Η ανακοίνωση για την Κατερίνα Καινούργιου και η πρεμιέρα

Η παρουσιάστρια επιστρέφει στον ALPHA για 6η σεζόν

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Η ανακοίνωση για την Κατερίνα Καινούργιου και η πρεμιέρα
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  • Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει στον ALPHA για 6η σεζόν με το μαγκαζίνο «Super Κατερίνα».
  • Η εκπομπή θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 10:00 με επικαιρότητα, ψυχαγωγία και ενημέρωση.
  • Στο πάνελ θα βρίσκονται ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, η Φρόσω Κυριαζή, ο Χάρης Χρονόπουλος και η Δάφνη Μπόκοτα.
  • Συμμετέχουν επίσης η Έλενα Πολυκάρπου, η Βάσια Μαυράκη με τα ζώδια και ο Πέτρος Συρίγος με γαστρονομικές προτάσεις.
  • Η εκπομπή θα περιλαμβάνει ζωντανές συνδέσεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ και κοινωνικά θέματα.
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Κέρδισε το στοίχημα της περσινής χρονιάς, τερμάτισε στην πρώτη θέση και πλέον ετοιμάζεται να επιστρέψει στη θέση της. Η Κατερίνα Καινούργιου έρχεται στον ALPHA για 6η χρονιά με το μαγκαζίνο «Super Κατερίνα».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ALPHA, «το απόλυτο ραντεβού των 10.00 έρχεται και φέτος με την πιο super ομάδα και την ακόμα πιο super ενέργεια από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου». Αποκλειστικά, επικαιρότητα, ψυχαγωγία, ενημέρωση, πρωταγωνιστές! Όσα συμβαίνουν γύρω μας, όσα συζητάμε και όσα θέλουμε να γνωρίζουμε, δίνουν καθημερινά ραντεβού στη «Super Κατερίνα». Με live συνδέσεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ, αποκαλύψεις, κοινωνικά θέματα που μας αγγίζουν, τηλεοπτικό και καλλιτεχνικό παρασκήνιο, η δημοσιογραφική ομάδα βρίσκεται στην καρδιά της επικαιρότητας!

Στο πλευρό της Κατερίνας Καινούργιου θα βρίσκεται ο Στέφανος Κωνσταντινίδης με την πολύχρονη δημοσιογραφική του εμπειρία, πάντα ενημερωμένος και πάντα έτοιμος να καυτηριάσει τα κακώς κείμενα. Η Φρόσω Κυριαζή με τη δική της ξεχωριστή θέση σε ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα και ο Χάρης Χρονόπουλος με όλα τα νέα του εξωτερικού, τα πρόσωπα της μυθοπλασίας του ALPHA και τη θετική του ενέργεια, θα βρεθούν ξανά στο πάνελ. Από την παρέα δεν θα λείπει η Δάφνη Μπόκοτα με την εμπειρία, τον αυθορμητισμό και τη δική της ξεχωριστή ματιά.

Μαζί τους η Έλενα Πολυκάρπου, η Βάσια Μαυράκη που γνωρίζει τα άστρα και τα ζώδια καλύτερα από τον καθένα, αλλά και ο Πέτρος Συρίγος που αναλαμβάνει και φέτος να δώσει γεύση στα πρωινά μας με εύκολες, νόστιμες και δημιουργικές προτάσεις.

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