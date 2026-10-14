Σταύρος Φλώρος: «Μου έχει λείψει να παίξω ποδόσφαιρο» - Συγκινεί 5 μήνες μετά τον ακρωτηριασμό του

Snapshot Ο Σταύρος Φλώρος υπέστη ακρωτηριασμό στο αριστερό του πόδι μετά από σοβαρό ατύμα με τουριστικό σκάφος στον Άγιο Δομίνικο κατά τη διάρκεια υποβρύχιου ψαρέματος.

Πέντε μήνες μετά, συνεχίζει την αποκατάστασή του και εκφράζει τη νοσταλγία του για απλές καθημερινές δραστηριότητες, όπως το ποδόσφαιρο.

Ανέφερε ότι η υγεία είναι το πιο σημαντικό αγαθό και ότι μόνο όσοι έχουν αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα υγείας μπορούν να κατανοήσουν την αξία της.

Κατέθεσε αγωγή στις ΗΠΑ διεκδικώντας αποζημίωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων, υποστηρίζοντας έλλειψη επαρκών μέτρων ασφαλείας κατά την παραγωγή του Survivor.

Παρά τις σοβαρές δυσκολίες και επιπλοκές, ο Σταύρος διατηρεί ψυχραιμία και ευγνωμοσύνη για τη ζωή, στέλνοντας μήνυμα εκτίμησης για τα απλά πράγματα. Snapshot powered by AI

Πέντε μήνες μετά τον τραυματισμό που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού, ο Σταύρος Φλώρος συνεχίζει τη δύσκολη πορεία της αποκατάστασης, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς του φίλους σκέψεις για τη ζωή, την υγεία και όλα εκείνα που συχνά εκτιμούμε πραγματικά μόνο όταν κινδυνεύουμε να τα χάσουμε.

Με μια συγκινητική ανάρτηση, ο 22χρονος πρώην παίκτης του Survivor εξομολογήθηκε πόσο του λείπουν απλές δραστηριότητες που άλλοτε αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του. Ανάμεσά τους και το ποδόσφαιρο, μια συνήθεια που σήμερα μοιάζει μακρινή, αλλά παραμένει βαθιά συνδεδεμένη με την επιθυμία του να επιστρέψει σε όσα αγαπά.

«Μπορεί να έχεις χίλια προβλήματα, μέχρι να έχεις ένα πρόβλημα υγείας»

«Μου έχει λείψει να μπορώ να κάνω τα πιο απλά πράγματα στην ζωή όπως το να παίξω ποδόσφαιρο και είναι περίεργο», γράφει στην ανάρτησή του, περιγράφοντας με λίγες λέξεις μια καθημερινότητα που έχει αλλάξει ριζικά.

Στη συνέχεια, στέκεται στην αξία της υγείας και στον τρόπο με τον οποίο μια σοβαρή δοκιμασία μπορεί να ανατρέψει όσα θεωρούμε σημαντικά.

«Μπορεί να έχεις χίλια προβλήματα στην ζωή σου μέχρι να έχεις ένα πρόβλημα υγείας. Τότε έχεις μονάχα ένα πρόβλημα», σημειώνει.

Ο νεαρός επικαλείται, μάλιστα, μια χαρακτηριστική φράση για την αξία της υγείας, την οποία, όπως επισημαίνει, μπορούν να αντιληφθούν βαθύτερα όσοι έχουν δοκιμαστεί από την απώλειά της.

«Κάποιος είχε πει η υγεία είναι σαν ένα στέμμα που φοράνε οι υγιείς αλλά μόνο οι άρρωστοι μπορούν να δούνε».

Κλείνοντας, στέλνει το δικό του μήνυμα ευγνωμοσύνης:

«Να είστε πάντα ευγνώμονες για τα απλά πράγματα στην ζωή».

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Το ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο που άλλαξε τη ζωή του

Ήταν 11 Μαΐου 2026 όταν ο Σταύρος Φλώρος, κατά τη διάρκεια διαλείμματος από τα γυρίσματα του Survivor στον Άγιο Δομίνικο, βρέθηκε στη θάλασσα για υποβρύχιο ψάρεμα μαζί με τον συμπαίκτη του, Μάνο Μαλλιαρό.

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, ένα τουριστικό σκάφος τον χτύπησε με τις προπέλες των εξωλέμβιων μηχανών του, προκαλώντας του εξαιρετικά σοβαρά τραύματα στα κάτω άκρα.

Ο νεαρός υπέστη ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι, κάτω από το γόνατο, ενώ τραυματίστηκε σοβαρά και στον δεξιό αστράγαλο. Η αιμορραγία ήταν μεγάλη και η κατάσταση της υγείας του αρχικά κρίσιμη.

Ο συμπαίκτης του έσπευσε να τον βοηθήσει, ενώ ακολούθησε η μεταφορά του στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του.

Το πρώτο χειρουργείο διήρκεσε περίπου επτά ώρες, με τον νεαρό να καταφέρνει τελικά να ξεπεράσει τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του.

«Μαμά, τι να στενοχωριέμαι; Ζω»

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, από τις πρώτες κιόλας ημέρες μετά το ατύχημα ο Σταύρος Φλώρος προσπάθησε να αντιμετωπίσει όσα του συνέβησαν με αξιοσημείωτη ψυχραιμία.

Η μητέρα του είχε μεταφέρει δημόσια τα πρώτα λόγια που της είπε μετά τον ακρωτηριασμό, τα οποία αποτύπωναν την ανακούφισή του που είχε καταφέρει να επιβιώσει.

«Μαμά, τι να στενοχωριέμαι; Ζω, τα άλλα θα τα δούμε», της είχε πει.

Ο πατέρας του, από την πλευρά του, είχε μιλήσει για τη δύσκολη πορεία που περίμενε τον γιο του, αναγνωρίζοντας ότι, παρά τη θεαματική βελτίωση της κατάστασής του, ο δρόμος προς την επιστροφή σε μια φυσιολογική καθημερινότητα θα ήταν μακρύς.

Τα αλλεπάλληλα χειρουργεία και η σοβαρή επιπλοκή

Η περιπέτεια του Σταύρου Φλώρου δεν τελείωσε με την έξοδό του από τον άμεσο κίνδυνο. Αντιθέτως, ακολούθησε μια μακρά και απαιτητική περίοδος νοσηλείας και αποκατάστασης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο 22χρονος χρειάστηκε να υποβληθεί σε διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις, τόσο για την αντιμετώπιση των συνεπειών του ακρωτηριασμού όσο και για τη σοβαρή βλάβη που είχε υποστεί στο δεξί του πόδι.

Ο Σταύρος Φλώρος / Instagram

Τον Ιούνιο, με βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αποκάλυψε ότι μία από τις χειρουργικές επεμβάσεις παρουσίασε σοβαρή επιπλοκή, καθώς προκλήθηκε εσωτερική αιμορραγία, γεγονός που κατέστησε απαραίτητο ένα δεύτερο, έκτακτο χειρουργείο.

Ο ίδιος δεν έκρυψε τη σωματική και ψυχολογική εξάντληση που βίωνε, μιλώντας για αφόρητους πόνους και για την πιο δύσκολη εβδομάδα της αποκατάστασής του μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η δοκιμασία ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, με τον νεαρό να παραδέχεται ότι η ψυχολογία του είχε επηρεαστεί σημαντικά.

Οι πρώτες προσπάθειες αποκατάστασης και η επιστροφή στην Ελλάδα

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο Σταύρος Φλώρος συνέχισε τη θεραπεία του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχοντας στο πλευρό του μέλη της οικογένειάς του.

Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στην αντιμετώπιση των τραυμάτων του, στη βελτίωση της λειτουργικότητας του δεξιού ποδιού και στη σταδιακή προσαρμογή στις νέες συνθήκες κινητικότητας.

Τον Σεπτέμβριο, έχοντας πλέον επιστρέψει στην Ελλάδα, μίλησε δημόσια για τις δραματικές στιγμές του ατυχήματος και τον φόβο ότι δεν θα κατάφερνε να επιβιώσει. Όπως περιέγραψε, είχε φτάσει στο σημείο να αναζητά τηλέφωνο προκειμένου να αποχαιρετήσει τη μητέρα του, καθώς αισθανόταν ότι η ζωή του τελείωνε.

Η αγωγή των 100 εκατομμυρίων δολαρίων

Η περιπέτεια υγείας του νεαρού απέκτησε και δικαστική διάσταση. Στις αρχές Σεπτεμβρίου έγινε γνωστό ότι ο Σταύρος Φλώρος κατέθεσε αγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες, διεκδικώντας αποζημίωση ύψους τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων δολαρίων από πρόσωπα και εταιρείες που συνδέονται με την παραγωγή του Survivor.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αγωγή, ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν είχαν ληφθεί επαρκή μέτρα ασφαλείας για τους συμμετέχοντες που πραγματοποιούσαν υποβρύχιο ψάρεμα σε περιοχή όπου κυκλοφορούσαν τουριστικά σκάφη.

Από την πλευρά της, η εταιρεία παραγωγής είχε αναφέρει ότι παρασχέθηκε άμεση βοήθεια στον τραυματία, ενώ οι συνθήκες του ατυχήματος αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης. Οι ισχυρισμοί της αγωγής δεν συνιστούν δικαστικά διαπιστωμένα γεγονότα.

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