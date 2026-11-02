Νικολούλη: Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση για τη μητέρα της - «Σε χαϊδεύω, αλλά το μάρμαρο είναι κρύο»

Snapshot Η Αγγελική Νικολούλη συμπλήρωσε έναν χρόνο από τον θάνατο της μητέρας της και μοιράστηκε μια προσωπικήάρτηση στο Instagram.

Η δημοσιογράφος δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία συνοδευόμενη από συγκινητικό μήνυμα γεμάτο αγάπη και νοσταλγία.

Στην ανάρτηση εκφράζει την επιθυμία της να ακούσει ξανά τη μητέρα της και περιγράφει τη συνάντησή της στο μνήμα της ως μια επώδυνη αλλά ζεστή εμπειρία.

Η Αγγελική Νικολούλη κλείνει το μήνυμα με έναν τρυφερό αποχαιρετισμό προς τη μητέρα της, δείχνοντας τη βαθιά της θλίψη και νοσταλγία. Snapshot powered by AI

Μια ιδιαίτερα προσωπική στιγμή επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους η Αγγελική Νικολούλη, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θάνατο της μητέρας της.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Φως στο Τούνελ», που κατάγεται από τα Κρέστενα Ηλείας, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται με τη μητέρα της, συνοδεύοντάς την με ένα μήνυμα γεμάτο αγάπη και νοσταλγία.

Ιδιαίτερα συγκινητική είναι η αναφορά της Αγγελικής Νικολούλη στην επίσκεψή της στο μνήμα της μητέρας της.

Η ανάρτηση

Ένας χρόνος χωρίς εσένα...Βλέπω τις φωτογραφίες μας και σε νιώθω κοντά μου. Σε πειράζω...Θέλω να σε ακούσω να γελάς, να θυμώνεις, να πετάς εκείνες τις έξυπνες ατάκες για να γελάμε όλοι ασταμάτητα. Σε χαϊδεύω αλλά το μάρμαρο είναι κρύο. Παγώνει την ψυχή μου. Κοτάζω τα μάτια σου, το χαμόγελό σου στη φωτογραφία και ζεσταίνομαι. Ξέσπασε μπόρα, χάθηκε το φως της μέρας και μου λένε να φύγω. Να σε αφήσω να ησυχάσεις. Καληνύχτα μανούλα μου...

https://www.instagram.com/p/DfPwR0epzpv/

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