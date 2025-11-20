Το Kykloi by Priceless είναι σίγουρα ένα νέο εστιατόριο που αξίζει να επισκεφθείς

Πόσες φορές μέσα στον μήνα διαβάζουμε για κάποιο καινούριο εστιατόριο στην Αθήνα; Μάλλον αρκετές. Η πόλη άλλωστε φαίνεται πως έχει πολλές γειτονιές που προσφέρουν χώρο για νέα εγχειρήματα που θέλουν να ενταχθούν στον γαστρονομικό χάρτη της. Πόσα όμως από αυτά τα εστιατόρια έχουν όντως μια κάποια σχέση με την κουζίνα μας, πόσα από αυτά μας είναι οικεία; Τώρα η απάντηση είναι πιο δύσκολη.

Ο Κεραμεικός είναι από τις ιστορικές περιοχές του κέντρου που ξεχωρίζουν καθώς, αν και είναι ελκυστικός στους τουρίστες, δεν έχει χάσει τον χαρακτήρα του. Μπορεί να έχει πλέον κτήρια γραφείων, coworking spaces και ξενοδοχεία, ωστόσο υπάρχουν ακόμα στοιχεία του παρελθόντος της πόλης όπως μεσοπολεμικές κατοικίες και (κάποτε) βιομηχανικά κτήρια.

Εκεί υπάρχει και το Kykloi by Priceless . Ένας νέος γαστρονομικός προορισμός που μας θυμίζει ότι η σύγχρονη ελληνική κουζίνα έχει βαθιές ρίζες στην παράδοση του τόπου μας και ότι το τραπέζι μπορεί να ενώνει πραγματικά τους ανθρώπους.

Ελληνική «πινελιά» σε κάθε πιάτο

Ο σεφ Παύλος Κυριάκης είναι γνωστός για τη δημιουργικότητα και την αγάπη του για την ελληνική πρώτη ύλη. Η φιλοσοφία του αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στο μενού του Kykloi by Priceless: Εποχιακά υλικά από τοπικούς παραγωγούς και σύγχρονες τεχνικές συνομιλούν ισότιμα και μετατρέπονται σε βιωματικά πιάτα που ενεργοποιούν τις αισθήσεις (και τις αναμνήσεις) μας.

Κάθε πιάτο, κάθε γεύση, κάθε άρωμα θυμίζει κάτι, είναι σαν κάποια παιδική ανάμνηση από το σπίτι που μεγαλώσαμε, αλλά ταυτόχρονα προσφέρει κάτι νέο στο τραπέζι (κυριολεκτικά και μεταφορικά). Αν έχεις δοκιμάσει την ντομάτα και λουίζα, το αρνί με ρεβιθάδα ή το λαβράκι με ασύρτικο ξέρεις πολύ καλά πως εδώ το φαγητό, από την αρχή μέχρι το τέλος, είναι μία ανάμνηση, μία προσωπική ιστορία.

Α, όπως λέμε «αυθεντική φιλοξενία»

Πριν ακουμπήσεις το πιάτο σου, βέβαια, το πρώτο πράγμα που σε κερδίζει στο Kykloi by Priceless είναι ο ίδιος ο χώρος: Φυσικά υλικά, φως, χρώματα που ηρεμούν και μια ανοιχτή κουζίνα που σε προσκαλεί να γίνεις μέρος της διαδικασίας παρασκευής κάθε πιάτου. Αυτή είναι αυθεντική φιλοξενία.

Τα κεραμικά, εμπνευσμένα από τον Κεραμεικό, και τα έπιπλα από μικρές ελληνικές επιχειρήσεις συνθέτουν ένα περιβάλλον που αποπνέει οικειότητα και ζεστασιά. Και μπορείς να «βυθιστείς» σε αυτό όποια και αν είναι η περίσταση: Από ένα κυριακάτικο τραπέζι με φίλους ή την οικογένεια μέχρι μια χαλαρή έξοδο για φαγητό με τους συναδέλφους από τη δουλειά.

Αν προσθέσουμε και το ότι ο χώρος, μόλις 2’ από το μετρό του Κεραμεικού και πολύ κοντά σε άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι φανερό πως είναι ανοικτός σε όλες και όλους.

Α, όπως λέμε «άνθρωπος»

Όμως, το Kykloi by Priceless δεν είναι ένας ανθρώπινος και ανοιχτός χώρος μόνο για τους παραπάνω λόγους. Πίσω του κρύβεται και μια δυνατή ιστορία, καθώς στηρίζει το πρόγραμμα ReStart από τη Mastercard που προσφέρει επαγγελματική εκπαίδευση σε άτομα από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και υλοποιείται σε συνεργασία με την ΜΚΟ Odyssea. Πολλούς από τους αποφοίτους θα τους δεις στο πλευρό του Παύλου Κυριάκη, μπροστά, πίσω ή γύρω από την κουζίνα, και θα καταλάβεις πως ένα γαστρονομικό εγχείρημα μπορεί να έχει θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Έτσι, κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σου δεν είναι απλά αποτέλεσμα του συνδυασμού τοπικά, εποχιακά υλικά και σύγχρονες τεχνικές, αλλά καρπός συνεργασίας και πίστης στη δύναμη της κοινότητας. Οι άνθρωποι πίσω από το Kykloi by Priceless κάνουν τη διαφορά και αυτή η αίσθηση μεταφέρεται σε κάθε γωνιά του χώρου.

Το Kykloi by Priceless δεν είναι ένα εστιατόριο που επισκέπτεσαι μία φορά. Είναι μια εμπειρία που θέλεις να ζήσεις ξανά και ξανά, γιατί τα πιάτα που σέβονται την ελληνική παράδοση και ο οικείος χώρος σε φέρνουν πιο κοντά στους ανθρώπους.

