Ε-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Τι πληρώνουν από 8 έως 12 Σεπτεμβρίου
Ποιοι παίρνουν τι αυτή την εβδομάδα από ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Την εβδομάδα που μας έρχεται, από 8 έως 12 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 65.885.000 ευρώ σε 65.951 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
- Από 8 έως 12 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 18.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 25.000.000 ευρώ σε 41.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 2.000.000 ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 1.800.000 ευρώ σε 3.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
- 85.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:42 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Έξτρα αύξηση έως και 55 ευρώ για εργαζόμενους συνταξιούχους
07:30 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ε-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Τι πληρώνουν από 8 έως 12 Σεπτεμβρίου
07:25 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Volvo: Η παραγωγή του νέου αμιγώς ηλεκτρικού ES90 ξεκινά
06:50 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Μεγάλες συγκεντρώσεις σήμερα το απόγευμα για τα Τέμπη
06:15 ∙ Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
ΔΕΘ: Με πακέτο μέτρων 1,7+1,5 δισ. ευρώ η ομιλία Μητσοτάκη - Τα σενάρια για την «έκπληξη» που θα ανακοινώσει το βράδυ
06:08 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής για κάθε ταμείο
06:15 ∙ Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
ΔΕΘ: Με πακέτο μέτρων 1,7+1,5 δισ. ευρώ η ομιλία Μητσοτάκη - Τα σενάρια για την «έκπληξη» που θα ανακοινώσει το βράδυ
08:10 ∙ ΠΑΙΔΕΙΑ