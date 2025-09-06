Σε χαμηλό 16μήνου η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος τον Αύγουστο

Σε χαμηλό 16 μηνών έπεσε η χρηματιστηριακή τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας τον Αύγουστο, αποκλιμάκωση που αντικατοπτρίστηκε και στις τιμές λιανικής για τον Σεπτέμβριο, οι οποίες είναι μειωμένες έως και κατά 48 % σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος διαμορφώθηκε τον Αύγουστο στα 73,15 ευρώ ανά μεγαβατώρα, που είναι η χαμηλότερη από τον Απρίλιο του 2024 όταν είχε πέσει στα 60,11 ευρώ. Στο μεσοδιάστημα είχε αυξηθεί (τον περασμένο Φεβρουάριο) πάνω και από τα 150 ευρώ.

Θετική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι οι τιμές υποχώρησαν εν μέσω της αιχμής της θερινής περιόδου, οπότε κατά κανόνα παρατηρούνται υψηλές τιμές (Αύγουστος 2024: 129,83 ευρώ ανά μεγαβατώρα, Αύγουστος 2023: 109,33 ευρώ, Αύγουστος 2022, με ενεργειακή κρίση: 436,53 ευρώ).

Όπως σημείωσε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος: «Τον Αύγουστο συνέβη κάτι σπάνιο αλλά πολύ σημαντικό: η Ελλάδα είχε μια από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής στην Ευρώπη. Οι τιμές μας ήταν χαμηλότερες όχι μόνο από τους γείτονές μας, αλλά και από χώρες όπως η Αυστρία, η Γερμανία, η Δανία, η Πολωνία, και πολλές άλλες. Μόνο έξι χώρες είχαν χαμηλότερη χονδρική από την Ελλάδα τον Αύγουστο. Φυσικά, η ενεργειακή μετάβαση δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Έχει σκαμπανεβάσματα. Και δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο όπου οι ΑΠΕ μας εξασφαλίζουν σταθερά χαμηλές τιμές. Αλλά ο Αύγουστος ήταν ένα στίγμα από το μέλλον – και μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι οι ΑΠΕ αποτελούν για τη χώρα μας ένα τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα».