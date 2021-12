Η Mondee και το deal του 1 δισ., τα φαβορί για την ΕΧΑΕ και ο Senior Advisor της Blantyre

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Η συμφωνία του 1 δισ.

H αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το τελευταίο διάστημα έχει ενσκήψει με μεγαλύτερη προσοχή στην εποπτεία των SPAC’s (Special Purpose Acquisition Companies), ήτοι εταιρειών ειδικού σκοπού που προορίζονται για εξαγορές και οι οποίες χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή εταιρειών στην Wall Street με «συνοπτικές διαδικασίες». Γιατί το αναφέρουμε αυτό; Αφορμή μας δίνει το ελληνικών και κυπριακών συμφερόντων SPAC ΙΤΗΑΧ Acquisition Corporation, το οποίο χθες ανακοίνωσε πως συγχωνεύεται με τον «μεγάλο τεχνολογικό πάροχο» ταξιδιωτικών υπηρεσιών Mondee, μια εταιρεία τεχνολογίας που εξειδικεύεται στις Β2Β υπηρεσίες στην τουριστική βιομηχανία. Τον Φεβρουάριο 2021, η ITHAX άντλησε 241,5 εκατ. δολάρια με δημόσια εγγραφή, εισάγοντας τις μετοχές της στον Nasdaq. Σε αυτά τα κεφάλαια προστέθηκαν 50 εκατ. δολάρια μέσω PIPE (Private Investment in Public Equity). Σχεδόν αμέσως μετά η ITHAX συμφώνησε με την Mondee Inc να λειτουργήσει ως το SPAC της, και έτσι με την μέθοδο της «αντίστροφης συγχώνευσης» οι μετοχές της νέας ενοποιημένης εταιρείας με κεφαλαιοποίηση 1 δισ. δολαρίων θα ξεκινήσουν σύντομα να διαπραγματεύονται στον Nasdaq με την κωδική ονομασία “ΜΟΝD”. Αν και όλα τα στοιχεία του συγκεκριμένου «deal» παραπέμπουν σε success story, ωστόσο, αν αναζητήσει κανείς πληροφορίες για τον Prasad Gundumogula, ιδρυτή και CEO της Mondee Ιnc, τα πράγματα αρχίσουν να περιπλέκονται. Ειδικά εάν διαβάσει την αγωγή που έχει καταθέσει σε δικαστήριο της Καλιφόρνιας σε βάρος του Prasad Gundumogula και συνεργατών του, ένα πρώην στέλεχος και μέτοχος μειοψηφίας της LBF TRAVEL MANAGEMENT CORP, μιας εταιρείας που συγχωνεύθηκε με την Mondee Ιnc το 2019. Δεν υιοθετούμε καμία απολύτως αναφορά αυτής της αγωγής ως πραγματικό γεγονός, αλλά θεωρούμε πως κάποιοί ισχυρισμοί όπως ότι το 2019 ο Prasad Gundumogula «δεν επέτυχε να κεφαλαιοποιήσει επαρκώς επιχειρηματικές τους οντότητες» και «ανέμειξε εταιρικά κεφάλαια με περιουσιακά του στοιχεία» είναι ανησυχητικοί. Είμαστε βέβαιοι πως το ΙΤΗΑΧ Acquisition Corporation γνώριζε όλους αυτούς τους ισχυρισμούς πριν προχωρήσει στη «συμφωνία του 1 δισ. δολαρίων» με την Mondee.

Το deal Πειραιώς - Blantyre

Η στήλη δεν θέλει να ευλογεί τα γένια της, αλλά σας είχε ενημερώσει από τις αρχές Ιουνίου πως το fund Blantyre Capital του Μουμπασίρ Μουκαντάμ (Mubashir Mukadam), διαπραγματευόταν με την Τράπεζα Πειραιώς την ανάληψη της πολυετούς διαχείρισης μη κύριων συμμετοχών του πιστωτικού ιδρύματος. Για την πρόοδο της διαδικασίας αυτής σας είχαμε ενημερώσει και εντός του Οκτωβρίου. Τελικά χθες η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς προχώρησε στις σχετικές ανακοινώσεις και αποκάλυψε μια σύνθετη συναλλαγή, που θα επιτρέψει στην τράπεζα να μειώσει το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό της, ενισχύοντας τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά 70 μονάδες βάσης. Καθοριστική συμβολή στην επίτευξη αυτής της συμφωνίας - ως ο άνθρωπος που έτρεξε αφενός όλες τις διαπραγματεύσεις αφετέρου τη γραφειοκρατική δουλειά - έχει ο πολύπειρος financier Χρήστος Βλάχος, ο οποίος είναι Senior Advisor της Blantyre Capital Limited. Ο κ. Βλάχος, με πλούσια προϋπηρεσία σε διεθνείς χρηματοοικονομικούς και μη ομίλους, συνεργάσθηκε στενότατα με τον CEO της Πειραιώς Χρήστο Μεγάλου για να αποκρυσταλλωθεί η σχετική συμφωνία.

H «πράσινη» ΕΥΔΑΠ

Σημαντικά βήματα προς την «πράσινη» ανάπτυξη κάνει η ΕΥΔΑΠ με την εταιρεία να εντάσσει στην πράξη τα κριτήρια ESG στο πλάνο ανάπτυξής της. Έτσι, το νέο κτήριο της ΕΥΔΑΠ στο οποίο αναμένεται να φιλοξενηθούν όλες οι διοικητικές της υπηρεσίες θα είναι πλήρως βιοκλιματικό, αξιοποιώντας τις τελευταίες «πράσινες» τεχνολογίες με στόχο να φέρει στην εταιρεία εξοικονόμηση της τάξης του 1,5 εκατ. ευρώ ετησίως. Ταυτόχρονα, η εταιρεία φλερτάρει με την έκδοση «πράσινου» ομολόγου, με τη διοίκηση Σαχίνη να δίνει μεγάλο βάρος στην κατάταξη της ΕΥΔΑΠ στους σχετικούς δείκτες αειφορίας, ώστε να πετύχει τους καλύτερους δυνατούς όρους χρηματοδότησης. Είναι προφανές πλέον ότι η ΕΥΔΑΠ «τρέχει» με νέες ταχύτητες, λειτουργώντας με όρους μιας σύγχρονης και εξόχως ανταγωνιστικής επιχείρησης.

Το φαβορί για την ΕΧΑΕ

Στα φαβορί για την κατάληψη της θέσης του CEO του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών φέρεται να βρίσκεται ο Κρίστιαν Τόμας, ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών (Group CFO) του Ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων. Κατά πληροφορίες της στήλης ο Ανδρέας Γαβριηλίδης, ο επικεφαλής της εταιρείας επιλογής προσωπικού Egon Zehnder έχει συμπεριλάβει τον Κρίστιαν Τόμας στη short list που του ζήτησε η Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων (nomination committee) του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Στους συνυποψηφίους του κ. Τόμας φέρονται να συγκαταλέγονται ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Νίκος Κονταρούδης, ο Αριστείδης Βουράκης CEO της κυπριακής AstroBank και ο Νίκος Κουκουβίνος Managing Director της Intesa Sanpaolo. Ο Κρίστιαν Τόμας είναι απόφοιτος του London School of Economics και μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales(FCA). Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του το 1999 στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών PwC στο Λονδίνο, με εξειδίκευση στον ενεργειακό κλάδο. Το διάστημα 2005 έως 2010 εργάστηκε ως Group CFO στην εισηγμένη εταιρεία Iberdrola-Rokas στην Ελλάδα. Το 2010 ορίσθηκε αναπληρωτής γενικός διευθυντής στην KPMG στον τομέα εξαγορών και συγχωνεύσεων καθώς και επικεφαλής του κλάδου ενέργειας και φυσικών πόρων, ενώ στο διάστημα 2017-2019 ηγείτο ως Partner όλου του συμβουλευτικού κλάδου της KPMG στην Ελλάδα. Για την υποψηφιότητα Τόμας μας μεταφέρθηκε και ένα πρόσθετο στοιχείο. Δεδομένης της μεγάλης του εξοικείωσης με τα ενεργειακά ο κ. Τόμας θεωρείται πως θα μπορούσε να αναβαθμίσει έτη περαιτέρω το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας και να εγγυηθεί την ομαλή λειτουργία του Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, η οποία αναμένεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο 2022.

Η GPAC για τα «Greek Statistics»

Πολλά και ενδιαφέροντα εμπεριέχει η 8η έκθεσή της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ορθής Πρακτικής (GPAC) για τα ελληνικά στατιστικά στοιχεία που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Πολλά τα εύσημα προς τη χώρα μας, αλλά αρκετές και οι συστάσεις. Για όσους δεν το γνωρίζουν η GPAC δημιουργήθηκε μετά το σκάνδαλο των «Greek Statistics» και την αλλαγή της νομοθεσίας για την λειτουργία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Σκοπός της GPAC είναι η κατάρτιση ετήσιας έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή των αρχών του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές στο Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα. Η επιτροπή υποβάλλει ετησίως την έκθεσή της στη Βουλή, αφού ενημερώσει τον Ευρωπαϊκό Συμβουλευτικό Φορέα για τη Διακυβέρνηση στον τομέα της Στατιστικής (ESGAB). Τι ξεχωρίζει από την εφετινή έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ορθής Πρακτικής; Πρώτα από όλα, η σύσταση προς το υπουργείο Οικονομικών να αποστέλλει εγκαίρως στην Ελληνική Στατιστική Αρχή τα στοιχεία που απαιτούνται για τον υπολογισμό του ΑΕΠ. Όπως τονίζεται στην έκθεση, η αναθεώρηση του δείκτη αναφοράς του ΑΕΠ δεν ολοκληρώθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021, όπως ήταν προγραμματισμένο, λόγω της καθυστερημένης υποβολή στοιχείων από το υπουργείο Οικονομικών. Αλλά δεν στέκεται μόνον σε αυτό. Η GPAC αναφέρει πως εάν το υπουργείο Οικονομικών έστελνε τα φορολογικά στοιχεία εντός 30 ημερών, δεν θα χρειαζόταν η ΕΛΣΤΑΤ να προβαίνει σε προσωρινές εκτιμήσεις του ΑΕΠ. Μια άλλη παρατήρηση που έχει ειδικό βάρος αφορά στην προσπάθεια της ΕΛΣΤΑΤ να επεκτείνει σταδιακά την πρόσβασή της σε διοικητικές πηγές για την παραγωγή τακτικών και πειραματικών στατιστικών στοιχείων. Η GPAC αναφέρει πως στο μέτωπο αυτό η διάθεση στοιχείων από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δεν προχωρά καλά (is not progressing well). Στον αντίποδα σχολιάζεται θετικά η συνεργασία της ΕΛΣΤΑΤ με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στη βάση της οποίας έχουν συλλεχθεί συγκεντρωτικά δεδομένα από ψηφιακές πλατφόρμες όπως η Airbnb, η Booking, η HomeAway και πολλές άλλες, για τα έτη αναφοράς 2018, 2019 και το 2020. Όπως και ήταν αναμενόμενο, η έκθεσή της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ορθής Πρακτικής αναφέρεται και στην υπόθεση του πρώην επικεφαλής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής Ανδρέα Γεωργίου, λαμβάνοντάς θέση υπέρ του και αναφέροντας πως επί της δική του θητείας μπήκαν οι βάσεις για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη στα ελληνικά στατιστικά στοιχεία. Τέλος, αναγνωρίζεται το πολυεπίπεδο έργο του νυν επικεφαλής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής Θάνου Θανόπουλου, από τον οποίο ζητείται να κάνει περισσότερες δημόσιες παρεμβάσεις όταν χρειάζεται, προκειμένου να δίνονται αποσαφηνίσεις για συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία που κατά καιρούς δεν είναι μεθοδολογικά κατανοητά από μεγάλο μέρος της κοινωνίας.

