To Greek Green Bond, το μέρισμα της Phoenix Vega Mezz και οι Ιπποδρομίες

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Η Phoenix Vega Mezz

Σήμερα θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των 1.250.367.229 κοινών ονομαστικών μετοχών της Phoenix Vega Mezz PLC στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Για όσους δεν το γνωρίζουν, η κυπριακή Phoenix Vega Mezz Ltd με μετοχικό κεφάλαιο 62,5 εκατ. ευρώ, κατέχει το 65% των ομολογιών ενδιάμεσης (mezzanine notes) και το 45% των ομολογιών χαμηλής διαβάθμισης (junior notes) των τιτλοποιήσεων Phoenix και Vega της Τράπεζας Πειραιώς. Μέτοχοί της Phoenix Vega Mezz είναι όσοι ήταν μέτοχοι της Πειραιώς στο κλείσιμο της συνεδρίασης του ΧΑΑ της περασμένης Παρασκευής 6 Αυγούστου. Κάθε μέτοχος της Πειραιώς, κατά την παραπάνω ημερομηνία, έλαβε δωρεάν μετοχές της Phoenix Vega Mezz Ltd, σε αναλογία 1 προς 1. Δηλαδή, για κάθε 1 μετοχή Πειραιώς που κατείχε έλαβε 1 δωρεάν μετοχή της Phoenix Vega Mezz Ltd. Αν η Phoenix Vega Mezz Ltd εισπράξει – όπως αναμένεται- τους τόκους που αντιστοιχούν στις ομολογίες που κατέχει, τότε θα πληρώσει και μέρισμα στους μετόχους της. Αυτό φαίνεται ορατό ενδεχόμενο τουλάχιστον για τις χρήσεις 2021 και 2022. Ήδη στο πρώτο τρίμηνο 2021 εισέπραξε τόκους 2 εκατ. ευρώ από τις ομολογίες μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας Phoenix B2. Οι τόκοι αυτοί καταβλήθηκαν, αφού ικανοποιήθηκαν οι υποχρεώσεις με υψηλότερη εξοφλητική προτεραιότητα. Από αυτούς του τόκους, που αποτελούν πλέον τα ταμειακά διαθέσιμα της Phoenix Vega Mezz Ltd θα πληρωθούν και οι δαπάνες για την ένταξη των μετοχών της εταιρείας στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι οποίες εκτιμάται πως θα ανέλθουν σε 53.259 ευρώ.

Τρεις κυρίες στο τιμόνι

Τη Διοίκηση της Phoenix Vega Mezz Ltd ασκεί τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείτε από τρεις έμπειρες επαγγελματίες. Διευθύνουσα Σύμβουλος είναι η Νάγια Μορφή, managing director της Nobel Trust Ltd, στέλεχος με εξειδίκευση στις φορολογικές συμβουλές, το διεθνή φορολογικό σχεδιασμό και τις χρηματοοικονομικές και επιχειρηματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες. Μη εκτελεστικά μέλη είναι οι Μαρία Δημητρίου, οικονομολόγος, στέλεχος επίσης της Nobel Trust και η Ζωή Χρήστου, δικηγόρος στην κυπριακή δικηγορική φίρμα Ioannides Demetriou LLC. H Phoenix Vega Mezz Ltd δεν απασχολεί υπαλλήλους και έχει αναθέσει στην ATC Credence Ltd την υπηρεσία του εσωτερικού ελέγχου, στην Nobel Trust Limited την παροχή διοικητικών, λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών, στην Πειραιώς Financial Holdings την υπηρεσία της εξυπηρέτησης μετόχων και των εταιρικών ανακοινώσεων και στην Ioannides Demetriou LLC την παροχή νομικών υπηρεσιών.

Το Green Bond του 2022

Μπορεί η κυβέρνηση να ενέταξε την έκδοση «πράσινου» ομολόγου στο πακέτο στήριξης των πυρόπληκτων, ωστόσο η πραγματικότητά είναι πως ο σχετικός προγραμματισμός του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, για την έκδοση «πράσινου» χρέους είχε ξεκινήσει ήδη από τις αρχές του χρόνου. Και αυτό διότι η ηγεσία του ΟΔΔΗΧ είχε γίνει αποδέκτης σχετικού επενδυτικού ενδιαφέροντος. Συνολικά οι εκδόσεις «Green Bonds» ξεπερνούν διεθνώς το 1 τρις. ευρώ και η ζήτηση για αυτά διαρκώς αυξάνεται, καθώς έχουν συνθέτει με τα επενδυτικά πρότυπα ESG (Environment, Social, Governance). Στη βάση αυτή, ο ΟΔΔΗΧ διαμορφώνει ήδη πλαίσιο έκδοσης χρεογράφων τα πιστωτικά έσοδα των οποίων θα χρησιμοποιηθούν για έργα, δράσεις και προγράμματα του Ελληνικού Δημοσίου με αποκλειστικό προσανατολισμό στην «πράσινη» και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η πρώτη έκδοση ενός τέτοιου κρατικού τίτλου 5 ή 7 ετών θα αποτελέσει μέρος της εκδοτικής στρατηγικής του Δημοσίου για το 2022.

Ο ΟΠΑΠ στηρίζει τις Ιπποδρομίες

Ο ΟΠΑΠ και η ΟΡΑΡ Investment προχώρησαν προ ημερών σε νέα μονοετή παράταση του ομολογιακού δανείου ύψους 5 εκατ. ευρώ που είχαν παράσχει το 2017 στην Ιπποδρομίες Μονοπρόσωπη ΑΕ. Με την απόφασή αυτή η αποπληρωμή του μετατέθηκε για τον Ιούλιο του 2022. Η κίνηση αυτή σχετίζεται με τη διαρκή δέσμευση του ΟΠΑΠ να ενισχύει την κεφαλαιακή δομή της εταιρείας και να παρέχει οικονομική υποστήριξη στην Ιπποδρομίες Μονοπρόσωπη ΑΕ. Άλλωστε τον τελευταίο 1,5 χρόνο ο ΟΠΑΠ έχει καλύψει πλήρως δύο κοινά ομολογιακά δάνεια της Ιπποδρομίες Μονοπρόσωπη ΑΕ ύψους 8 εκατ. ευρώ και 12 εκατ. ευρώ αντιστοίχως. Το σύνολο του δανεισμού της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 30 εκατ. ευρώ και κατά 100% προέρχεται από τον ΟΠΑΠ και την ΟΡΑΡ Investment. Με τις κινήσεις αυτές τα ταμειακά αποθεματικά της Ιπποδρομίες Μονοπρόσωπη ΑΕ έχουν στηριχθεί σημαντικά και κινούνται πάνω από τα 3 εκατ. ευρώ. Δεδομένου ότι οι Ιπποδρομίες Μονοπρόσωπη ΑΕ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα διοργάνωσης και διεξαγωγής του ιπποδρομιακού στοιχήματος στην Ελλάδα, το οποίο απέκτησε με σύμβασης που συνομολόγησε με το ΤΑΙΠΕΔ το 2015, ο ΟΠΑΠ επενδύει πολλά σε αυτή και στις προοπτικές της.

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Over the Counter προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.