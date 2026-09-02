Η Κατερίνα Γερονικολού γιόρτασε τα 41α γενέθλιά της - Το χιουμοριστικό σχόλιο του Γιάννη Τσιμιτσέλη

Snapshot Η Κατερίνα Γερονικολού γιόρτασε τα 41α γενέθλιά της με ανέμελες στιγμές από τις καλοκαιρινές διακοπές της.

Στιγμιότυπα από τον εορτασμό περιλάμβαναν τον σύντροφό της Γιάννη Τσιμιτσέλη και την κόρη του, Εύα.

Η ηθοποιός ευχήθηκε «Καλή σχολική χρονιά» συνοδεύοντας τις ευχές για τα γενέθλιά της.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης δημοσίευσε βίντεο με φωτογραφίες της Κατερίνας και της ευχήθηκε χιουμοριστικά για τα 32 της χρόνια, αναφερόμενος λάθος στην ηλικία της. Snapshot powered by AI

Η Κατερίνα Γερονικολού γιόρτασε τα γενέθλιά της δημοσιεύοντας ανέμελες στιγμές από τις καλοκαιρινές διακοπές της, ποζάροντας με τον σύντροφό της, Γιάννη Τσιμιτσέλη και αγαπημένα της πρόσωπα.

Ξεχωριστή θέση στο άλμπουμ της ηθοποιού είχε το στιγμιότυπο με την κόρη του Γιάννη Τσιμιτσέλη, Εύα, η οποία ποζάρει αγκαλιά στη θάλασσα με την Κατερίνα Γερονικολού.

«Να παίζουμε… Όσο κι αν μεγαλώνουμε. Happy Birthday to me! Καλή «σχολική» χρονιά σε όλους μας!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η ηθοποιός.

https://www.instagram.com/p/DcyPFczjRUp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η Κατερίνα Γερονικολού έλαβε τρυφερές ευχές από τον σύντροφό της, Γιάννη Τσιμιτσέλη, ο οποίος δημιούργησε ένα ξεχωριστό βίντεο με φωτογραφίες της αγαπημένης του και το δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας: «Χρόνια πολλλλλά, καλά και πανέμορφα! Ευτυχισμένα τα 32 σου χρόνια», δίνοντας τη δική του χιουμοριστική πινελιά, αφού η Κατερίνα Γερονικολού συμπλήρωσε τα 41 της χρόνια.

https://www.instagram.com/reel/DcwZIX-ggaR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

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