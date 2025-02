Νέοι και άνεργοι; Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ φροντίζει να αποκτήσετε τα skills για να μπείτε στην αγορά εργασίας

Αν έπρεπε, όμως, να μιλήσουμε για κάποιον δρόμο που όλοι προσπαθούμε να ακολουθήσουμε, θα λέγαμε πως περιγράφεται από τρεις λέξεις: Σχολείο, σπουδές, δουλειά. Η σειρά με την οποία τις γράψαμε, καθόλου τυχαία.

Δεν θα πούμε ψέματα, φυσικό επόμενο μετά τις σπουδές θεωρείται η επαγγελματική αποκατάσταση. Όμως, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι οι καιροί αλλάζουν και, πλέον, το να βρεθεί μία decent θέση εργασίας, αμέσως μετά τις σπουδές, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, δεν συμφωνείς;

We’ve all been there, my (young) friend και ξέρουμε καλά πως, είτε πρόκειται για την πρώτη σου προσπάθεια να βρεις δουλειά είτε για την βάλε-όποιο-νούμερο-θες, είναι σημαντικό να νιώθεις πως έχεις την υποστήριξη που χρειάζεσαι για να μπεις στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Και εδώ είναι που έρχεται να βοηθήσει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ).

