.

Σύμφωνα με τον ίδιο τον 62χρονο καλλιτέχνη, η χειρουργική επέμβαση εξελίχθηκε εξαιρετικά, ωστόσο οι γιατροί του συνέστησαν να ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης. Την ενημέρωση έκανε γνωστή η «Friends & Partners», η εταιρεία που έχει αναλάβει τη διοργάνωση της περιοδείας του.

Ως αποτέλεσμα, οι συναυλίες που ήταν προγραμματισμένες στο πλαίσιο της περιοδείας «Una Storia Importante» δεν θα πραγματοποιηθούν στις αρχικές ημερομηνίες και μεταφέρονται για το 2027.