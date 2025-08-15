Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής

Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου 2025 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.

Newsbomb

Πληρωμές - Συντάξεις
Δείτε τις ημερομηνίες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να γίνεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, οι επικουρικές συντάξεις μηνός Σεπτεμβρίου 2025 να πληρωθούν ταυτόχρονα τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις.

Πότε μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας, δηλαδή τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025 και την Τετάρτη 27 Αυγούστου.

Ο ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Συντάξεις Αυγούστου 2025 - Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Σεπτεμβρίου 2025 θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025.

Συγκεκριμένα:

  • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
  • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
  • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
  • Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Συντάξεις Αυγούστου 2025 - Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Σεπτεμβρίου 2025 θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025.

  • Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
  • Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
  • Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
  • Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
  • Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
  • Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:54ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό είναι ένα από τα πιο μικρά και πιο ακριβά Honda

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος για τον Τζεφ Μπέζος: Πέθανε η μητέρα του - Η μάχη που έδινε με εγκεφαλική ασθένεια

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Πρωτοβουλία του Δήμου για τον καθαρισμό των παραλιών

07:37ΕΛΛΑΔΑ

«Καίει» πασίγνωστο τράπερ για ναρκωτικά ο 25χρονος - Η υπόσχεση για μπίζνα με δισεκατομμυριούχο

07:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Δεκαπενταύγουστος: Δείτε LIVE τη Θεία Λειτουργία Κοιμήσεως της Θεοτόκου

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε χιλιάδες δικαιούχους - Ποιοι θα πληρωθούν από 18 μέχρι 22 Αυγούστου

07:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τον Δεκαπενταύγουστο στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Στρώνουμε το γιορτινό τραπέζι του Δεκαπενταύγουστου με γεύσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ψηλά η ελληνική σημαία μετά από βραδιά ονείρου: Πλησιάζει η χώρα μας τη 10η θέση του UEFA Ranking

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος: Πώς αμείβονται όσοι εργάζονται σήμερα - Τι πρέπει να γνωρίζετε

06:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Δεκαπενταύγουστος: Τα πιο γνωστά προσωνύμια της Παναγίας

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αποζημιώσεις σε αναμονή και ΕΝΦΙΑ σε ρύθμιση - Το φυλλάδιο που μοιράζουν στους πυρόπληκτους - Κραυγή αγωνίας από τους κατοίκους - «Τι να περιμένουμε»

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Το ελληνικό «Περλ Χάρμπορ»: Η άγνωστη ιστορία πίσω από τον τορπιλισμό της «Έλλης» από τους Ιταλούς

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος: Τα ήθη και έθιμα για τους εορτασμούς της Παναγίας σε όλη την Ελλάδα

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: «Κάηκε ο γιος μου», «Χάσαμε τα πάντα» -Συγκλονιστικές μαρτυρίες πυρόπληκτων στο Newsbomb

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολιτική αντιπαράθεση για τα πύρινα μέτωπα και το «112»

06:08ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Δεκαπενταύγουστος: «Ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες, Θεοτόκε» - Η Ελλάδα τιμά την Παναγία

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή της αλήθειας: Ο Τραμπ συναντά τον Πούτιν στην Αλάσκα για το μέλλον του πολέμου

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Παραισθήσεις, απειλές και φωνές - Οι δραματικές στιγμές μεταφοράς του στο Δρομοκαΐτειο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Παραισθήσεις, απειλές και φωνές - Οι δραματικές στιγμές μεταφοράς του στο Δρομοκαΐτειο

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: «Κάηκε ο γιος μου», «Χάσαμε τα πάντα» -Συγκλονιστικές μαρτυρίες πυρόπληκτων στο Newsbomb

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ψηλά η ελληνική σημαία μετά από βραδιά ονείρου: Πλησιάζει η χώρα μας τη 10η θέση του UEFA Ranking

07:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Δεκαπενταύγουστος: Δείτε LIVE τη Θεία Λειτουργία Κοιμήσεως της Θεοτόκου

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με καλές θερμοκρασίες και τοπικές βροχές ο εορτασμός του Δεκαπενταύγουστου – Πότε θα επεκταθεί η αστάθεια

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Το ελληνικό «Περλ Χάρμπορ»: Η άγνωστη ιστορία πίσω από τον τορπιλισμό της «Έλλης» από τους Ιταλούς

07:37ΕΛΛΑΔΑ

«Καίει» πασίγνωστο τράπερ για ναρκωτικά ο 25χρονος - Η υπόσχεση για μπίζνα με δισεκατομμυριούχο

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αποκλειστικό Newsbomb - Οι δραματικές στιγμές που τον οδήγησαν στο Δρομοκαΐτειο

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η απάντηση του μέσω του δικηγόρου του - «Είμαι στο ψυχιατρείο αλλά με τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί»

23:22ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

06:08ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Δεκαπενταύγουστος: «Ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες, Θεοτόκε» - Η Ελλάδα τιμά την Παναγία

18:18LIFESTYLE

Δημήτρης Καλλιβωκάς: Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό - Το δράμα της τυφλής συζύγου του

05:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους - Πόσο κοστίζουν

07:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής

01:22ΕΛΛΑΔΑ

Μέλπω το πρόβατο: Το ζώο στην Αχαΐα που έγινε viral, βρήκε όνομα και… σπίτι σε φάρμα vegan

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος για τον Τζεφ Μπέζος: Πέθανε η μητέρα του - Η μάχη που έδινε με εγκεφαλική ασθένεια

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή της αλήθειας: Ο Τραμπ συναντά τον Πούτιν στην Αλάσκα για το μέλλον του πολέμου

00:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πότε παίζουν στα playoffs Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Τα highlights από τις μεγάλες προκρίσεις

16:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αρχίζουν βροχές - Πότε «βλέπει» την πρώτη οργανωμένη κακοκαιρία το ECMWF

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ