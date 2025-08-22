Κρυπτονομίσματα: Μπαίνει σε τάξη το χάος – Αυστηροί όροι και φόρος 15% στα κέρδη

Οι υπηρεσίες που θα παραμείνουν στην αγορά θα έχουν «ευρωπαϊκή σφραγίδα αξιοπιστίας» και οι επενδυτές θα έχουν τη δυνατότητα να τις «σκανάρουν» προτού αποφασίσουν να αγοράσουν υπηρεσίες τους

Κρυπτονομίσματα: Μπαίνει σε τάξη το χάος – Αυστηροί όροι και φόρος 15% στα κέρδη
Να μπουν κανόνες και να δοθεί ένα τέλος στο χάος των κρυπτονομισμάτων επιχειρούν το υπουργείο Οικονομικών και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς τα «κυκλώματα» δείχνουν να διακλαδώνονται ασταμάτητα, αδειάζοντας τα ψηφιακά πορτοφόλια.

Έτσι λοιπόν, οι εταιρείες που εμπλέκονται στην παροχή υπηρεσιών crypto, θα ακολουθούν συγκεκριμένες διαδικασίες αδειοδότησης. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, θα περνούν από Επιτροπή, με προκαταρκτική συνάντηση και στη συνέχεια θα καλούνται να παρουσιάζουν πλήρη φάκελο αδειοδότησης, που περιλαμβάνει επιχειρηματικό πλάνο, στοιχεία μετόχων και διοίκησης, αλλά και μηχανισμούς για την προστασία των πελατών. Εάν λείπει κάποιο έγγραφο, η αίτηση επιστρέφεται για συμπλήρωση και η τελική έγκριση ή απόρριψη έρχεται μέσα σε 40 εργάσιμες ημέρες.

Όλα τα βήματα προβλέπονται σε απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και η οποία μεταφέρει ουσιαστικά για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το πλήρες πλαίσιο του ευρωπαϊκού Κανονισμού MiCA.

Οι υπηρεσίες που θα παραμείνουν στην αγορά θα έχουν «ευρωπαϊκή σφραγίδα αξιοπιστίας» και οι επενδυτές θα έχουν τη δυνατότητα να τις «σκανάρουν» προτού αποφασίσουν να αγοράσουν υπηρεσίες τους.

Όποια πλατφόρμα δεν πάρει άδεια από την Επιτροπή, δεν θα μπορεί να απευθύνεται σε Έλληνες πελάτες. Συνεπώς, μεγάλοι διεθνείς παίκτες (όπως ανταλλακτήρια τύπου Binance- που εξυπηρετούν εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες σε περισσότερες από 180 χώρες-) θα χρειαστεί να ακολουθήσουν τους ελληνικούς κανόνες αν θέλουν να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται εδώ.

Αυστηροί οι έλεγχοι για τα κρυπτονομίσματα

Η νέα διαδικασία θα συνδεθεί με ένα πιο αυστηρό πλέγμα ελέγχων για το ξέπλυμα χρήματος και τη φοροδιαφυγή.

Η Αρχή Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα μπορούν να παρακολουθούν τις ροές κεφαλαίων, ενώ σε περίπτωση ύποπτων συναλλαγών θα ενεργοποιούνται έλεγχοι «πόθεν έσχες» και ακόμα και δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Όσον αφορά στη φορολόγηση των crypto, οι αποφάσεις του οικονομικού επιτελείου αναμένονται το φθινόπωρο, μετά την υποβολή των προτάσεων της ομάδας εργασίας που έχει αναλάβει τον καθορισμό του πλαισίου φορολόγησης και ελέγχου των κρυπτονομισμάτων και των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Φόρος 15%

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, η υπεραξία που προκύπτει μεταξύ της τιμής αγοράς τους και της πώλησής τους θα φορολογηθεί με συντελεστή 15%, ενώ ταυτόχρονα θα αναγνωρίζονται τα ποσά, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των τεκμηρίων. Δεν αποκλείεται για τις εταιρείες να επιβληθεί υψηλότερος συντελεστής.

Στο τραπέζι βρίσκεται και η επιβολή ΦΠΑ 24% σε ορισμένες υπηρεσίες γύρω από τα crypto, χωρίς όμως να αλλάζει το καθεστώς των ίδιων των συναλλαγών. Παράλληλα, η νομοθετική ρύθμιση που θα ετοιμάσει η κυβέρνηση θα προβλέπει και την υποχρεωτική δήλωσή τους στο φορολογικό έντυπο Ε1.

