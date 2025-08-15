Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής
Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου 2025 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.
Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να γίνεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, οι επικουρικές συντάξεις μηνός Σεπτεμβρίου 2025 να πληρωθούν ταυτόχρονα τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις.
Πότε μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς
Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας, δηλαδή τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025 και την Τετάρτη 27 Αυγούστου.
Ο ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:
Συντάξεις Αυγούστου 2025 - Μη μισθωτοί
Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Σεπτεμβρίου 2025 θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025.
Συγκεκριμένα:
- Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
- Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
- Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
- Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
- Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
Συντάξεις Αυγούστου 2025 - Μισθωτοί
Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Σεπτεμβρίου 2025 θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025.
- Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
- Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
- Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
- Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
- Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
- Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
- ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
- Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
- Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
- Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025