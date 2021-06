Η πιο δύσκολη εξίσωση: Πάνω από 145 δισεκατομμύρια τα χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία

Η εικόνα που παρουσιάζει η ελληνική οικονομία είναι ακόμα πιο σύνθετη και πιο δύσκολη από όσο αρχικά μπορεί να φαίνεται - Τα χρέη προς το δημόσιο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία (ΕΦΚΑ), αποτελούν τροχοπέδη στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με στελέχη του Υπουργείο Οικονομικών.

Aν θέλει κάποιος να δώσει ένα τίτλο στην προσπάθεια που θα χρειαστεί να κάνει συνολικά η χώρα για να βγει από το τέλμα της πανδημίας θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον τίτλο:«We are pushing an elephant up the stairs».

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή (ΓΠΚΒ), το συνολικό χρέος προς τη Φορολογική Διοίκηση ανήλθε στο τέλος του περασμένου Απριλίου στο ποσό των 109,1 δισ. ευρώ, ενώ το χρέος προς τον ΕΦΚΑ ανέρχεται στο ποσό των 37,8 δισ. ευρώ.

Τα συγκεκριμένα χρέη, που αθροιστικά ξεπερνούν τα 145 δισ. ευρώ, αφορούν σε οφειλές που είναι εκτός των ρυθμίσεων, οι οποίες θεωρητικά τηρούνται και εξυπηρετούνται κανονικά.

Στη μετά – πανδημίας εποχή όλα θα εξαρτηθούν από την ομαλή επαναφορά της οικονομικής δραστηριότητας, αφού είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι πολλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις αδυνατούν να επιστρέψουν στα προηγούμενα επίπεδα εισοδήματος και είναι αναμενόμενο να μην μπορούν να αποπληρώσουν τις τρέχουσες και τις συσσωρευμένες φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

Όπως αντιλαμβάνεστε η εξίσωση είναι κάτι παραπάνω από δύσκολη και είναι ευνόητο ότι οι εξελίξεις αυτές θα πιέσουν εκ των πραγμάτων για νέες ρυθμίσεις χρεών προς το δημόσιο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία αν και η στάση των θεσμών για νέες ρυθμίσεις είναι αρνητική.

Η ακτινογραφία των χρεών προς την Εφορία

Σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο των χρεών προς τη Φορολογική Διοίκηση στο τέλος του Απριλίου του 2021, διαμορφώθηκε στα 109,1 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 3,4 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Απρίλιο του 2020. Η μεταβολή αυτή οφείλεται:

• στις ληξιπρόθεσμες οφειλές προηγούμενου διαστήματος ύψους 1,2 δισ. ευρώ που βεβαιώθηκαν μεταγενέστερα,

• στις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 7,6 δισ. ευρώ που δημιουργήθηκαν και

• στις εισπράξεις και διαγραφές 5,4 δισ. ευρώ.

Σχετικά με τον συνολικό αριθμό των οφειλετών, στο τέλος του Απριλίου του 2021 παρατηρείται αύξηση κατά 20.637 πρόσωπα (φυσικά και νομικά) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στους 3.937.848 οφειλέτες.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε ετήσια βάση πηγάζει από τους οφειλέτες με ύψος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ , ο αριθμός των οποίων σημείωσε αύξηση κατά 236 πρόσωπα σε σχέση με πέρσι. 8.517 άτομα χρωστούν πάνω από 1 εκατομμύριο ο καθένας!

Τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΑΟ, το σύνολο των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών στο τέλος του Μαρτίου 2021 διαμορφώθηκε στα 37,8 δις ευρώ , δηλαδή παρουσίασε αύξηση κατά 234,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση αυτή προέρχεται από την αύξηση των πρόσθετων τελών, κατά 359,7 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των συνολικών οφειλών προέρχεται από τις νέες εντάξεις οφειλετών (18.952 οφειλέτες με συνολικές οφειλές ύψους 62,4 εκατ. ευρώ), καθώς και από τη δημιουργία νέων οφειλών και την αύξηση των πρόσθετων τελών για τους οφειλέτες που είναι ήδη ενταγμένοι στο ΚΕΑΟ. Από την άλλη μεριά στο πρώτο τρίμηνο του 2021 πραγματοποιήθηκαν εισπράξεις συνολικά 223,4 εκατ. ευρώ, ενώ συνεχίστηκαν και οι διαγραφές, μειώσεις, συμψηφισμοί οφειλών και εκπτώσεις προσαυξήσεων λόγω ρυθμίσεων.

Ενδεικτικό για τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία είναι ότι στην κατηγορία οφειλής μεταξύ 100.000 και 1.000.000 ευρώ εντοπίζεται η μεγαλύτερη αύξηση του ύψους των κύριων οφειλών, κατά 270,4 εκατ. ευρώ!

