Ο Νόα Γουάιλ ανακηρύχθηκε «ο πιο σέξι άνδρας του κόσμου», αλλά νόμιζε ότι ήταν φάρσα

Οι επικές αντιδράσεις των παιδιών του στην κατάκτηση του τίτλου

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ο Νόα Γουάιλ ανακηρύχθηκε «ο πιο σέξι άνδρας του κόσμου», αλλά νόμιζε ότι ήταν φάρσα
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  • Ο Νόα Γουάιλ ανακηρύχθηκε «ο πιο σέξι άνδρας του κόσμου» και αρχικά πίστευε ότι ήταν φάρσα.
  • Η σύζυγός του, Σάρα, τον ενθάρρυνε να αποδεχτεί τον τίτλο, ενώ τα παιδιά του αντέδρασαν με χιούμορ και πρακτικότητα.
  • Ο Νόα αναφέρθηκε στη νίκη του σε podcast, κάνοντας χιουμοριστικά σχόλια για τη «διοίκησή» του ως πιο σέξι άνδρας.
  • Ο τίτλος «Sexiest Man Alive» έχει απονεμηθεί σε διάσημους ηθοποιούς όπως Τζορτζ Κλούνεϊ, Μπραντ Πιτ και Τζον Κρασίνσκι τα τελευταία 41 χρόνια.
  • Ο Νόα εξέφρασε την ελπίδα ότι ο τίτλος θα φέρει θετικές αλλαγές στη ζωή του, παρά τα πειράγματα που αναμένει από φίλους και συγγενείς.
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Ο Νόα Γουάιλ ανακηρύχθηκε «Ο πιο σέξι άνδρας του κόσμου» για το 2026, μόνο που φάνηκε να μην το πιστεύει ούτε ο ίδιος, ενώ επικές ήταν οι αντιδράσεις των παιδιών του στην κατάκτηση του τίτλου.

Ο 55χρονος Νόα, που έγινε γνωστός ως καρδιοκατακτητής Δρ. Τζον Τρούμαν Κάρτερ ΙΙΙ στη σειρά «ER», από την οποία αποχώρησε στο τέλος της 11ης σεζόν, τον Μάιο του 2005, σε δηλώσεις του στο περιοδικό People, παραδέχθηκε πως στην αρχή νόμιζε πως ήταν φάρσα: «Νόμιζα ότι ακουγόταν σαν φάρσα — ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν πίστευα ότι θα μου απονεμόταν μια τέτοια τιμή. Ελπίζω αυτό να αλλάξει τα πάντα. Ελπίζω από εδώ και πέρα να είναι μόνο κρασί και τριαντάφυλλα, γάλα και μέλι. Όχι, δεν το ελπίζω, αλλά σίγουρα θα δεχτώ πολλά πειράγματα από φίλους και συγγενείς».

Ο Νόα, ο οποίος υποδύεται τον Δρ. Μάικλ «Ρόμπι» Ρομπινάβιτς στο επιτυχημένο ιατρικό δράμα του Max «The Pitt», είπε ότι η σύζυγός του, Σάρα, τον ενθάρρυνε να αποδεχτεί τη νέα του διάκριση.

Ο Νόα και η Σάρα είναι παντρεμένοι από το 2014 και έχουν μια κόρη, τη Φράνσις, που γεννήθηκε το 2015. Ο Νόα έχει επίσης έναν γιο, τον Όουεν, που γεννήθηκε το 2002, και μια κόρη, την Όντεν, που γεννήθηκε το 2005, από την πρώτη του σύζυγο, την Τρέισι.

Και μιλώντας για τις αντιδράσεις των παιδιών του, είπε: «Ο γιος μου είναι εξαιρετικά πρακτικός. Μου είπε: “Ω, αυτό θα κάνει τη ζωή μου πολύ πιο δύσκολη τώρα. Αλλά δεν πειράζει, μπαμπά. Αλλά επίσης, θα προσελκύσεις και πολλούς που θα σε μισούν.”»

«Η μεγαλύτερη κόρη μου απλά είπε: “Αποκλείεται, αποκλείεται». Νομίζω ότι θα με πειράζει γι’ αυτό τα επόμενα 50 χρόνια», πρόσθεσε με χιούμορ ο ηθοποιός.

Και είναι αρκετά σίγουρος ότι ξέρει τι θα έχουν να πουν για όλα αυτά ο πρώην «Πιο Σέξι Άντρας του Κόσμου» και ο συμπρωταγωνιστής του στο «ER», Τζορτζ Κλούνεϊ.

«Νομίζω ότι θα το βρει διασκεδαστικό και, ελπίζω, θα νιώσει σαν περήφανος μπαμπάς, που έχω φτάσει στην ηλικία των γκρίζων μαλλιών».

Noah Wyle,Sara Wells

Ο Νόα Γουάιλ, αι η Σάρα Γουέλς ποζάρουν στην αίθουσα Τύπου κατά τη διάρκεια της δεύτερης βραδιάς των Βραβείων Έμμι για τις Καλές Τέχνες, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026, στο Λος Άντζελες.

Invision/Chris Pizzello

Ο Νόα αναφέρθηκε επίσης στη νίκη του στον τίτλο «Sexiest Man Alive» στο podcast «Good Hang» της Έιμι Πόλερ, το οποίο κυκλοφόρησε την Τρίτη. Όταν η Έιμι αστειεύτηκε και τον ρώτησε πώς θα διαφέρει η δική του «κυβέρνηση» από τον περσινό νικητή Τζόναθαν Μπέιλι, απάντησε χαριτολογώντας: «Η διοίκησή μου θα επιβάλει αυστηρά μέτρα στα όρια της ομορφιάς. Συγχαρητήρια.»

Και μιλώντας για τους προηγούμενους νικητές, τον Σον Κόνερι και τον Ντένζελ Ουάσινγκτον, πρόσθεσε: «Έπρεπε να είχα προπονηθεί πιο σκληρά γι’ αυτό… Δεν υπάρχει οδηγός.»

Μεταξύ των προηγούμενων νικητών του βραβείου «Sexiest Man Alive» του περιοδικού People συγκαταλέγονται οι Τζον Κρασίνσκι, Πολ Ραντ, Τζόνι Ντεπ, Τομ Κρουζ και πολλοί άλλοι κατά τη διάρκεια των 41 χρόνων ύπαρξής του.

Μερικοί έχουν μάλιστα ανακηρυχθεί «Sexiest Man Alive» δύο φορές από το περιοδικό – με τον Μπραντ Πιτ να κατακτά τον τίτλο το 1995 και ξανά το 2000.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ είναι επίσης δύο φορές νικητής του τίτλου «Sexiest Man», έχοντας κατακτήσει τον τίτλο το 1997 και στη συνέχεια ξανά σχεδόν μια δεκαετία αργότερα, το 2006.

Το πρώτο πρόσωπο που κοσμούσε το εξώφυλλο το 1985 ήταν ο Μελ Γκίμπσον, ο οποίος – πολύ πριν εμπλακεί σε πολλαπλά σκάνδαλα – κέρδισε τον τίτλο αφού παρουσίασε για πρώτη φορά την άγρια ομορφιά του στην τριλογία «Mad Max».

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