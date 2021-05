Το δημοτικό ομόλογο για τη Διπλή Ανάπλαση, το PPA της Mytilineos και ο «Dealer» Dean

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

O «Dealer» Dean

Μπορεί η Motor Oil να κατέβαλε στο private equity fund Fortress το ποσό των 117,1 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου έξι εταιρειών, οι οποίες διαθέτουν χαρτοφυλάκιο 11 εν λειτουργία αιολικών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 220 MW και 1 επιπλέον υπό κατασκευή αιολικού πάρκου δυναμικότητας 20 MW, ωστόσο η εν λόγω υπόθεση έχει ακόμη ουρές. Αυτές έχουν να κάνουν με τους μετόχους της CF Ventus, της ιρλανδικής εταιρείας, που κατείχε τα ενεργειακά assets που απέκτησε η Motor Oil. Βλέπετε το αφεντικό της Fortress για την Ελλάδα, Ντιν Ντακόλιας, (Dean Dakolias), ο οποίος έχει πετύχει σημαντικά deals την τελευταία τριετία, φέρεται να μην έχει ακόμη αποφασίσει το πως και πότε θα πάρουν τα χρήματα από την πώληση των αιολικών πάρκων οι μέτοχοι μειοψηφίας της CF Ventus. Και αυτό διότι υπάρχουν κάποιες σοβαρές δικαστικές εμπλοκές. Και μάλιστα αυτές θα μπορούσαν να επηρεάσουν τόσο της Fortress, όσο και την Τράπεζα Πειραιώς που είχε παράσχει χρηματοδότηση στη CF Ventus, για την απόκτηση των σχετικών assets. Θα σας ενημερώσουμε προσεχώς για το θέμα…

Δημοτικό ομόλογο για τη Διπλή Ανάπλαση

Με δεδομένη τη βούληση του Δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη για την ολοκλήρωση του project της Διπλής Ανάπλασης, οι διαδικασίες που σχετίζονται με τη διασφάλιση των κεφαλαίων ανάπτυξης του έργου έχουν μπει στην τελική ευθεία. Μετά από τις θετικές εξελίξεις που αφορούν στην υπαγωγή του έργου της Διπλής Ανάπλασης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στο Ταμείο Ανάκαμψης, δρομολογείται και μια ακόμη που σχετίζεται και αυτή άμεσα με τη χρηματοδότηση του έργου. Καθώς οι εμπλεκόμενες στο project τράπεζες, Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς, έχουν ξεκαθαρίσει προς όλες τις πλευρές πως ως η συμμετοχή τους θα είναι συγκεκριμένη, ο Δήμος Αθηναίων φέρεται να κινείται για να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό, μέσω της έκδοσης ομολόγου. Στην απόφαση αυτή συνέβαλε και η πρόσφατη απόφαση του οίκου Moody’s να αναβαθμίσει την πιστοληπτική αξιολόγηση του Δήμου Αθηναίων.

Το colpo grosso της Mytilineos

Μιας και ο λόγος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η στήλη πληροφορείται πως η Mytilineos έγινε το «talk of the town», λόγω του ιστορικού χαμηλού που σημείωσαν οι τιμές για έργα ΑΠΕ, κατά τη διάρκεια της τελευταίας δημοπρασίας της ΡΑΕ που αφορούσε σε φωτοβολταϊκά και αιολικά συνολικής ισχύος 350 MW. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 126 έργα συνολικής ισχύος 1.090 MW. Η υποβολή προσφορών είχε αφετηρία τα 53,86 ευρώ ανά MWh και η χαμηλότερη τιμή έκλεισε στα 32,97 ευρώ ανά MWh. Σύμφωνα με συνομιλητές της στήλης, η πολύ χαμηλή τιμή των 32,97 ευρώ ανά MWh προέκυψε από το διμερές συμβόλαιο αγοροπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας (corporate PPA) που συνομολόγησε στα μέσα Φεβρουάριου η Mytilineos με την Egnatia Group ισχύος 200 MW, έναντι τιμής 33 ευρώ ανά MWh (για περίοδο 10+5 ετών) και το οποίο έστειλε μήνυμα στην αγορά πως οι τιμές σε αυτά τα επίπεδα είναι βιώσιμες. Μάλιστα, η αγορά πλέον προεξοφλεί πως, αργά ή γρήγορα, η τιμή της μεγαβατώρας θα κινηθεί ακόμη χαμηλότερα από τα 32,97 ευρώ. Τί σημαίνει αυτό ; Πως τα κόστη ανάπτυξης θα πρέπει να μειωθούν και πως developers και κατασκευαστές θα πρέπει να απορροφήσουν τις πιέσεις στις τιμές. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί η Mytilineos έγινε το «talk of the town».

Πρόκληση για τις τράπεζες

Μπορεί τα διμερή συμβόλαια αγοροπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας να ενισχύουν την προβλεψιμότητα των εσόδων για τον πωλητή και την προβλεψιμότητα του ενεργειακού κόστους για τον αγοραστή και να διασφαλίζουν προσιτές τιμές, καθώς αξιοποιούν την ισχυρή πτώση κόστους στις ΑΠΕ, ωστόσο η υιοθέτηση τους στην ελληνική αγορά θα επηρεάσει σημαντικά τις τραπεζικές χορηγήσεις για την ανάπτυξη αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων. Αφενός η υποχώρηση των τιμών χονδρεμπορικής, που απορρέει από τις επιδοτούμενες ΑΠΕ, αφετέρου η ανάγκη για αξιολόγηση της βιωσιμότητας κάθε συμφωνίας PPA ξεχωριστά, αλλάζουν τα δεδομένα για τα σχετικά τμήματα των τραπεζών, τα οποία μέχρι σήμερα αντιμετώπιζαν ως «ομόλογα» τα δάνεια που έδιναν στις επιχειρήσεις που κατασκεύαζαν μονάδες ΑΠΕ. Το «disruption» που θα επέλθει στην τραπεζική αγορά με τα PPA είναι κάτι που ήδη βρίσκεται και στο «ραντάρ» του SSM, του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού της ΕΚΤ, καθώς η πτώση των τιμών ανά μεγαβατώρα επηρεάζει και τις νέες και τις παλαιές δανειακές συμβάσεις.

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Over the Counter προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.