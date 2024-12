Νέα εορταστική προσφορά από τα πρατήρια Shell

Η Coral Α.Ε. – Shell Licensee παρουσιάζει τη νέα εορταστική προωθητική ενέργεια, των καυσίμων Shell V-Power και του νέου Shell GO+, που μοιράζει χιλιάδες δώρα, μέσω του Spin to Win!

Το Spin to Win, ο νέος τροχός του Shell GO+ app, δίνει στους πελάτες των πρατήριων Shell τη δυνατότητα να κερδίζουν δώρα στη στιγμή ή συμμετοχές στον Διαγωνισμό για να διεκδικήσουν τα 75 μεγάλα δώρα!

Πιο συγκεκριμένα, από τις 5 Δεκεμβρίου 2024 έως τις 12 Ιανουαρίου 2025 οι πελάτες που επιλέγουν τα καύσιμα Shell V-Power, κερδίζουν άμεσα spins, με χρήση του Shell GO+, για να γυρίσουν τον τροχό του Spin to Win.

Η διαδικασία συμμετοχής είναι απλή:

Βάζετε καύσιμα Shell V-Power, 25 λίτρα και άνω

Χρησιμοποιείτε τη Shell GO+ κάρτα σας και συλλέγετε πόντους

Κερδίζετε αυτόματα 1 ή 2 spins για να γυρίσετε τον τροχό του Spin to Win, αποκλειστικά στο ανανεωμένο Shell GO+ app

Μπείτε τώρα στο Shell GO+ app, ανακαλύψτε το Spin to Win και διεκδικήστε δώρα στη στιγμή: Shell GO+ πόντους για να τους εξαργυρώσετε άμεσα σε ένα πρατήριο Shell, αυτοκινητάκια Shell Motorsport, εκπτωτικά κουπόνια για αγορές από το allSmart.gr.

Επιπλέον, οι συμμετοχές στον Διαγωνισμό δίνουν στα μέλη του Shell GO+ τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τα 75 μεγάλα δώρα:

25 νικητές θα κερδίσουν από 000€ για τα καύσιμα της χρονιάς από τα πρατήρια Shell

25 νικητές θα κερδίσουν από 000 yellows από την Τράπεζα Πειραιώς

25 νικητές θα κερδίσουν την ασφάλιση του οχήματός τους από Anytime για 6 μήνες

Συνολικά, φέτος τις γιορτές τα πρατήρια Shell, με το Spin to Win, θα μοιράσουν περισσότερα από 200.000 δώρα!

To Spin to Win είναι διαθέσιμο αποκλειστικά στο Shell GO+ app. Τα κερδισμένα spins μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως και τις 15 Ιανουαρίου 2025. H προσφορά ισχύει σε επιλεγμένα πρατήρια Shell, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Δείτε περισσότερα για το εορταστικό Spin to Win.

Spin to Win – Σκέψου περισσότερα δώρα!