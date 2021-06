Η «άλλη μετοχή» της Πειραιώς, ο Χριστιανός και οι εντολές Τσιάρα σε δικηγόρους και συμβολαιογράφους

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Οι δύο μετοχές της Πειραιώς

Με δύο μετοχές στα χέρια, αντί για μία, θα βρεθούν σύντομα οι μέτοχοι της Τράπεζας Πειραιώς στη βάση απόφασης που αναμένεται να λάβει σήμερα η Γενική Συνέλευση της τράπεζας. Και για να μην δημιουργούμε σύγχυση εξηγούμαστε αμέσως. Η Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Πειραιώς θα κληθεί σήμερα να εγκρίνει τη μείωση σε είδος του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής κατά 0,05 ευρώ, από το 1 ευρώ σε 0,95 ευρώ, χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών. Αυτό γίνεται προκειμένου οι υφιστάμενοι μέτοχοι της τράπεζας να λάβουν αντίστοιχες σε αξία μετοχές της Phoenix Vega Mezz Ltd, της κυπριακής θυγατρικής εταιρείας της Πειραιώς. Για όσους δεν το γνωρίζουν στην Phoenix Vega Mezz Ltd, η Πειραιώς έχει περάσει το 65% των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine notes) και το 45% των ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior notes) των τιτλοποιήσεων Phoenix και Vega I, Vega II και Vega III. Ως αντάλλαγμα για την εν λόγω εισφορά σε είδος, η Πειραιώς έλαβε μετοχές έκδοσης της Phoenix Vega Mezz Ltd. Ποια είναι η αξία της Phoenix Vega Mezz Ltd; Σύμφωνα με την Grant Thornton εκτιμάται σε 62,5 εκατ. ευρώ. Έτσι, εφόσον σήμερα η Γενική Συνέλευση αποφασίσει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής και καταβολή του ποσού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου σε είδος, τότε 1.250.367.223 μετοχές έκδοσης της Phoenix Vega Mezz Ltd θα περιέλθουν στους σημερινούς μετόχους της τράπεζας. Οι εν λόγω μετοχές θα εισαχθούν άμεσα προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά Plus (ΕΝ.Α. Plus) του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα καταχωρηθούν ηλεκτρονικά στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.

Εάν όλα τα παραπάνω ακούγονται γνώριμα είναι διότι τα ίδια περίπου ίσχυσαν και με τις μετοχές της Cairo Mezz που μοίρασε δωρεάν στους μετόχους της η Eurobank πέρυσι τον Σεπτέμβριο και οι οποίες και αυτές διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑΑ. Ποιο θα είναι το κέρδος των μετόχων της Πειραιώς από τις μετοχές της Phoenix Vega Mezz Ltd; Το ΤΧΣ θα βρεθεί να κατέχει το 27% των μετοχών της Phoenix Vega Mezz Ltd, ήτοι μερίδιο αξίας 16,8 εκατ. ευρώ. Ο John Paulson το 18,62%, ήτοι μερίδιο αξίας 11,6 εκατ. ευρώ. Η Helikon Invest θα διαθέτει το 5,22% της κυπριακής εταιρείας, ήτοι ποσοστό αξίας 3,2 εκατ. ευρώ. Ο Τέλης Μυστακίδης το 2,93%, ήτοι μερίδιο αξίας 1,8 εκατ. ευρώ. Εάν στο μέλλον η τιμή της μετοχής του Phoenix Vega Mezz Ltd ανέβει τότε οι προαναφερόμενοι μέτοχοι θα ωφεληθούν. Το ίδιο θα συμβεί και εάν η Πειραιώς αγοράσει σε κάποια φάση τις μετοχές τους στην κυπριακή εταιρεία. Μια άγνωστη λεπτομέρεια. Πριν από τη σχεδιαζόμενη διανομή των μετοχών της Phoenix Vega Mezz Ltd στους μετόχους της Πειραιώς, θα πωληθούν σε θυγατρικές εταιρείες της τράπεζας έξι (6) μετοχές της Phoenix Vega Mezz LTD, με τιμή πώλησης 0,05 ευρώ ανά μετοχή (το 0,00000048% του μετοχικού κεφαλαίου). Γιατί γίνεται αυτό; Θα μάθουμε πιθανότατα στη σημερινή Γενική Συνέλευση.

Οι αμοιβές των ορκωτών

Στα 332.000 ευρώ θα ανέλθουν εφέτος οι αμοιβές που θα εισπράξει η ελεγκτική εταιρεία Deloitte από την Τράπεζα Πειραιώς ( σ.σ. την Πειραιώς Financial Holdings AE για να ακριβολογούμε). Η πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου της τράπεζας προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων προβλέπει την έγκριση ετήσιας αμοιβής 250.000 ευρώ προς την Deloitte και πρόσθετης αμοιβής 82.000 για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού. Η αμοιβή των 332.000 ευρώ για το 2021 ανέρχεται σε περίπου στο 15% όσων δαπάνησε η Πειραιώς το 2020 για αμοιβές ορκωτών ελεγκτών. Συγκεκριμένα, το 2020 η τράπεζα κατέβαλε σε ορκωτούς ελεγκτές αμοιβές ύψους 2,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 1,8 εκατ. ευρώ (76%) για ελεγκτικές εργασίες και 0,6 εκατ. ευρώ (24%) για μη ελεγκτικές εργασίες. Από τη δαπάνη των 2,3 εκατ. ευρώ, το 1,5 εκατ. ευρώ σχετιζόταν με τον τακτικό υποχρεωτικό έλεγχο της τράπεζας.

ΘΕΩΝ και Χριστιανός

«Σφαίρα» πήγαν το 2020 οι δουλειές της Theon Sensors (ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΕΒΕ) του γνωστού επιχειρηματία στον κλάδο των αμυντικών εξοπλισμών Κρίστιαν Χατζημηνά. Σύμφωνα με προκαταρκτικά αποτελέσματα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία αισθητήρων υψηλής τεχνολογίας με κύριο αντικείμενο την κατασκευή οπτικών οργάνων, εκτοξεύθηκε άνω του 200% στο σύνολο του 2020. Με εγκαταστάσεις παραγωγής και κεντρικά γραφεία στο Κορωπί, όπου απασχολούνται περισσότερα από 100 άτομα και με περισσότερα από 90.000 συστήματα να έχουν παραδοθεί ή να τελούν σε σύμβαση, σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο, η Theon Sensors είναι σήμερα ένας σημαντικού μεγέθους παίκτης στα συστήματα νυχτερινής όρασης για στρατιωτικές εφαρμογές και εφαρμογές ασφάλειας. Μάλιστα, την τελευταία πενταετία η Theon Sensors έχει αναλάβει σημαντικά έργα ως αντισυμβαλλόμενη με το Ελληνικό Δημόσιο, η πλειοψηφία των οποίων αφορά σε αμερικανικής τεχνολογίας συστήματα. Αλλά ο Χριστιανός (Κρίστιαν) Χατζημηνάς φαίνεται πως δεν ξέρει μόνον να είναι αντισυμβαλλόμενος με το Δημόσιο, αλλά και δωρητής του. Έτσι, προσφάτως η Theon Sensors δώρισε στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας 25 μονόκυαλα νυχτερινής όρασης τύπου ARGUS και πέντε θερμικές κάμερες τύπου THERMIS LR WS, συνολικής αξίας 123.50 ευρώ, με σκοπό την κάλυψη αναγκών της XVI Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού.

Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και ξέπλυμα

Καθώς η Ελλάδα έχει ήδη μπει σε τροχιά επαναξιολόγησης από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF), την αρμόδια διεθνή αρχή για τους κανόνες που αφορούν στην πρόληψη και καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, η κυβέρνηση τρέχει να κλείσει εκκρεμότητες που είχε επισημάνει η FATF προ διετίας, όταν κατέταξε τη χώρα μας στην πρώτη κατηγορία χωρών υπό κανονική παρακολούθηση (Regular Follow-Up). Στη βάση αυτή, προ ημερών ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας εξέδωσε υπουργική απόφαση που περιγράφει αναλυτικά τις υποχρεώσεις των δικηγόρων και των συμβολαιογράφων για τον εντοπισμό και την αποτροπή του ξεπλύματος χρήματος. Μεταξύ άλλων η απόφαση Τσιάρα αναφέρει πως «οι συμβολαιογράφοι και οι δικηγόροι, ως υπόχρεα πρόσωπα, απαγορεύεται να γνωστοποιούν στον εμπλεκόμενο εντολέα ή σε τρίτους ότι διαβιβάστηκαν ή θα διαβιβαστούν αρμοδίως πληροφορίες ή ότι διεξάγεται ή ενδέχεται να διεξαχθεί έρευνα ή ανάλυση για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας». Στο σημείο αυτό, η ίδια απόφαση ξεκαθαρίζει πάντως πως «η απόπειρά τους να αποτρέψουν πελάτη να εμπλακεί σε εγκληματική δραστηριότητα δεν συνιστά γνωστοποίηση». Τι θα γίνεται σε περίπτωση που συμβολαιογράφος ή δικηγόρος παραβαίνει τις υποχρεώσεις τους ; Το υπουργείο Δικαιοσύνης θα τους παραπέμπει στους Συμβολαιογραφικούς και Δικηγορικούς Συλλόγου με όλα τα στοιχεία της παράβασης, προκειμένου να ασκείται ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος.

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Over the Counter προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.