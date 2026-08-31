H Κάιλι Τζένερ αποκάλυψε ότι το αγαπημένο της φαγητό είναι ελληνικό - Βίντεο

Snapshot Η Κάιλι Τζένερ αποκάλυψε σε συνέντευξη με την κόρη της ότι το αγαπημένο της φαγητό είναι ελληνικό.

Το βίντεο της συνέντευξης δημοσιεύτηκε στο κανάλι της στο YouTube και περιλαμβάνει και τον γιο της, Έιρ.

Η συνέντευξη περιλάμβανε ερωτήσεις που έθεσε η 8χρονη κόρη της, Στόρμι.

Η Κάιλι έχει δύο παιδιά με τον πρώην σύντροφό της, τον ράπερ Τράβις Σκοτ. Snapshot powered by AI

Μια ιδιαίτερα γλυκιά συνέντευξη παραχώρησε η Κάιλι Τζένερ, στα δύο της παιδιά, την 8χρονη κόρη της, Στόρμι, και τον 4χρονο γιο της, Έιρ, όπου μεταξύ άλλων αποκάλυψε ότι το αγαπημένο της φαγητό είναι ελληνικό.

Το βίντεο, που δημοσίευσε η 29χρονη την Κυριακή στο κανάλι της στο YouTube, ξεκινά με τον Έιρ να χτυπά μια κλακέτα, λέγοντας στην κάμερα: «Γεια, είμαι ο Έιρ, καλώς ήρθατε στην ταινία μου».

Στη συνέχεια, την σκυτάλη παίρνει η Στόρμι, η οποία εξηγεί ότι θα κάνει κάποιες ερωτήσεις στην μητέρα της, για να δει εάν μπορεί να της απάντηση. Η Κάιλι σημείωσε ότι 8χρονη ήταν εκείνη που σκέφτηκε τις ερωτήσεις μόνη της, με την Στόρμι να αναστενάζει, αστειευόμενη, ότι ήταν «μια πολύ δύσκολη δουλειά».

«Είσαι τόσο χαριτωμένη, δεν το αντέχω. Πώς μεγάλωσες τόσο πολύ; Πότε μεγάλωσες τόσο πολύ;» ακούγεται να ρωτάει η Κάιλι την κόρη της.

Η Στόρμι ξεκίνησε ρωτώντας την μητέρα της ποιο είναι το αγαπημένο της emoji, αλλά και το φαγητό που θα μπορούσε να τρώει κάθε μέρα, με την Κάιλι να αποκαλύπτει: «Χμμμ, σούσι και ελληνική κουζίνα. Κάτι σαν το κεμπάπ και το κουσκούς».

Δείτε το απόσπασμα της συνέντευξης στο 0:27:

Εκείνη την στιγμή, ο Έιρ, ο οποίος βρισκόταν στην αγκαλιά της Κάιλι, άρχισε να χασμουριέται. «Συγγνώμη, βαριέσαι;» ρώτησε η Τζένερ τον γιο της, με εκείνον να απαντά γελώντας: «Ναι».

Στη συνέχεια, προσπαθώντας να αντιστρέψει τους ρόλους, η Κάιλι ρώτησε την κόρη της ποιο φαγητό θα μπορούσε να τρώει εκείνη κάθε μέρα, με την 8χρονη Στόρμι να απαντάει με μια μικρή δόση ειρωνείας: «Κορίτσι μου, αυτές είναι οι δικές σου ερωτήσεις, όχι οι δικές μου».

«Εντάξει, συγγνώμη», απάντησε γελώντας η Κάιλι.

Η Κάιλι έχει αποκτήσει τα παιδιά της με τον πρώην σύντροφό της, τον ράπερ Τράβις Σκοτ.