5o Διεθνές Συνέδριο Ασφάλειας Πληροφοριών και Ηλεκτρονικής Εγκληματολογίας

Το Συνέδριο θα έχει διάρκεια 3 ημέρες και θα λάβει χώρα στο Αμφιθέατρο του Campus Θεσσαλονίκης (Ελ. Βενιζέλου 14 & Τσιμισκή), από τις 29 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου 2019.

Την επιστημονική και οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου απαρτίζουν τα μέλη του επιστημονικού προσωπικού της Σχολής Πληροφορικής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, καθώς και επιστήμονες του κλάδου προερχόμενοι από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα 19 χωρών από ολόκληρο τον κόσμο (ΗΠΑ, Κίνα, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία, Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Πολωνία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ, Ινδία, Ινδονησία, Φιλιππίνες, Μαλαισία, Καμερούν, Αργεντινή).

Την έναρξη του Συνεδρίου θα σημάνει ο Σύμβουλος του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δρ. Αθανάσιος Στάβερης-Πολυκαλάς. Κεντρικοί ομιλητές θα είναι τέσσερις εξέχουσες διεθνείς προσωπικότητες του κλάδου της Πληροφορικής:

κ. Αναστάσιος Τζήκας, Πρόεδρος της ΔΕΘ – Helexpo ΑΕ, Πρόεδρος της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης και Επίτιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

Θέμα ομιλίας: Thessaloniki as an innovation Hub in Southeast Europe.

Δρ. Γιάννης Χαραλαμπίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Επικεφαλής του Κέντρου Έρευνας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση. Πρόκειται για τον Έλληνα που βρίσκεται στη λίστα των 100 ανθρώπων με τη μεγαλύτερη επιρροή στην παγκόσμια Ψηφιακή Διακυβέρνηση.

Θέμα ομιλίας: Digital Governance: From automation to proactive seamless operation

Δρ. Μίλτος Πετρίδης, Επικεφαλής του Τμήματος Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Middlesex στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Θέμα ομιλίας: Artificial Intelligence and Big Data in action: A story of great promise and serious challenges.

Δρ. Αλέξανδρος Βακαλούδης, Ερευνητής και Υπεύθυνος Ανάπτυξης Λογισμικού του Cork Institute of Technology στην Ιρλανδία.

Θέμα ομιλίας: Chatbots: Present, future, security and ethics.

Στόχος του Συνεδρίου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ παραγωγικών φορέων (εταιρείες πληροφορικής) και ερευνητικών οργανισμών (πανεπιστήμια και ερευνητικοί φορείς), καθώς και η αξιοποίηση της γνώσης και των τεχνολογικών εργαλείων που αυτοί διαθέτουν, προκειμένου να επιτευχθεί η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με διεθνείς προοπτικές.

Οι ομιλίες, οι παρουσιάσεις, οι παράλληλες ειδικές συνεδριάσεις και τα workshops του Συνεδρίου, θα προσεγγίσουν σύγχρονα ζητήματα που σχετίζονται με τις τάσεις και τις ανάγκες της αγοράς στους τομείς της Ασφάλειας Πληροφοριών και της Ηλεκτρονικής Εγκληματολογίας, τα οποία υπάγονται σε τρεις κεντρικές θεματικές ενότητες:

Cyber Security

Digital Forensics

Information Assurance & Security Management

Το Συνέδριο απευθύνεται σε φοιτητές, επαγγελματίες και επιστήμονες του κλάδου της Πληροφορικής από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε επιστημονικά πεδία όπως η Ασφάλεια Διαδικτύου, η Ψηφιακή Εγκληματολογία, η Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών κ.α.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στο Συνέδριο, επισκεφθείτε το: www.isdf.gr