Νέο τοπίο στην ασφαλιστική αγορά: Η Eurobank αποκτά την Eurolife Life από τη Fairfax

Σε μια κίνηση που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στον χρηματοοικονομικό και ασφαλιστικό κλάδο της Ελλάδας, η Eurobank ανακοίνωσε την εξαγορά του 80% της Eurolife Life από τον καναδικό όμιλο Fairfax Financial Holdings, έναντι συνολικού τιμήματος 813 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία, που αποτιμά την Eurolife Life με δείκτη τιμής προς λογιστική αξία (P/BV) 1,45, σηματοδοτεί την επιστροφή της Eurobank στον στρατηγικό τομέα των ασφαλίσεων ζωής και ενισχύει το προφίλ της ως πολυδιάστατου χρηματοοικονομικού ομίλου.

Η Eurolife Life συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών του κλάδου, κατέχοντας μερίδιο αγοράς 21% στα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα για το 2024, ενώ οι προβλέψεις για το 2025 εκτιμούν ασφάλιστρα που θα αγγίξουν τα 600 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία διαθέτει ισχυρό δίκτυο διανομής, με περισσότερες από 1.200 συνεργασίες με διαμεσολαβητές, πράκτορες και μεσίτες, γεγονός που της εξασφαλίζει ευρεία παρουσία στην αγορά, πέραν της ήδη υφιστάμενης συνεργασίας bancassurance με την Eurobank.

Η εξαγορά της Eurolife Life προσφέρει στην Eurobank πολλαπλά στρατηγικά πλεονεκτήματα. Πρώτον, ενισχύει σημαντικά τη βάση κερδοφορίας της, καθώς τα οικονομικά αποτελέσματα της ασφαλιστικής θα ενοποιηθούν πλήρως στον ισολογισμό του ομίλου. Δεύτερον, διαφοροποιεί περαιτέρω τις πηγές εσόδων της τράπεζας, αξιοποιώντας τόσο τις αυξημένες προμήθειες από ασφαλιστικές εργασίες όσο και τις δυνατότητες διαχείρισης κεφαλαίων. Επιπλέον, η πλατφόρμα bancassurance της Eurobank αναμένεται να αναβαθμιστεί, προσφέροντας στους πελάτες ένα ευρύτερο φάσμα καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την πελατοκεντρική προσέγγιση του ομίλου.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Fairfax θα αποκτήσει το 45% της ERB Ασφαλιστικής, θυγατρικής γενικών ασφαλίσεων της Eurobank στην Κύπρο, έναντι 59 εκατ. ευρώ, με δικαίωμα εξαγοράς του υπολοίπου 55% σε μεταγενέστερο στάδιο. Αυτή η συνεργασία αναμένεται να ενισχύσει τη διαχείριση κινδύνου και να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη νέων ασφαλιστικών προϊόντων, τόσο στην ελληνική όσο και στην κυπριακή αγορά.

Οι συναλλαγές εκτιμάται ότι θα αυξήσουν τα ενοποιημένα έσοδα από προμήθειες της Eurobank κατά περίπου 12%, ενώ η συμβολή των ασφαλιστικών και διαχειριστικών δραστηριοτήτων θα ξεπεράσει το 30% των συνολικών προμηθειών. Παράλληλα, τα βασικά λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων αναμένεται να ενισχυθούν κατά 5% και τα κέρδη ανά μετοχή να αυξηθούν κατά 2 λεπτά του ευρώ. Η απόδοση επί της ενσώματης λογιστικής αξίας θα βελτιωθεί κατά 100 μονάδες βάσης. Παρά τη λογιστική αναγνώριση υπεραξίας, η συνολική επίδραση στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 εκτιμάται σε 120 μονάδες βάσης. Η Eurobank σκοπεύει να αξιοποιήσει το εποπτικό πλαίσιο του «Danish Compromise», το οποίο επιτρέπει την ευνοϊκή μεταχείριση των ασφαλιστικών συμμετοχών για κεφαλαιακούς σκοπούς, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της.

Η νέα εποχή για τον όμιλο συνοδεύεται από σημαντικές διοικητικές αλλαγές. Ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου αναλαμβάνει Εκτελεστικός Πρόεδρος της Eurolife General Insurance και προτείνεται για μη Εκτελεστικός Πρόεδρος της ERBA. Ο Βασίλης Νικηφοράκης αναλαμβάνει Διευθύνων Σύμβουλος στη Eurolife General Insurance, ενώ ο Νίκος Δελένδας προτείνεται για μη Εκτελεστικός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife Life. Οι συναλλαγές τελούν υπό την αίρεση ολοκλήρωσης due diligence και των απαραίτητων εγκρίσεων, με στόχο την ολοκλήρωση εντός του πρώτου τριμήνου του 2026.

Όπως τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, η εξαγορά της Eurolife Life αποτελεί στρατηγικό ορόσημο για την τράπεζα, σηματοδοτώντας την επιστροφή της σε έναν τομέα-κλειδί για την ανάπτυξη των εργασιών διαχείρισης περιουσίας και bancassurance, ενώ η συνεργασία με τη Fairfax στην Κύπρο ανοίγει νέους ορίζοντες στον τομέα των γενικών ασφαλίσεων.