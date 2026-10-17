Πέθανε ο ηθοποιός του «Star Trek», Μάικλ Φόρεστ

Snapshot Ο Μάικλ Φόρεστ, γνωστός για τον ρόλο του ως θεός Απόλλωνας στη σειρά «Star Trek», πέθανε σε ηλικία 97 ετών στις 14 Οκτωβρίου 2026.

Ο ρόλος του Απόλλωνα στην αρχική σειρά του 1967 τον καθιέρωσε, με τον χαρακτήρα να επιστρέφει το 2013 στη διαδικτυακή παραγωγή «Star Trek Continues».

Η επιλογή του για τον ρόλο έγινε μετά από τρεις ακροάσεις, όπου πρότεινε μια θεατρική εκφορά λόγου αντί για βρετανική προφορά, που τελικά έπεισε τους παραγωγούς.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Φόρεστ συμμετείχε σε περισσότερες από 200 παραγωγές κινηματογράφου, τηλεόρασης και φωνητικής υποκριτικής.

Παρά τη δημοτικότητά του ως Απόλλωνας, είχε συμμετάσχει και σε άλλες σημαντικές δουλειές, όπως η ταινία «Cast Away» του 2000, και διατηρούσε στενές σχέσεις με την κοινότητα των θαυμαστών του «Star Trek». Snapshot powered by AI

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση θανάτου του ηθοποιού Μάικλ Φόρεστ, σε ηλικία 97 ετών.

Ο Μάικλ Φόρεστ ήταν γνωστός κυρίως για την εμβληματική εμφάνισή του ως θεός Απόλλωνας στην αυθεντική τηλεοπτική σειρά «Star Trek».

Ο ηθοποιός πέθανε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, ενώ η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή δύο ημέρες αργότερα, μέσα από ανάρτηση του στενού του φίλου Τζέιμς Α. Μπράουν στο Facebook.

«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνω ότι χάσαμε τον Μάικλ Φόρεστ», έγραψε ο Μπράουν, αποχαιρετώντας έναν άνθρωπο που γνώριζε τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά.

«Τον γνώρισα ως ηθοποιό και τον αγάπησα ως φίλο. Είμαι βέβαιος ότι και άλλοι θα μοιραστούν τις αναμνήσεις τους, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω περισσότερα», πρόσθεσε.

Ο Μπράουν συνόδευσε την ανάρτησή του με κοινή τους φωτογραφία, καθώς και με εικόνα από την πινακίδα έξω από το δωμάτιο του ηθοποιού στη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων MorningStar Senior Living, στο Σπαρκς της Νεβάδα, όπου ο Φόρεστ διέμενε το τελευταίο διάστημα.Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η αιτία του θανάτου του.

Ο Έλληνας θεός Απόλλωνας που έμεινε στην ιστορία του «Star Trek»

Για εκατομμύρια τηλεθεατές, ο Μάικλ Φόρεστ θα παραμείνει ο επιβλητικός Απόλλωνας του Star Trek, ένας χαρακτήρας που εμφανίστηκε σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά επεισόδια της αρχικής σειράς.Το 1967, ο ηθοποιός υποδύθηκε τον θεό της ελληνικής μυθολογίας στο επεισόδιο Who Mourns for Adonais? («Ποιος θρηνεί για τον Άδωνη;»).

Στην ιστορία, το πλήρωμα του διαστημόπλοιου Enterprise συναντά μια μυστηριώδη οντότητα που ισχυρίζεται ότι είναι ο Απόλλωνας, ένας από τους αρχαίους θεούς που κάποτε λατρεύονταν στη Γη.

Ο χαρακτήρας απαιτεί από τους ανθρώπους να τον λατρέψουν ξανά, δημιουργώντας μια σύγκρουση ανάμεσα στις αρχαίες θεότητες και στο μέλλον της ανθρωπότητας.

Με την επιβλητική φυσική του παρουσία, την ιδιαίτερη φωνή και την ερμηνεία του, ο Φόρεστ κατάφερε να δημιουργήσει έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους φιλοξενούμενους χαρακτήρες της σειράς. Ο ρόλος αποδείχθηκε τόσο σημαντικός για τους θαυμαστές του Star Trek, ώστε ο ηθοποιός επέστρεψε στον χαρακτήρα του Απόλλωνα το 2013, σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, στη διαδικτυακή παραγωγή θαυμαστών Star Trek Continues.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες της καριέρας του αφορά τον τρόπο με τον οποίο εξασφάλισε τον ρόλο που τελικά τον καθιέρωσε στη μνήμη των τηλεθεατών.

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει το 2012 στο StarTrek.com, ο Φόρεστ είχε αποκαλύψει ότι χρειάστηκε να περάσει από τρεις δοκιμαστικές ακροάσεις προτού οι παραγωγοί αποφασίσουν να του δώσουν τον ρόλο του Απόλλωνα.

Όπως είχε εξηγήσει, οι υπεύθυνοι της σειράς τον είχαν υποβάλει σε μια ιδιαίτερη δοκιμασία: του ζήτησαν να βγάλει την μπλούζα του, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν διέθετε τη σωματική διάπλαση που είχαν φανταστεί για τον χαρακτήρα.

Στη συνέχεια του ζήτησαν να ερμηνεύσει τον ρόλο με βρετανική προφορά, κάτι που ο ίδιος δεν θεωρούσε κατάλληλο. Αντί γι' αυτό, πρότεινε έναν πιο θεατρικό τρόπο εκφοράς του λόγου, εμπνευσμένο από την κλασική σκηνική παράδοση. Η επιλογή του έπεισε τελικά τους παραγωγούς και ο ρόλος κατέληξε σε εκείνον.

Παρά τη μεγάλη απήχηση της ερμηνείας του, ο Φόρεστ είχε διατηρήσει μια μάλλον προσγειωμένη στάση απέναντι στη δημοτικότητά του. Στην ίδια συνέντευξη είχε παραδεχτεί ότι θεωρούσε πολλές από τις υπόλοιπες δουλειές του εξίσου καλές, αν όχι καλύτερες, από τη συμμετοχή του στο Star Trek. Αναγνώριζε, ωστόσο, ότι ο Απόλλωνας του είχε χαρίσει τα δικά του «15 λεπτά δημοσιότητας», τα οποία τελικά αποδείχθηκαν πολύ πιο διαχρονικά.

Μια καριέρα με περισσότερους από 200 ρόλους

Ο Μάικλ Φόρεστ γεννήθηκε στις 17 Απριλίου 1929, με το πραγματικό όνομα Τζέραλντ Μάικλ Σαρλεμπουά (Gerald Michael Charlebois), στη Βόρεια Ντακότα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η υποκριτική του διαδρομή ξεκίνησε τη δεκαετία του 1950 και εξελίχθηκε σε μια μακρά καριέρα που περιλάμβανε κινηματογράφο, τηλεόραση και μεταγλώττιση. Στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα συνεργάστηκε με τον σκηνοθέτη και παραγωγό Ρότζερ Κόρμαν, συμμετέχοντας σε ταινίες χαμηλού προϋπολογισμού, οι οποίες αργότερα απέκτησαν ιδιαίτερη θέση στην ιστορία του αμερικανικού κινηματογράφου.

Ανάμεσά τους ήταν οι παραγωγές The Saga of the Viking Women and Their Voyage to the Waters of the Great Sea Serpent, Beast from Haunted Cave και Atlas.

Παράλληλα, πραγματοποίησε εμφανίσεις σε μερικές από τις πιο γνωστές τηλεοπτικές σειρές της εποχής, όπως Zorro, The Dick Van Dyke Show, The Twilight Zone και Gilligan's Island.Το 2000 συμμετείχε επίσης στην ταινία Cast Away με πρωταγωνιστή τον Τομ Χανκς.

Σημαντικό κομμάτι της επαγγελματικής του πορείας αποτέλεσε και η φωνητική υποκριτική, με τον ηθοποιό να δανείζει τη χαρακτηριστική του φωνή σε παραγωγές κινουμένων σχεδίων και άλλες οπτικοακουστικές δημιουργίες.

Η τελευταία επιστροφή στον κόσμο της επιστημονικής φαντασίας

Ο Φόρεστ δεν απομακρύνθηκε ποτέ ολοκληρωτικά από την κοινότητα των θαυμαστών του Star Trek. Εκτός από την επιστροφή του ως Απόλλωνας το 2013, συμμετείχε και στην ταινία επιστημονικής φαντασίας Unbelievable!!!!! του 2020, μια κωμική παρωδία που συγκέντρωσε περίπου 40 ηθοποιούς συνδεδεμένους με το σύμπαν του Star Trek και στην οποία εμφανίστηκε και ο ράπερ Snoop Dogg. Ήταν μια ακόμη απόδειξη της ιδιαίτερης θέσης που είχε αποκτήσει στη συγκεκριμένη τηλεοπτική μυθολογία.

Παρότι η καριέρα του περιλάμβανε περισσότερες από 200 συμμετοχές και συνεργασίες με σημαντικούς δημιουργούς του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, ήταν τελικά μια εμφάνιση του 1967 εκείνη που συνόδευσε το όνομά του για σχεδόν έξι δεκαετίες.

Ο Μάικλ Φόρεστ φεύγει από τη ζωή έχοντας αφήσει πίσω του μια πολυετή καλλιτεχνική διαδρομή, αλλά και έναν χαρακτήρα που συνέδεσε με έναν ασυνήθιστο τρόπο την ελληνική μυθολογία με έναν από τους διασημότερους κόσμους της επιστημονικής φαντασίας.

Διαβάστε επίσης