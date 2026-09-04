Επίσκεψη στη Νάξο για τον πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό - Η τριήμερη ξενάγηση στο νησί

Ο Πρίγκιπας του Μονακό βρέθηκε στη Νάξο από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη, γνωρίζοντας από κοντά την ιστορία, τον πολιτισμό και τις ομορφιές του τόπου.

Ανθή Κουρεντζή

Επίσκεψη στη Νάξο για τον πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό - Η τριήμερη ξενάγηση στο νησί
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  • Ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β' του Μονακό επισκέφθηκε τη Νάξο από τις 31 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου, γνωρίζοντας την ιστορία, τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον του νησιού.
  • Ξεναγήθηκε από τον αντιπεριφερειάρχη Γιάννη Μαργαρίτη και τη Μαρία Πολυκρέτη σε περιοχές όπως η Κόρωνος, η Κωμιακή, ο Μιρίσης και ο Ναός της Δήμητρας στο Σαγκρί.
  • Ενημερώθηκε για την τοπική αγροτική παραγωγή και πολιτιστική κληρονομιά, δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα παλιά αμπέλια της Κορωνίδας και τους αρχαίους ελαιώνες στο Κτήμα Κάμπονες.
  • Συνάντησε τον Γάλλο οινοποιό Loïc Pasquet στον Μιρίση και συζήτησε για την αμπελουργική παράδοση της Νάξου.
  • Η επίσκεψη είχε προγραμματιστεί από καιρό και πραγματοποιήθηκε με ιδιωτικό αεροσκάφος και σκάφος, με συνοδεία του Δρ. Βασίλη Αποστολόπουλου.
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Στη Νάξο βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β' του Μονακό.

Ο πρίγκιπας ξεναγήθηκε από τον Γιάννη Μαργαρίτη και τη Μαρία Πολυκρέτη, γνωρίζοντας την ιστορία, το φυσικό περιβάλλον και την αγροτική κληρονομιά του νησιού.

Η επίσκεψη ήταν προγραμματισμένη εδώ και καιρό και, σύμφωνα με πληροφορίες του NaxosTimes, είχε επιχειρηθεί να πραγματοποιηθεί ήδη πριν από περίπου δύο χρόνια, χωρίς τότε να καταστεί δυνατή.

Ο Πρίγκιπας του Μονακό έφθασε με ιδιωτικό αεροσκάφος στην Πάρο και από εκεί μετακινήθηκε με σκάφος στη Νάξο την Δευτέρα 31 Αυγούστου, ενώ ακολούθησε την ίδια διαδρομή κατά την αναχώρησή του την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου.

Μαζί του βρισκόταν ο Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος, πρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και επίτιμος πρόξενος του Μονακό στην Ελλάδα.

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Κατά την παραμονή του, τον Πρίγκιπα Αλβέρτο ξενάγησαν σε διαφορετικές περιοχές του νησιού ο αντιπεριφερειάρχης και συντονιστής της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου Γιάννης Μαργαρίτης και η Μαρία Πολυκρέτη, παρουσιάζοντάς του διαφορετικές πτυχές της Νάξου, από την ορεινή ενδοχώρα και την ιστορία έως το φυσικό περιβάλλον, την τοπική παραγωγή, τη γαστρονομία και τον πολιτισμό.

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Η περιήγησή του περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, την Κόρωνο, την Κωμιακή, τον Μυρίση, το Κτήμα Κάμπονες, το Χαλκί και τον Ναό της Δήμητρας στο Σαγκρί.

Μία από τις πλέον ιδιαίτερες στάσεις της επίσκεψης ήταν στον Μιρίση, όπου ο Πρίγκιπας Αλβέρτος συναντήθηκε με τον Γάλλο οινοποιό Loïc Pasquet, δημιουργό του περίφημου Liber Pater στο Μπορντό και του «Tétradrachme» – «Τετράδραχμο» στη Νάξο.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα πολύ παλιά αυτόρριζα αμπέλια στην περιοχή της Κορωνίδας Νάξου, για τα οποία ο Αλβέρτος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Πρίγκιπας ξεναγήθηκε επίσης στον χώρο όπου βρίσκονται τα βαρέλια του κρασιού και συζήτησε με τον κ. Pasquet για την ιδιαίτερη αμπελουργική κληρονομιά του νησιού.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε ο Πρίγκιπας Αλβέρτος και για τους αρχαίους ελαιώνες στο Κτήμα Κάμπονες, όπου γνώρισε ένα ακόμη κομμάτι της αγροτικής και πολιτιστικής παράδοσης του νησιού.

Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, ο Πρίγκιπας είχε επίσης την ευκαιρία να συζητήσει με τον Γιάννη Μαργαρίτη για το φυσικό περιβάλλον, την ιστορία και την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του νησιού.

Ο ίδιος ο αντιπεριφερειάρχης, σε ανάρτησή του μετά την επίσκεψη, ανέφερε ότι ο Αλβέρτος έδειξε «ιδιαίτερο και ουσιαστικό ενδιαφέρον» για την ιστορία, το φυσικό περιβάλλον, την τοπική παραγωγή, τη γαστρονομία και την πολιτιστική κληρονομιά της Νάξου.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε επίσης ο Γιάννης Μαργαρίτης στο NaxosTimes, ο Πρίγκιπας ήταν ιδιαίτερα ενθουσιασμένος από όσα είδε και γνώρισε στο νησί.

Από την ορεινή Νάξο στον Ναό της Δήμητρας

Η περιήγηση του πρίγκιπα Αλβέρτου δεν περιορίστηκε στην αγροτική παραγωγή.

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Με τις επισκέψεις του στην Κόρωνο και την Κωμιακή γνώρισε την ορεινή Νάξο, ενώ στο Χαλκί είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί σε έναν από τους ιστορικότερους οικισμούς του νησιού.

Στο Σαγκρί επισκέφθηκε τον αρχαιολογικό χώρο και τον Ναό της Δήμητρας, γνωρίζοντας από κοντά ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της αρχαίας Νάξου.

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