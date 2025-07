Metlen: Νέα εποχή με εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου στις 4 Αυγούστου

Με ένα αποφασιστικό βήμα προς τη διεθνοποίηση, η Metlen PLC ετοιμάζεται να ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση των μετοχών της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE) στις 4 Αυγούστου, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα στην ιστορία της εταιρείας και της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Η κίνηση αυτή έρχεται ως επιστέγασμα της επιτυχούς ολοκλήρωσης της προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής μετοχών, στην οποία ανταποκρίθηκαν θετικά μέτοχοι που εκπροσωπούν το 90,16% του μετοχικού κεφαλαίου της Metlen Α.Ε., προσφέροντας συνολικά 129.024.224 μετοχές. Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται οι συμμετοχές του κ. Ευάγγελου Μυτιληναίου και των συνδεδεμένων εταιρειών Frezia Ltd, Kilteo Ltd και Melvet Investments Ltd.

Η επίτευξη του ορίου του 90% αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία της διαδικασίας, ανοίγοντας τον δρόμο για την πλήρη εξαγορά (squeeze-out) των υπολοίπων μετοχών της Metlen Α.Ε. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι πρώην μέτοχοι της Metlen Α.Ε. θα λάβουν τις νέες μετοχές της Metlen PLC την 1η Αυγούστου, ενώ οι εναπομείναντες μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα είτε να ανταλλάξουν τις μετοχές τους με νέες της Metlen PLC (σε αναλογία 1:1), είτε να τις πουλήσουν έναντι 39,62 ευρώ ανά μετοχή – τιμή που αντανακλά τη μέση σταθμισμένη τιμή εξαμήνου στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η Metlen PLC θα ελέγχει το 100% των δικαιωμάτων ψήφου της Metlen Α.Ε. και θα προχωρήσει στη διαγραφή των μετοχών της τελευταίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Μέχρι τότε, τα όρια διακύμανσης της μετοχής θα διαμορφωθούν στο ±10% επί της τιμής εκκίνησης.

Στρατηγική εξωστρέφεια και ανάπτυξη

Η επιτυχής ανταπόκριση των μετόχων και η επικείμενη εισαγωγή στο LSE σηματοδοτούν μια νέα εποχή για τη Metlen, η οποία ενισχύει τη θέση της ως διεθνής παίκτης στον κλάδο της ενέργειας και των μετάλλων. Η εταιρεία αποκτά πρόσβαση στη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αγορά της Ευρώπης, προσβλέποντας σε σημαντικές εισροές νέων κεφαλαίων, βελτίωση της ρευστότητας και ενίσχυση του επενδυτικού της προφίλ. Η διπλή διαπραγμάτευση σε Λονδίνο και Αθήνα προσφέρει στους μετόχους αυξημένη εμπορευσιμότητα και δυνατότητα συμμετοχής σε κορυφαίους διεθνείς δείκτες.

Παρά τη διεθνοποίηση, η Metlen διατηρεί τις ρίζες της στην Ελλάδα, με την παραγωγή, τις επενδύσεις, τα εργοστάσια, τις θέσεις εργασίας και τη φορολογική της έδρα να παραμένουν στη χώρα. Η εταιρεία αναδεικνύεται έτσι σε πρεσβευτή της ελληνικής επιχειρηματικότητας στο διεθνές χρηματοοικονομικό περιβάλλον.

Στόχος ο FTSE 100 – Διεθνής αναγνώριση

Η Metlen θέτει ως στρατηγικό στόχο την ένταξή της στον δείκτη FTSE 100, φιλοδοξώντας να γίνει η πρώτη εταιρεία που εισάγεται απευθείας στον δείκτη χωρίς να προέρχεται από τον FTSE 250. Η τελευταία απευθείας εισαγωγή στον FTSE 100 καταγράφηκε τον Ιούλιο του 2024 (Ocado Group), ενώ τα τελευταία τρία χρόνια μόλις δύο εταιρείες πέτυχαν αντίστοιχη ένταξη μέσω συγχώνευσης ή απόσχισης.

Σύμφωνα με αναλυτές της JP Morgan, η μετάβαση της Metlen από τους δείκτες αναδυόμενων αγορών (MSCI EM, FTSE EM) σε ώριμες αγορές (MSCI Europe, FTSE Europe, Stoxx Europe 600) αναμένεται να έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα, με προβλεπόμενες παθητικές εισροές άνω των 400 εκατ. δολαρίων. Η μετοχή της Metlen αναμένεται να ενταχθεί στους δείκτες FTSE UK Index Series, FTSE Europe, MSCI Europe και Stoxx Europe 600, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2025, νέα πολιτική του LSE θα επιτρέπει τη συμμετοχή μετοχών σε ευρώ ή δολάρια, διευρύνοντας περαιτέρω τις προοπτικές.

Η ένταξη στους διεθνείς δείκτες θα προσφέρει στη Metlen πρόσβαση σε παθητικά κεφάλαια δισεκατομμυρίων, αναβαθμίζοντας το επενδυτικό της προφίλ και ενισχύοντας τη θέση της στη διεθνή αγορά ενέργειας και μετάλλων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Metlen θα είναι η πρώτη εταιρεία με μετοχή σε ευρώ που διαπραγματεύεται στο LSE, ανοίγοντας νέους δρόμους για την ελληνική επιχειρηματικότητα και θέτοντας τα θεμέλια για περαιτέρω διεθνή ανάπτυξη.

Η επιτυχής αυτή μετάβαση αποτελεί ορόσημο για την εταιρεία και την ελληνική αγορά, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της Metlen ως θεσμικού παίκτη στην ευρωπαϊκή βιομηχανία και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών σε Ελλάδα και εξωτερικό.

