«Σπάνε» συμφωνίες στα φωτοβολταϊκά, τα δίκτυα της HENGAS και στο «σφυρί» ακίνητο στις Σπέτσες

Οι ανατιμήσεις στα φωτοβολταϊκά

Τιμές-ρεκόρ καταγράφει πλέον το κόστος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών πάρκων καθώς τόσο τα πανέλα όσο και οι βάσεις έχουν ανατιμηθεί σε πρωτοφανή επίπεδα. Οι πρώτες ύλες -και κυρίως το αλουμίνιο- αλλά και τα μεταφορικά κόστη από την Κίνα έχουν πολλαπλάσιοί τους τελευταίους μήνες και έχουν οδηγήσει τα κοστολόγια στα ύψη. Την ίδια στιγμή, η «σκληρή» πολιτική της Κίνας σε σχέση με τον κορωνοϊό έχει φέρει καθυστερήσεις στις παραδώσεις, καθυστερήσεις που κυμαίνονται από λίγες εβδομάδες και φτάνουν ακόμη και σε μήνες. Τόσο δύσκολα είναι τα πράγματα ώστε υπάρχουν περιπτώσεις που ακόμα και κλεισμένες συμφωνίες «σπάνε» με τα εμπλεκόμενα μέρη να επικαλούνται λόγους ανωτέρας βίας. Αν και οι επαναδιαπραγματεύσεις είναι πλέον καθημερινές, πολλά έργα πάνε πίσω, καθώς οι επενδυτές περιμένουν την αποκλιμάκωση των τιμών ώστε να βγουν τα επιχειρηματικά πλάνα. Όλα αυτά, ενώ η ζήτηση για ΑΠΕ διαρκώς πολλαπλασιάζεται λόγω της πράσινης μετάβασης…

Αναζητείται «γέφυρα»

Αντιμέτωπες με έναν χρηματοδοτικό «γκρεμό» θα βρεθούν οι ελληνικές τράπεζες -αλλά και η ελληνική οικονομία γενικότερα- αν τελικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα «παγώσει» τα έκτακτα χρηματοδοτικά της προγράμματα, πριν η χώρα μας αποκτήσει την επενδυτική βαθμίδα. Στο σενάριο αυτό, υπάρχει ένα «κενό» μηνών, από περίπου την άνοιξη του 2022 μέχρι το τέλος του 2022, όταν και αναμένεται να ανακτήσουμε το πολυπόθητο investment grade. Σε αυτό το μεταβατικό διάστημα το κόστος δανεισμού θα ανέβει κατακόρυφα, καθώς δεν θα έχουμε πρόσβαση σε κανένα χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΚΤ. Και στην περίπτωση του Δημοσίου το θέμα είναι διαχειρίσιμο, καθώς δεν προβλέπεται κάποια μεγάλη έξοδος στις αγορές. Για τις τράπεζες όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά και το κόστος μεγάλο. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο, γίνονται ήδη προσπάθειες και σε πολιτικό και σε χρηματοπιστωτικό επίπεδο, ώστε να βρεθεί μια «γέφυρα» που θα αποτρέψει τα «ατυχήματα». Εγχείρημα κατ’ αρχήν δύσκολο, αλλά εφόσον υπάρχει η (πολιτική) βούληση, όχι ακατόρθωτο.

«Σκόντο» 4 εκατ. ευρώ

Χαμηλότερα ήταν τελικά τα έξοδα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings σε σχέση με τα αρχικώς υπολογισθέντα τον Απρίλιο που μας πέρασε. Η Πειραιώς Financial Holdings γνωστοποίησε στο Χρηματιστήριο Αθηνών την «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων» για την αύξηση κεφαλαίου της, από την οποία προκύπτει πως τα έξοδα έκδοσης περιορίσθηκαν στα 79 εκατ. ευρώ, έναντι 83 εκατ. ευρώ που ήταν η αρχική εκτίμηση , δηλαδή το καθαρό ποσό που άντλησε η Πειραιώς από την AMK ανήλθε σε 1,301 δισ. ευρώ. Να σημειωθεί πως αρχικά είχε υπολογισθεί πως οι αμοιβές χρηματοοικονομικών συμβούλων για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς θα ανέρχονταν σε 61 εκατ. ευρώ, ωστόσο τελικά κινήθηκαν σε οριακά χαμηλότερα επίπεδα. Όπως αναφέρεται στην έκθεση διάθεσης, τα καθαρά έσοδα από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings διατέθηκαν για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, συνολικού ποσού 1,302 δισ. ευρώ, που έγινε στις 2 Ιουνίου, με στόχο την απορρόφηση των αναμενόμενων ζημιών από τη πώληση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και τη διασφάλιση ικανοποιητικών δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου.

Παλιές δόξες

Ο πολιτικός μηχανικός Μάριος Παπαθάνος είναι από τους πλέον γνωστούς κατασκευαστές ακινήτων στη Γλυφάδα, καθώς τα τελευταία 30 χρόνια έχει κατασκευάσει δεκάδες κτήρια, κατοικίες και καταστήματα στα Νότια Προάστια, αλλά και στον Αργοσαρωνικό. Αρχικά ξεκίνησε να δραστηριοποιείται με την Τεχνοδομική Παπαθάνου ΕΠΕ και εν συνεχεία από το 1998 με την Ανώνυμη Εταιρεία Μάριος Παπαθάνος ΑΕ. Η κατασκευαστική εταιρεία του κ. Παπαθάνου βίωσε αφενός την άνθηση της περιόδου 1999 -2009, αφετέρου το σοκ της δεκαετούς οικονομικής κρίσης. Και η οικονομική κρίση τη βρήκε να έχει συσσωρεύσει δανεισμό που σήμερα αγγίζει τα 49 εκατ. ευρώ και τον οποίο δεν μπορεί να εξυπηρετήσει. Έτσι, η εταιρεία θα δει σήμερα να βγαίνει ξανά στο «σφυρί» από την Τράπεζα Πειραιώς ακίνητο της. Αυτή τη φορά πρόκειται για ένα αγροτεμάχιο με κτίσμα που διαθέτει στις Σπέτσες και το οποίο βγαίνει σε πλειστηριασμό έναντι 1,8 εκατ. ευρώ. Το αξιοσημείωτο είναι πως η τιμή πρώτης προσφοράς για το ακίνητο αυτό αυξήθηκε σημαντικά μετά από δικαστική απόφαση, καθώς η αρχική τιμή είχε ορισθεί σε μόλις σε 560.000 ευρώ. Και αυτό ήταν φυσιολογικό, καθώς το αγροτεμάχιο βρίσκεται στη θέση «Άγιοι Πάντες» του Δήμου Σπετσών είναι δε άρτιο κατά παρέκκλιση και μπορεί να οικοδομηθεί.

Τα δίκτυα της HENGAS

Μπορεί η ενεργειακή κρίση να είναι δυσβάστακτη για νοικοκυριά και επιχειρήσεις , ωστόσο παρά τα εμπόδια κάποιοι συνεχίζουν κανονικά το πλάνο ανάπτυξής τους. Σε αυτούς συγκαταλέγεται και η βορειοελλαδίτικη Hellenic Natural Gas Distribution Εταιρεία Διανομής Ελληνικού Φυσικού Αεριού (HENGAS). Πρόκειται για εταιρεία που ανήκει στον Όμιλο της EDIL Τεχνική - Βιομηχανική ΑΤΕΒΕ. Η κατασκευαστική εταιρεία EDIL δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής δικτύων υποδομής φυσικού αερίου και στις βιομηχανικές, επαγγελματικές και οικιακές εγκαταστάσεις και αποτελεί σήμερα έναν από τους σημαντικότερους κατασκευαστές που συνεργάζονται με την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και την ΕΠΑ Θεσσαλίας, στην κατασκευή των δικτύων υποδομής στην πόλη της Θεσσαλονίκης και την ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας και των Τρικάλων. Η θυγατρική λοιπόν της EDIL, η HENGAS απέκτησε προ ημερών από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δικαίωμα διαχείρισης και εκμετάλλευσης των δικτύων διανομής των δήμων Δεσκάτης, Παιονίας, Πολύγυρου, Έδεσσας, Μεγαλόπολης, Τρίπολης Κορίνθου, Νάουσας και Σκύδρας, όπως αυτά θα αναπτυχθούν στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου. Μάλιστα, ενημέρωσε την ΡΑΕ ότι θα αναπτύξει τη δραστηριότητα της διαχείρισης δικτύου διανομής φυσικού αερίου με ίδια μέσα, καθώς έχει πλήρως οργανωθεί εσωτερικά και δεν ενδιαφέρεται να συμβληθεί με άλλους διαχειριστές.

