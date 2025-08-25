Ακρίβεια: Πικρή ακόμη και η… μπουγάτσα – Η μερίδα «αγγίζει» τα 3 ευρώ

Μπουγάτσα με κρέμα, τυρί, κιμά ή οποιαδήποτε άλλη γέμιση είναι στις κορυφαίες προτιμήσεις των Ελλήνων, όμως, η τιμή της έχει πάρει την ανιούσα.

Όπως αναφέρουν επαγγελματίες του κλάδου οι αυξήσεις στις πρώτες ύλες τούς αναγκάζουν να αυξήσουν τις τιμές τους, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Στη Θεσσαλονίκη, μία μερίδα μπουγάτσα με κρέμα ή τυρί –που είναι οι δημοφιλέστερες– κυμαίνονται από 2,50 – 2,60 ευρώ, σε σύγκριση με πέρυσι που η τιμή ήταν στα 2,30 – 2,40.

Μία μερίδα μπουγάτσα με μία πιο ιδιαίτερη γέμιση όπως κιμά ή γραβιέρα, μπορεί να φτάσει και τα 3 ευρώ.

Με τις ανατιμήσεις που σημειώνονται συνεχώς στις πρώτες ύλες, δεν αποκλείεται να δούμε νέες αυξήσεις στο αγαπημένο έδεσμα.

