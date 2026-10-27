Συγκινεί η αδελφή του Δημήτρη Ήμελλου: «Θα σε γιορτάζουμε μέχρι να ανταμώσουμε ξανά»

Snapshot Ο ηθοποιός απεβίωσε σε ηλικία 57 ετών μετά από διετή μάχη με τον καρκίνο στις 16 Δεκεμβρίου 2024.

Στην ανάρτησή της, η Αγγελική Ήμελλου τόνισε ότι θα συνεχίσει να τον γιορτάζει μέχρι να τον ξανασυναντήσει.

Η ανάρτηση περιείχε κοινή φωτογραφία τους όπου ήταν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί.

Η αδελφή του ευχήθηκε «χρόνια παραδεισένια» στον Δημήτρη στην αγκαλιά του Θεού. Snapshot powered by AI

Mία συγκινητική ανάρτηση έκανε η αδελφή του Δημήτρη Ήμελλου ανήμερα της γιορτής του, δηλώνοντας πως δεν θα πάψει να τον γιορτάζει, μέχρι να τον συναντήσει ξανά.

Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, στις 16 Δεκεμβρίου 2024, έπειτα από μία διετή μάχη με τον καρκίνο, και η Αγγελική Ήμελλου τίμησε τη μνήμη του αναρτώντας στο Facebook μία κοινή τους φωτογραφία, κατά την οποία πόζαραν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί.

«Αγαπημένε μου αδερφέ, μέχρι που να ανταμώσουμε ξανά ολοι μαζί με τον μπαμπά μας, εμείς θα σε γιορτάζουμε Δημήτρη της καρδιας μας. Χρόνια παραδεισένια Δημήτρη μας στην αγκαλιά του Θεού», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε την ανάρτηση