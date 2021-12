Ο Μουμπάρακ και η επενδυτική φίρμα, τα ΕΛΠΕ και ο Τσιτσιπάς και η «διαφορετική» Lockheed Martin

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Ο Μουμπάρακ «επιστρέφει»

Τί σχέση μπορεί να έχει ο Χόσνι Μουμπάρακ, ο επί τριακονταετία (1981-2011) πρόεδρος της Αιγύπτου, με την εταιρεία επενδυτικών υπηρεσιών GHCO EUROPE, στην οποία έδωσε χθες άδεια λειτουργίας η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς; Η ανθρωπογεωγραφία έχει μεγάλο ενδιαφέρον και μας γυρνά πίσω στο παρελθόν. Η GHCO EUROPE, η οποία συστάθηκε στην Ελλάδα στις 4 Νοεμβρίου 2020, έχει ως βασικό μέτοχο την βρετανική GHCO LIMITED, η οποία συστάθηκε στις 27 Μαΐου 2020. Η βρετανική GHCO LIMITED είναι εταιρεία επενδυτικών υπηρεσιών που εμφανίζεται να λειτουργεί ως market maker και liquidity provider, δηλαδή σχηματικά, εξασφαλίζει κάθε λογής επενδυτικά προϊόντα για λογαριασμό μεγάλων πελατών (τραπεζών, χρηματιστηριακών, θεσμικών επενδυτών, funds, κ.α.) και η οποία δηλώνει πως έχει ειδίκευση στα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF). Προέδρος και CEO της GHCO EUROPE είναι ο γεννηθείς στην Ισπανία Στέφαν Κάμπα Φερέιρο (Stefan Kaba-Ferreiro), ο οποίος έχει μεγαλώσει στην Γαλλία και σπούδασε και εργάζεται στο Λονδίνο. Ο Στέφαν Κάμπα Φερέιρο είναι ο γιος του Σαϊντ Κάμπα Μαράς (Said Κaba Μarrash), Ιορδανού που έχει ισπανικό διαβατήριο και δηλώνει τα τελευταία χρόνια ως χώρα μόνιμης κατοικίας την Κύπρο. O Σαϊντ Κάμπα και ο συγγενής του Ουαλίντ Κάμπα (Walid Kaba) έχουν υπάρξει συνεργάτες και διαχειριστές εταιρειών του Γκαμάλ Μουμπάρακ, γιου του αποβιώσαντος προέδρου της Αιγύπτου Χόσνι Μουμπάρακ. Ο Γκαμάλ Μουμπάρακ έφυγε από την Αίγυπτο για το Λονδίνο στα τέλη της δεκαετίας του 1980 για να εργαστεί στην Bank of America. Το 1996 αποχώρησε από την αμερικανική τράπεζα και μαζί με τον Ουαλίντ Κάμπα δημιούργησαν την επενδυτική φίρμα Medinvest. Η Medinvest ανήκει σε μια εγγεγραμμένη στην Κύπρο εταιρεία, την Bullion Company Ltd, στην οποία επί σειρά ετών διευθυντής ήταν ο Σαϊντ Κάμπα, ο πατέρας του CEO της GHCO EUROPE. Οι Medinvest και Bullion είχαν βρεθεί στο επίκεντρο ερευνών το 2011 και αργότερα, όταν μετά την φυλάκιση του Χόσνι Μουμπάρακ οι αρχές της Αιγύπτου αναζητούσαν χρήματα που θεωρούσαν πως είχαν φυγαδευτεί στο εξωτερικό. Στη βάση αυτή, η ΕΕ είχε από το 2011 έως και το 2021 παγώσει 300 εκατ. δολάρια που ανήκαν στους γιους του Μουμπάρακ, Αλάα και Γκαμάλ και βρίσκονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελβετία, προκειμένου να βοηθήσει τις αιγυπτιακές αρχές να ανακτήσουν «τα υπεξαιρεθέντα κρατικά κεφάλαια». Τελικά, οι γιοι του Χόσνι Μουμπάρακ δικαιώθηκαν από την αιγυπτιακή δικαιοσύνη, αλλά και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Έτσι, η ΕΕ προχώρησε τον Μάρτιο που μας πέρασε σε άρση των εις βάρος τους κυρώσεων και τους έδωσε πρόσβαση στα κεφάλαιά που διαθέτουν στην Ευρώπη, καθώς το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαπίστωσε ότι οι κυρώσεις τους επιβλήθηκαν άδικα και ότι οι πληροφορίες που είχαν παράσχει τα αιγυπτιακά δικαστήρια ήταν ανεπαρκείς για να παρατείνουν τις δεσμεύσεις. Δεν είμαστε σε θέση να σας πούμε ποια σχέση έχει ο Στέφαν Κάμπα Φερέιρο με τον Γκαμάλ Μουμπάρακ, ωστόσο η περίπτωση της GHCO EUROPE απετέλεσε πρώτης τάξης ευκαιρία για να θυμηθούμε πρόσωπα που έχουν ειδικό ενδιαφέρον για την πρόσφατη πολιτική ιστορία της Ανατολικής Μεσογείου και ενδέχεται να διαδραματίσουν και ρόλο στο μέλλον.

Ενόχληση για τις διαρροές

Εξαιρετικά ενοχλημένη από τις διαρροές που προέρχονται μέσα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την υπόθεση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ εμφανίστηκε χθες η επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Βασιλική Λαζαράκου. Κατά την χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η κ. Λαζαράκου έδειξε πως δεν είχε τη διάθεση να αναφερθεί αναλυτικά στο εξώδικο που έστειλαν οι Oλλανδοί της Reggeborgh, ωστόσο ξεκαθάρισε πως ενοχλείται από τις διαρροές προς διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι οποίες εκ των υστέρων ερμηνεύονται και μοχλεύονται κατά το δοκούν. Η κ. Λαζαράκου εμφανίστηκε μάλλον θορυβημένη από τον τρόπο που μερίδα του Τύπου έχει εστιάσει στην σχέσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – ΕΛΛΑΚΤΩΡ - Reggeborgh. Ωστόσο, πιο έμπειρα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - τα οποία στο παρελθόν έχουν βρεθεί και στο στόχαστρο αρνητικής δημοσιότητας - έδωσαν συμβουλές στην επικεφαλής της Αρχής για το πώς να διαχειριστεί την επικοινωνιακή καταιγίδα. Με αυτά και με τα άλλα, συζήτηση ουσίας δεν έγινε, ενώ ούτε το εξώδικο των Ολλανδών, το οποίο απευθυνόταν προς τα μέλη του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιήθηκε στους συμμετέχοντες.

Τα ΕΛΠΕ και ο Τσιτσιπάς

Ως «break point», μπορεί να χαρακτηριστεί με ορολογία αντισφαίρισης η απόκτηση από τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ), των δύο αιολικών πάρκων της EREN Hellas στη Νότια Εύβοια, έναντι 85 εκατ. ευρώ. Τα αιολικά πάρκα, με συνολική ισχύ 37,2 MW και συντελεστή λειτουργίας άνω του 40%, που λειτουργούν από τον Οκτώβριο 2018 και το Δεκέμβριο 2019 αντιστοίχως, τα είχαν βολιδοσκοπήσει πολλοί επενδυτές. Τελικά όμως κατέληξαν στα ΕΛΠΕ. Για όσους δεν το γνωρίζουν, την EREN Hellas, θυγατρική της Eren Renewable Energy S.A., η οποία ανήκει στον όμιλο Eren Groupe που ελέγχεται από την Total, την τρέχει στην πράξη ο Πάρης Μουράτογλου, ένας από τους πλέον επιτυχημένους επενδυτές στον χώρο των ΑΠΕ και της αιολικής ενέργειας. Ο πολύπειρος Πάρης Μουράτογλου είναι πατέρας του Πατρίκ Μουράτογλου, ο οποίος είναι ο coach του Στέφανου Τσιτσιπά. Χωρίς υπερβολή, το όνομα Μουράτογλου συνοδεύεται από επιτυχίες, εντός και εκτός court.

Η Lockheed Martin

Η Lockheed Martin Corporation δεν είναι μόνον ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές αμυντικών συστημάτων της Ελλάδας και παραδοσιακός πάροχος τεχνογνωσίας για την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Επί σειρά ετών αναπτύσσει και φιλανθρωπικό έργο, το οποίος ωστόσο είναι άγνωστο στο ευρύ κοινό. Μια τέτοια πρωτοβουλία του αμερικανικού κολοσσού εκδηλώθηκε πρόσφατα μέσω του εκπρόσωπου της Lockheed Martin Corporation στην Ελλάδα, Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου, ο οποίος χορήγησε πάγιο τεχνολογικό και εκπαιδευτικό εξοπλισμό, συνολικής αξίας 50.000 δολαρίων, προκειμένου να ιδρυθεί Τμήμα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για παιδιά με μαθησιακές και ήπιες αναπτυξιακές διαταραχές, στο Κέντρο Ειδικής Φροντίδας Παιδιών (ΚΕΦΠ), που εδρεύει στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά (ΝΝΠ). Το Κέντρο Ειδικής Φροντίδας Παιδιών του ΝΝΠ λειτουργεί επί 15 συναπτά έτη και έως σήμερα έχουν αξιολογηθεί και δεχθεί θεραπευτική παρέμβαση σε αυτό, πάνω από 1.500 παιδιά. Η αξιόλογη χορηγία της Lockheed Martin Corporation θα αναβαθμίσει τη λειτουργεία του ΚΕΦΠ και θα συμβάλει δραστικά στον εκσυγχρονισμό του.

Η ΑΑΔΕ στα αγγλικά

Ο Γιώργος Πιτσιλής, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είχε θέσει για το 2021 ένα στόχο που λόγω της πανδημίας δεν πρόλαβε να υλοποιήσει. Αυτός δεν είναι άλλος από την ανάπτυξη του site της ΑΑΔΕ στα αγγλικά. Ο κ. Πιτσιλής έχει δεχθεί κατά καιρούς πολλές κρούσεις για την ανάγκη ανάπτυξης αγγλικής έκδοσης του ιστότοπου της ΑΑΔΕ, κάτι που συμμερίζεται απόλυτα, καθώς αναγνωρίζει πως η ιστοσελίδα της φορολογικής αρχής είναι και «πύλη πρώτης εισόδου» για τους επενδυτές και ειδικά για τους αλλοδαπούς επενδυτές. Αυτό λοιπόν που δεν κατέστη δυνατόν το 2021, θα υλοποιηθεί το 2022. Και ήδη έχει τεθεί ως προτεραιότητα στο αναθεωρημένο επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Good news!

Regulatory Sandbox

Για όσους δεν το γνωρίζουν, το Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον (Regulatory Sandbox) αποτελεί έναν εποπτευόμενο χώρο όπου εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech) μπορούν να δοκιμάζουν τις καινοτόμες προτάσεις τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα υπό την καθοδήγηση της ρυθμιστικής αρχής και σε άμεση συνεργασία με αυτήν. Η Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να διευκολύνει την ανάπτυξη της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας στην Ελλάδα, ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2020 έργο υλοποίησης του δικού της Προστατευμένου Κανονιστικού Περιβάλλοντος, με τη χρηματοδότηση της ΕΕ και με τη βοήθεια της Ernst & Young, η οποία ορίστηκε ως σύμβουλος. Το Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον της ΤτΕ, που τέθηκε σε λειτουργία προ εξαμήνου, αποτελεί ένα εργαλείο ενταγμένο στις υφιστάμενες εποπτικές εξουσίες της τράπεζας, μέσω του οποίου οι συμμετέχοντες λαμβάνουν υποστήριξη σε όλα τα στάδια της διαδικασίας με τη μορφή εξατομικευμένης καθοδήγησης από την τράπεζα. Η εξατομικευμένη καθοδήγηση παρέχεται με σκοπό τη διευκόλυνσή τους ως προς την κατανόηση του πλαισίου εποπτείας, αλλά και των κινδύνων που αφορά μια συγκεκριμένη υπηρεσία ή προϊόν. Χθες έγινε γνωστό πως η Τράπεζα της Ελλάδος θα αξιολογήσει εντός του 2022 τη λειτουργία του Regulatory Sandbox και θα συντάξει απολογιστική έκθεση προκειμένου να μελετήσει και να διαμορφώσει τρόπους βελτίωσης της λειτουργίας του.

