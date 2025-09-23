Αράπογλου στο Meeting Point: Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για πολλά σενάρια προς τις κάλπες

Τη δημοσκοπική απήχηση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, αναλύει ο Γενικός Διευθυντής της Pulse Γιώργος Αράπογλου.

Πώς υποδέχτηκαν οι πολίτες τις ανακοινώσεις και είναι ικανές να αλλάξουν τα συναισθήματα για τα προβλήματα της καθημερινότητας;

Με την ακρίβεια να πρωταγωνιστεί, ωστόσο και η οικονομία με την κρίση των θεσμών, είναι τα θέματα που απασχολούν τους πολίτες. Χαρακτηριστικό, επίσης, είναι ότι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ κρίνεται από 67% των ερωτηθέντων ως σημαντικό ή πολύ σημαντικό.

Με βάση τα συναισθήματα των πολιτών όπως έχουν καταγραφεί και σε προηγούμενες μετρήσεις, το κύριο κίνητρο το οποίο θα κινητοποιούσε τους πολίτες στο δρόμο προς τις κάλπες είναι η προοπτική, σύμφωνα με τον κ. Αράπογλου.

Δείτε την εκπομπή Meeting Point με την Όλγα Τρέμη και καλεσμένο τον Γιώργο Αράπογλου:

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Pulse, που παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στον ΣΚΑΪ, περίπου οι μισοί ερωτηθέντες κρίνουν ότι τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν είναι στη σωστή κατεύθυνση, ενώ λίγο πάνω από 40% κρίνουν ότι βρίσκονται σε λανθασμένη. Όπως διευκρινίζει ο κ. Αράπογλου, και αυτοί που βλέπουν θετικά τα μέτρα, τονίζουν ότι είναι ανεπαρκή.

Ωστόσο, δημιουργούν προσδοκία. Την επίδραση των μέτρων, θα την δούμε σε βάθος χρόνου, διευκρινίζει.

Η Νέα Δημοκρατία, πάντως, φαίνεται πως "τσιμπάει" στην πρόθεση ψήφου. Σύμφωνα με τον κ. Αράπογλου, το κυβερνών κόμμα έχει την ικανότητα να ανακάμπτει, όχι σαν ένα κόμμα που βρίσκεται στο έβδομο έτος διακυβέρνησης. Το κομμάτι της σταθερότητας και της προοπτικής συνεχίζει να παίζει ρόλο στο κοινό.

Ωστόσο, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για πολλά σενάρια, υποστηρίζει, καθώς αυτή τη στιγμή οι αριθμοί απέχουν από τους στόχους και της επιθυμίες των κομμάτων, με ένα πολύ υψηλό ποσοστό στη λεγόμενη "γκρίζα ζώνη".

«Ό,τι συνέβη στη ΔΕΘ, δεν πέρασε απαρατήρητο, όμως θα το δούμε στην πορεία» τονίζει. Αυτό ισχύει και για την αντιπολίτευση, η οποία δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή δεν καταγράφει αύξηση.

Ως προς τα κυοφορούμενα κόμματα, η αίσθηση είναι ότι ένα κόμμα Σαμαρά δεν θα είχε την απήχηση ενός πιθανού κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ευθέως τις δύο προσπάθειες, επισημαίνει.

Για το πιθανό κόμμα Τσίπρα, συγκεκριμένα, ο κ. Αράπογλου αναφέρει ότι ο πρώην πρωθυπουργός άφησε τον χώρο που εξέφραζε στο 18%, μεσολάβησαν πολλά ενδιάμεσα -διασπάσεις, αποχωρήσεις, κ.α.- και παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή οι συμπολίτες μας που βλέπουν θετικά τη δημιουργία κόμματος είναι πάνω από 18%. Επομένως, είναι μία πολύ καλή πρώτη αντιμετώπιση.

Ένα κόμμα Σαμαρά, πάντως, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, θα παίξει ρόλο στη διαμόρφωση των συσχετισμών δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, τη στιγμή μάλιστα που ακόμα και μία μονάδα μπορεί να είναι κρίσιμη για το κυβερνών κόμμα.

