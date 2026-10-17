Πέθανε ο ηθοποιός του «Star Trek», Μάικλ Φόρεστ

Η καριέρα με περισσότερες από 200 συμμετοχές, η ιδιαίτερη ιστορία πίσω από τον πιο αναγνωρίσιμο ρόλο του και τα τελευταία χρόνια της ζωής του

Ανθή Κουρεντζή

Πέθανε ο ηθοποιός του «Star Trek», Μάικλ Φόρεστ
LIFESTYLE
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Μάικλ Φόρεστ, γνωστός για τον ρόλο του ως θεός Απόλλωνας στη σειρά «Star Trek», πέθανε σε ηλικία 97 ετών στις 14 Οκτωβρίου 2026.
  • Ο ρόλος του Απόλλωνα στην αρχική σειρά του 1967 τον καθιέρωσε, με τον χαρακτήρα να επιστρέφει το 2013 στη διαδικτυακή παραγωγή «Star Trek Continues».
  • Η επιλογή του για τον ρόλο έγινε μετά από τρεις ακροάσεις, όπου πρότεινε μια θεατρική εκφορά λόγου αντί για βρετανική προφορά, που τελικά έπεισε τους παραγωγούς.
  • Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Φόρεστ συμμετείχε σε περισσότερες από 200 παραγωγές κινηματογράφου, τηλεόρασης και φωνητικής υποκριτικής.
  • Παρά τη δημοτικότητά του ως Απόλλωνας, είχε συμμετάσχει και σε άλλες σημαντικές δουλειές, όπως η ταινία «Cast Away» του 2000, και διατηρούσε στενές σχέσεις με την κοινότητα των θαυμαστών του «Star Trek».
Snapshot powered by AI

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση θανάτου του ηθοποιού Μάικλ Φόρεστ, σε ηλικία 97 ετών.

Ο Μάικλ Φόρεστ ήταν γνωστός κυρίως για την εμβληματική εμφάνισή του ως θεός Απόλλωνας στην αυθεντική τηλεοπτική σειρά «Star Trek».

Ο ηθοποιός πέθανε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, ενώ η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή δύο ημέρες αργότερα, μέσα από ανάρτηση του στενού του φίλου Τζέιμς Α. Μπράουν στο Facebook.

«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνω ότι χάσαμε τον Μάικλ Φόρεστ», έγραψε ο Μπράουν, αποχαιρετώντας έναν άνθρωπο που γνώριζε τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά.

«Τον γνώρισα ως ηθοποιό και τον αγάπησα ως φίλο. Είμαι βέβαιος ότι και άλλοι θα μοιραστούν τις αναμνήσεις τους, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω περισσότερα», πρόσθεσε.

Ο Μπράουν συνόδευσε την ανάρτησή του με κοινή τους φωτογραφία, καθώς και με εικόνα από την πινακίδα έξω από το δωμάτιο του ηθοποιού στη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων MorningStar Senior Living, στο Σπαρκς της Νεβάδα, όπου ο Φόρεστ διέμενε το τελευταίο διάστημα.Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η αιτία του θανάτου του.

Ο Έλληνας θεός Απόλλωνας που έμεινε στην ιστορία του «Star Trek»

Για εκατομμύρια τηλεθεατές, ο Μάικλ Φόρεστ θα παραμείνει ο επιβλητικός Απόλλωνας του Star Trek, ένας χαρακτήρας που εμφανίστηκε σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά επεισόδια της αρχικής σειράς.Το 1967, ο ηθοποιός υποδύθηκε τον θεό της ελληνικής μυθολογίας στο επεισόδιο Who Mourns for Adonais? («Ποιος θρηνεί για τον Άδωνη;»).

Στην ιστορία, το πλήρωμα του διαστημόπλοιου Enterprise συναντά μια μυστηριώδη οντότητα που ισχυρίζεται ότι είναι ο Απόλλωνας, ένας από τους αρχαίους θεούς που κάποτε λατρεύονταν στη Γη.

Ο χαρακτήρας απαιτεί από τους ανθρώπους να τον λατρέψουν ξανά, δημιουργώντας μια σύγκρουση ανάμεσα στις αρχαίες θεότητες και στο μέλλον της ανθρωπότητας.

Με την επιβλητική φυσική του παρουσία, την ιδιαίτερη φωνή και την ερμηνεία του, ο Φόρεστ κατάφερε να δημιουργήσει έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους φιλοξενούμενους χαρακτήρες της σειράς. Ο ρόλος αποδείχθηκε τόσο σημαντικός για τους θαυμαστές του Star Trek, ώστε ο ηθοποιός επέστρεψε στον χαρακτήρα του Απόλλωνα το 2013, σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, στη διαδικτυακή παραγωγή θαυμαστών Star Trek Continues.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες της καριέρας του αφορά τον τρόπο με τον οποίο εξασφάλισε τον ρόλο που τελικά τον καθιέρωσε στη μνήμη των τηλεθεατών.

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει το 2012 στο StarTrek.com, ο Φόρεστ είχε αποκαλύψει ότι χρειάστηκε να περάσει από τρεις δοκιμαστικές ακροάσεις προτού οι παραγωγοί αποφασίσουν να του δώσουν τον ρόλο του Απόλλωνα.

Όπως είχε εξηγήσει, οι υπεύθυνοι της σειράς τον είχαν υποβάλει σε μια ιδιαίτερη δοκιμασία: του ζήτησαν να βγάλει την μπλούζα του, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν διέθετε τη σωματική διάπλαση που είχαν φανταστεί για τον χαρακτήρα.

Στη συνέχεια του ζήτησαν να ερμηνεύσει τον ρόλο με βρετανική προφορά, κάτι που ο ίδιος δεν θεωρούσε κατάλληλο. Αντί γι' αυτό, πρότεινε έναν πιο θεατρικό τρόπο εκφοράς του λόγου, εμπνευσμένο από την κλασική σκηνική παράδοση. Η επιλογή του έπεισε τελικά τους παραγωγούς και ο ρόλος κατέληξε σε εκείνον.

Παρά τη μεγάλη απήχηση της ερμηνείας του, ο Φόρεστ είχε διατηρήσει μια μάλλον προσγειωμένη στάση απέναντι στη δημοτικότητά του. Στην ίδια συνέντευξη είχε παραδεχτεί ότι θεωρούσε πολλές από τις υπόλοιπες δουλειές του εξίσου καλές, αν όχι καλύτερες, από τη συμμετοχή του στο Star Trek. Αναγνώριζε, ωστόσο, ότι ο Απόλλωνας του είχε χαρίσει τα δικά του «15 λεπτά δημοσιότητας», τα οποία τελικά αποδείχθηκαν πολύ πιο διαχρονικά.

Μια καριέρα με περισσότερους από 200 ρόλους

Ο Μάικλ Φόρεστ γεννήθηκε στις 17 Απριλίου 1929, με το πραγματικό όνομα Τζέραλντ Μάικλ Σαρλεμπουά (Gerald Michael Charlebois), στη Βόρεια Ντακότα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η υποκριτική του διαδρομή ξεκίνησε τη δεκαετία του 1950 και εξελίχθηκε σε μια μακρά καριέρα που περιλάμβανε κινηματογράφο, τηλεόραση και μεταγλώττιση. Στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα συνεργάστηκε με τον σκηνοθέτη και παραγωγό Ρότζερ Κόρμαν, συμμετέχοντας σε ταινίες χαμηλού προϋπολογισμού, οι οποίες αργότερα απέκτησαν ιδιαίτερη θέση στην ιστορία του αμερικανικού κινηματογράφου.

Ανάμεσά τους ήταν οι παραγωγές The Saga of the Viking Women and Their Voyage to the Waters of the Great Sea Serpent, Beast from Haunted Cave και Atlas.

Παράλληλα, πραγματοποίησε εμφανίσεις σε μερικές από τις πιο γνωστές τηλεοπτικές σειρές της εποχής, όπως Zorro, The Dick Van Dyke Show, The Twilight Zone και Gilligan's Island.Το 2000 συμμετείχε επίσης στην ταινία Cast Away με πρωταγωνιστή τον Τομ Χανκς.

Σημαντικό κομμάτι της επαγγελματικής του πορείας αποτέλεσε και η φωνητική υποκριτική, με τον ηθοποιό να δανείζει τη χαρακτηριστική του φωνή σε παραγωγές κινουμένων σχεδίων και άλλες οπτικοακουστικές δημιουργίες.

Η τελευταία επιστροφή στον κόσμο της επιστημονικής φαντασίας

Ο Φόρεστ δεν απομακρύνθηκε ποτέ ολοκληρωτικά από την κοινότητα των θαυμαστών του Star Trek. Εκτός από την επιστροφή του ως Απόλλωνας το 2013, συμμετείχε και στην ταινία επιστημονικής φαντασίας Unbelievable!!!!! του 2020, μια κωμική παρωδία που συγκέντρωσε περίπου 40 ηθοποιούς συνδεδεμένους με το σύμπαν του Star Trek και στην οποία εμφανίστηκε και ο ράπερ Snoop Dogg. Ήταν μια ακόμη απόδειξη της ιδιαίτερης θέσης που είχε αποκτήσει στη συγκεκριμένη τηλεοπτική μυθολογία.

Παρότι η καριέρα του περιλάμβανε περισσότερες από 200 συμμετοχές και συνεργασίες με σημαντικούς δημιουργούς του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, ήταν τελικά μια εμφάνιση του 1967 εκείνη που συνόδευσε το όνομά του για σχεδόν έξι δεκαετίες.

Ο Μάικλ Φόρεστ φεύγει από τη ζωή έχοντας αφήσει πίσω του μια πολυετή καλλιτεχνική διαδρομή, αλλά και έναν χαρακτήρα που συνέδεσε με έναν ασυνήθιστο τρόπο την ελληνική μυθολογία με έναν από τους διασημότερους κόσμους της επιστημονικής φαντασίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:45ΚΟΣΜΟΣ

FT: Υπνοβατούμε προς τον Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο; - Ο φόβος μιας παγκόσμιας ανάφλεξης

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Η «φλόγα» της Γαλλίας διασπείρεται στην Ευρώπη: Βίαια επεισόδια και σε Αλβανία, Βέλγιο και Ιταλία, παρακολουθήστε LIVE

21:36LIFESTYLE

Πέθανε ο ηθοποιός του «Star Trek», Μάικλ Φόρεστ

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες και το Μιλάνο: Βίαια επεισόδια σε διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας - Δείτε LIVE

21:13LIFESTYLE

«Τώρα είσαι εκεί που δεν υπάρχουν μικροπρέπειες»: Συγκινεί η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου λίγο πριν το 40ημερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κεφαλονιά: 25χρονος πέθανε ενώ έκανε διακοπές με τους γονείς του

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Κρητική urban τοιχογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη στην καρδιά της πόλης

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Μπορούν τα σέικ να αντικαταστήσουν τα γεύματα; Τι εξηγεί διαιτολόγος

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για δύο πεζοπόρους που εγκλωβίστηκαν σε δύσβατη περιοχή στον Ψηλορείτη – Κάλεσαν το 112

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Πρωθυπουργός Γαλλίας: «Κανείς δεν θα επιβάλει την πολιτική του ατζέντα μέσω της βίας»

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Η Αίγυπτος έτοιμη να υπερασπιστεί τη Σαουδική Αραβία

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: F-16 κατέρριψαν δύο drones πάνω από τα χωρικά ύδατα της χώρας

20:18ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου από την Ιταλία: Φόβοι για τη ζωή του, πληροφορίες ότι βρίσκεται στην Αθήνα

20:17ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Πρώτες νίκες για Ηρακλή και Προμηθέα, 3/3 ο ΠΑΟΚ - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

20:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σδούκου: Η Ευρώπη να μην αναλώνεται σε ατέρμονες συζητήσεις - Χρειάζονται πιο γρήγορες αποφάσεις

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στην Αλβανία: Άγρια επεισόδια έξω από το πρωθυπουργικό μέγαρο - Φλεγόμενα οχήματα - Επίθεση στην πρεσβεία του Βατικανού

19:56ΚΟΣΜΟΣ

Ουρές έως και 40 ωρών στα σύνορα Ουκρανίας–Πολωνίας λόγω των ρωσικών επιθέσεων

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε ευρωπαϊκή διπλωματική συνοδεία

19:39ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Μικρή «ανάσα» από τις βροχές για την Ελλάδα - Πότε έρχεται νέα μεταβολή του καιρού

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Σοβαρό ατύχημα με κυνηγούς - Ένας άνδρας τραυματίας από σφαίρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή στο φθινοπωρινό σκηνικό - Οι εκτιμήσεις για τον Νοέμβριο στην Ελλάδα

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κεφαλονιά: 25χρονος πέθανε ενώ έκανε διακοπές με τους γονείς του

19:39ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Μικρή «ανάσα» από τις βροχές για την Ελλάδα - Πότε έρχεται νέα μεταβολή του καιρού

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση σταθμός: 10.000€ αποζημίωση για κάθε ανεπιθύμητη κλήση που δέχεστε αν έχετε γραφτεί στο Άρθρο 11

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Κρητική urban τοιχογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη στην καρδιά της πόλης

16:26ΚΟΣΜΟΣ

Στη Μαύρη Θάλασσα το "Osman Gazi": Ο Ερντογάν στέλνει γιγαντιαίο πλωτό «εργοστάσιο» παραγωγής αερίου

18:11LIFESTYLE

Μνημόσυνο Γιώργου Μαζωνάκη: Ισχυρή παρουσία της ΕΛ.ΑΣ. σε εκκλησία και νεκροταφείο, χιλιάδες θαυμαστές αναμένονται στη Νίκαια

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τα χιόνια στην Ελλάδα - Η δυσοίωνη πρόβλεψη του ECMWF

21:36LIFESTYLE

Πέθανε ο ηθοποιός του «Star Trek», Μάικλ Φόρεστ

21:13LIFESTYLE

«Τώρα είσαι εκεί που δεν υπάρχουν μικροπρέπειες»: Συγκινεί η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου λίγο πριν το 40ημερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Ηλεία: Ανεμοστρόβιλος και χαλάζι σάρωσαν καλλιέργειες και θερμοκήπια στη Βουπρασία

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Η «φλόγα» της Γαλλίας διασπείρεται στην Ευρώπη: Βίαια επεισόδια και σε Αλβανία, Βέλγιο και Ιταλία, παρακολουθήστε LIVE

20:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η εξέλιξη μέχρι το τέλος του μήνα - Πώς θα κάνουμε παρέλαση την 28η Οκτωβρίου με βάση τα μοντέλα GFS και ECMWF

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Δίχρονα δίδυμα βρέθηκαν ολομόναχα σε σπίτι – Συνελήφθη η μητέρα τους

10:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται μίνι... θερμή εισβολή και μετά ξανά κρύο - Η πρόγνωση του GFS για τη νέα εβδομάδα

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Χρόνος: Αλλάζει η παγκόσμια ρύθμιση μέτρησης της ώρας από το 2027 - Ποιοι είναι οι λόγοι

21:09ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Παιδιά που έχουν συλληφθεί μέσω εξωσωματικής έχουν διαφορoποίηση στο DNA

18:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα λάθη που αφήνουν τα καλοριφέρ σας κρύα

14:35WHAT THE FACT

«Ριφιφί»: Τι απέγιναν τα 100 εκατομμύρια δραχμές για τον μικρό Παναγιώτη

18:53ΚΟΣΜΟΣ

«Φλέγεται» η Γαλλία: Μισό εκατ. στους δρόμους - Διαδηλωτής έχασε το χέρι του - Πυρπόλησαν κτίριο - Εισέβαλαν σε δημαρχεία - Βίντεο από βανδαλισμούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ