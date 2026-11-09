Κάιλι Τζένερ: Ποζάρει με αποκαλυπτικό αθλητικό σύνολο και αναδεικνύει τη σιλουέτα της

Snapshot Η Κάιλι Τζένερ δημοσίευσε στο Instagram αποκαλυπτικές selfies με εφαρμοστό καφέ αθλητικό σύνολο.

Το σύνολο περιλάμβανε αθλητικό τοπ με βαθύ ντεκολτέ και κολάν της μάρκας Alo.

Η ανάρτηση συνοδευόταν από τη λεζάντα «Very cute Sunday» και φωτογραφήθηκε δίπλα σε μια Mercedes.

Οι φωτογραφίες έλαβαν θετικά σχόλια από τους ακολούθους της, συμπεριλαμβανομένης της φίλης της Χέιλι Μπίμπερ.

Στις φωτογραφίες δίνεται έμφαση στο διακριτικό και λαμπερό μακιγιάζ της και στα μακριά, σκούρα μαλλιά της. Snapshot powered by AI

Με μια σειρά από αποκαλυπτικές selfies που δημοσίευσε στο Instagram, η Κάιλι Τζένερ τράβηξε τα βλέμματα των εκατομμυρίων ακολούθων της. Η 29χρονη επέλεξε ένα εφαρμοστό αθλητικό σύνολο σε καφέ απόχρωση, αναδεικνύοντας το σώμα της.

«Very cute Sunday» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, ποζάροντας δίπλα στη Mercedes της. Φόρεσε ένα αθλητικό τοπ της Alo με βαθύ ντεκολτέ και ένα κολάν στο ίδιο χρώμα, ενώ τα μακριά, σκούρα μαλλιά της έπεφταν στους ώμους της. Σε ορισμένες φωτογραφίες έδωσε έμφαση και στο μακιγιάζ της, επιλέγοντας ένα διακριτικό, λαμπερό αποτέλεσμα.

Οι φωτογραφίες συγκέντρωσαν γρήγορα θετικά σχόλια από τους διαδικτυακούς της φίλους, ενώ ανάμεσα σε όσους αντέδρασαν στην ανάρτηση ήταν και η φίλη της, Χέιλι Μπίμπερ.

https://www.instagram.com/p/DffinQKksuM/

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