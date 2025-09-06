Ε-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Τι πληρώνουν από 8 έως 12 Σεπτεμβρίου

Ποιοι παίρνουν τι αυτή την εβδομάδα από ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ

Ε-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Τι πληρώνουν από 8 έως 12 Σεπτεμβρίου
Την εβδομάδα που μας έρχεται, από 8 έως 12 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 65.885.000 ευρώ σε 65.951 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Από 8 έως 12 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 18.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 25.000.000 ευρώ σε 41.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 2.000.000 ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.800.000 ευρώ σε 3.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
  • 85.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

