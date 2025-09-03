Θεαματική αύξηση των υπερωριών χάρη στην... ψηφιακή κάρτα εργασίας - 728% πάνω ο τουρισμός

Πριν από έναν χρόνο ακριβώς, εγκαινιάστηκε το μέτρο της ψηφιακής κάρτας εργασίας, στους κλάδους του τουρισμού και της εστίασης, και στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε άλλες επαγγελματικές ομάδες.

Σε αυτήν, ο εργαζόμενος μπορεί να καταγράφει μεταξύ άλλων τις υπερωρίες του. Και όπως φαίνεται, το μέτρο αποτέλεσε και... σοβαρό κίνητρο για να συμβεί αυτό.

Έτσι μπορεί να δικαιολογηθεί η τεράστια αύξηση που καταγράφηκε στις υπερωρίες, με τον τουρισμό και την εστίαση να είναι «πρωταθλητές»!

Τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ κατέγραψαν αύξηση των υπερωριών κατά 80%, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, οπότε και δεν ίσχυε το μέτρο. Αυτό αντιστοιχεί σε 3,5 εκατομμύρια επιπλέον ώρες.

«Πρωταθλητές», οι κλάδοι του τουρισμού και της εστίασης και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά...