Vodafone - Generation Next: Για πρώτη φορά ο κόσμος του STEM διαθέσιμος σε ειδικά σχολεία

Το πρόγραμμα Generation Next του Ιδρύματος Vodafone επεκτείνεται σε σχολεία ειδικής αγωγής του Δήμου Πειραιά με ειδικά σχεδιασμένο workshop για εκπαιδευτικούς

Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ψηφιακών Δεξιοτήτων Generation Next του Ιδρύματος Vodafone έρχεται να ενισχύσει τον σκοπό των ειδικών σχολείων του Δήμου Πειραιά για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μαθητών, προκειμένου να ενδυναμώσει την εκπαίδευσή τους και την ψηφιακή τους κατάρτιση. Σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά, το Generation Next εμπλουτίζει το πολυδιάστατο εκπαιδευτικό πρόγραμμά του με ειδικά διαμορφωμένα workshops που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής.

Το πρώτο δωρεάν workshop πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, δίνοντας την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς από δυο ειδικά σχολεία του Δήμου, του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Πειραιά και του 1ο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πειραιά (Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Πειραιά), να αποκτήσουν ελεύθερη πρόσβαση σε STEM εργαλεία και σύγχρονους εκπαιδευτικούς οδηγούς. Μέσα από τρεις πρωτότυπες θεματικές ενότητες, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις STEM προκειμένου να μπορούν να τις μεταφέρουν με βιωματικό και δημιουργικό τρόπο στην τάξη.

Στην πρώτη ενότητα, οι εκπαιδευτικοί ήρθαν σε επαφή με τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης STEM. Στη δεύτερη θεματική ενότητα του εργαστηρίου, οι εκπαιδευόμενοι εξοικειώθηκαν με το Micro:bit, μέσα από απλές αλλά ουσιαστικές δραστηριότητες, που προσαρμόζονται σε διαφορετικά μαθησιακά προφίλ ειδικής αγωγής. Στην τρίτη θεματική ενότητα του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν στο visual coding με scratch, δημιουργώντας μικρές εφαρμογές και παιχνίδια όπως «παιχνίδι κυνηγητού» και «διαδραστικό όνομα». Οι δραστηριότητες προσαρμόζονται εύκολα στις ανάγκες της Ειδικής Αγωγής, προσφέροντας πολλαπλούς τρόπους συμμετοχής, έκφρασης και αξιολόγησης, ώστε κάθε μαθητής/τρια να εμπλέκεται ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία.

Η Αλεξάνδρα Παπανικολάου, Υπεύθυνη Ιδρύματος Vodafone, δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά φέρνουμε τον κόσμο του STEM σε ειδικά σχολεία. Στο Ίδρυμα Vodafone πιστεύουμε ότι η τεχνολογία είναι καταλύτης κοινωνικής προόδου, η οποία δεν μπορεί να υφίσταται χωρίς την παροχή ίσων ευκαιριών αλλά και την κοινωνική ενσωμάτωση όλων των μαθητών/τριών. Η συνεργασία μας με τον Δήμο Πειραιά για τα πρώτα εργαστήρια ψηφιακής εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή είναι ένα ουσιαστικό βήμα προς την ισότιμη πρόσβαση και θέτει τα θεμέλια για ένα πρότυπο που μπορεί να επεκταθεί σε περισσότερα σχολεία ειδικής αγωγής σε όλη την Ελλάδα. Στόχος μας είναι η τεχνολογία να δημιουργεί προσβάσιμες, δημιουργικές και ουσιαστικές μαθησιακές εμπειρίες, ώστε η γνώση να φτάνει σε κάθε παιδί, όπου κι αν βρίσκεται».

Ο Γιάννης Μώραλης, Δήμαρχος Πειραιά, δήλωσε: «Η Παιδεία και η ισότιμη πρόσβαση στη γνώση αποτελούν για τον Δήμο Πειραιά προτεραιότητα και διαρκή στόχο. Με την υλοποίηση των πρώτων εργαστηρίων ψηφιακής εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Vodafone, κάνουμε ένα πρωτοποριακό βήμα που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών μας και των εκπαιδευτικών μας. Επενδύουμε σε καινοτόμες δράσεις που δίνουν τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες, να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία και να οραματιστούν το μέλλον τους με περισσότερες ευκαιρίες. Η συνεργασία μας με το Ίδρυμα Vodafone αποδεικνύει ότι μέσα από συνέργειες μπορούμε να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για μία κοινωνία πιο δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς, που αγκαλιάζει κάθε παιδί. Στον Δήμο Πειραιά πιστεύουμε ότι η καινοτομία και η εκπαίδευση είναι τα θεμέλια της προόδου και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια για την ενίσχυση της τοπικής εκπαιδευτικής κοινότητας».

Για περισσότερα από επτά χρόνια, το Generation Next, το πρόγραμμα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων του Ιδρύματος Vodafone, μετατρέπει την τάξη σε ένα ψηφιακό εργαστήρι, καλώντας εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από κάθε γωνιά της Ελλάδας να ανακαλύψουν νέους δρόμους ψηφιακής μάθησης. Μέσα από μια ευέλικτη και ψηφιακή πλατφόρμα, οι εκπαιδευτικοί εξοικειώνονται με τα εργαλεία STEM, αναπτύσσουν σύγχρονες ψηφιακές δεξιότητες και διδακτικές μεθόδους, ώστε να μπορούν να καλλιεργούν την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα στους μαθητές και τις μαθήτριές τους. Η πρωτοβουλία αυτή έχει υλοποιήσει επιτυχημένες δράσεις και έχει αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες σε ολόκληρη τη χώρα, αποδεικνύοντας τη δέσμευση του Ιδρύματος Vodafone στην ισότιμη πρόσβαση στην τεχνολογία και τη μάθηση.

Το πρόγραμμα είναι μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Vodafone και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό SciCo – Επιστήμη Επικοινωνία και την ακαδημαϊκή συμβολή της Ελληνογερμανικής Αγωγής. Περισσότερες πληροφορίες για το Generation Next μπορείτε να βρείτε στο https://www.vodafonegenerationnext.gr/.

