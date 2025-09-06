Πιερρακάκης: «Απόψε ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει μία συνεκτική μεταρρυθμιστική πρόταση»

Νέα μηνύματα για το πακέτο παροχών που αναμένεται να ανακοινώσεις σε λίγες ώρες πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έστειλε ο υπουργός Οικονομιών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος αναφέρθηκε αρχικά στη βελτίωση των οικονομικών στοιχείων της χώρας, κάνοντας λόγο για μια νέα αφετηρία, η οποία βασίζεται σε τρία κύρια χαρακτηριστικά: Μειώσεις φόρων, μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος:

Κυρίες και κύριοι,

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση αυτή. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι στο βήμα της σημερινής Γενικής Συνέλευσης. Έχουμε σήμερα την ευκαιρία να συζητήσουμε για τις βασικές παραμέτρους της οικονομικής πολιτικής. Να δούμε τι έχουμε πετύχει και να αποφασίσουμε για τους επόμενους στόχους από τη νέα μας σημερινή αφετηρία.

Κυρίες και κύριοι,

Η κυβέρνηση και η επιχειρηματική κοινότητα προχωρούν μαζί τα τελευταία χρόνια, σε μια σχέση ειλικρίνειας και εποικοδομητικής συνεργασίας. Η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός και το οικονομικό επιτελείο έχουμε επιλέξει ως βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής μας τη διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας. Πρόκειται για τη βάση πάνω στην οποία χτίζουμε, κράτος και επιχειρήσεις.

Για πολλά χρόνια η δημοσιονομική σταθερότητα δεν ήταν ούτε κάτι εύκολο, ούτε αυτονόητο. Η χώρα χρειάστηκε 3 μνημόνια την χαμένη δεκαετία και αυτή τη στιγμή βλέπουμε τη σταθερότητα να έχει χαθεί σε πολλά σημεία του πλανήτη και σε πάρα πολλά σημεία της Ευρώπης. Επειδή μερικές φορές οι εικόνες λένε είναι χίλιες λέξεις, θα έλεγα να δει κανείς σήμερα ποιο είναι το επιτόκιο στο δεκαετές ομόλογο της Ελλάδας, της Γαλλίας και της Ιταλίας και να βγάλει τα συμπεράσματα του από αυτή τη σύγκριση. Τα καταφέραμε λοιπόν με συνετή και σοβαρή δημοσιονομική πολιτική μακριά από τυχοδιωκτισμούς και ερασιτεχνισμούς.

Μέσα από την πολιτική αυτή μειώνουμε σταθερά το δημόσιο χρέος πολύ ταχύτερα από τις άλλες χώρες της Ε.Ε. και παράγουμε υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα που μας επιτρέπουν να μειώνουμε και να εξαλείφουμε σημαντικό μέρος των φορολογικών βαρών των πολιτών και των επιχειρήσεων. Αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία μπορεί η ελληνική επιχείρηση να αναπτυχθεί με σιγουριά και ασφάλεια.

Το αποτέλεσμα είναι ότι η ελληνική οικονομία αυτή τη στιγμή έχει αναβαθμιστεί και αναβαθμίζεται διαρκώς από όλους τους διεθνείς οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης και έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα.

Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια νέα αφετηρία. Η αφετηρία αυτή έχει τρία κύρια χαρακτηριστικά: Μειώσεις φόρων, μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής ώστε οι κανόνες να είναι ίδιοι για όλους.

Τα τελευταία 6 χρόνια έχουμε μειώσει ή καταργήσει πάνω από 70 φόρους, πολλοί εκ των οποίων αφορούν την επιχείρηση και τον ελεύθερο επαγγελματία. Αναφέρω ενδεικτικά τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα φυσικά πρόσωπα, τη μείωση στην προκαταβολή φόρου, στοχευμένες παρεμβάσεις στους συντελεστές ΦΠΑ, μειώσεις στην φορολόγηση των μερισμάτων και φυσικά μείωση κατά 5,4 μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών.

Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, η Ελλάδα πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση – ανάμεσα σε 82 χώρες – στη βαθμολογία του δείκτη επιχειρηματικού περιβάλλοντος που καταρτίζει ο Economist, σύμφωνα με την Έκθεση Μαρτίου 2024. Όλα αυτά σωρευτικά έδωσαν αναπτυξιακή ώθηση στην οικονομία και βοήθησαν χιλιάδες νέες επιχειρήσεις να ανοίξουν, να καταστούν βιώσιμες και να προσλάβουν χιλιάδες εργαζόμενους. Συνολικά 63.000 νέες επιχειρήσεις άνοιξαν το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) και η επίδοση αυτή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, την δική της αποτύπωση.

Κυρίες και κύριοι,

Εδώ και αρκετές εβδομάδες, εδώ και αρκετές μέρες, η συζήτηση έχει επικεντρωθεί στο ποιο θα είναι το «πακέτο της ΔΕΘ» που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Και φτάνει όντως η ώρα των ανακοινώσεων αυτών. Σήμερα αυτό το οποίο θα ακούσουμε θα είναι κάτι το διαφορετικό, θα έχει περισσότερο τον χαρακτήρα μιας πολύ συνεκτικής μεταρρυθμιστικής πρότασης, αλλά γενικώς τα «πακέτα» μέτρων δεν είναι καθόλου αυτονόητα. Σε άλλες χώρες όπως στη Γαλλία και στην Ιταλία συζητάνε για «πακέτα» περικοπών. Εμείς είμαστε σε θέση να έχουμε μια πολιτική αφαίρεσης βαρών, ακριβώς επειδή ακολουθήσαμε μια πολιτική με συνέπεια τα τελευταία χρόνια. Σε άλλες χώρες, η συζήτηση είναι άλλη. Η Ελλάδα δεν βρίσκεται εκεί κι αυτό είναι ένα κέρδος που διαχέεται σε ολόκληρη την κοινωνία. Το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός είναι το μέρισμα της σταθερότητας. Είναι το όφελος από την πολιτική αυτή.

Κυρίες και κύριοι,

Οι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προκλήσεις τις οποίες η κυβέρνηση ασφαλώς γνωρίζει, και φροντίζετε με κάθε τρόπο να μας επικοινωνείτε πολλές από τις πτυχές αυτών των προκλήσεων.

Πρώτα και κύρια, η κρίση δημιούργησε επίμονα χρηματοδοτικά εμπόδια. Πριν από 6 χρόνια δεν είχαμε σταθερό τραπεζικό σύστημα με προοπτικές ευρωστίας και στήριξης της κοινωνίας. Από την πρώτη στιγμή επιδιώξαμε την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος με όρους ανταγωνισμού που να μπορεί να στηρίζει την επιχειρηματικότητα και ειδικότερα τις μικρομεσαίες και καινοτόμες επιχειρήσεις. Στην κατεύθυνση ενίσχυσης του ανταγωνισμού επετράπη με νόμο η χορήγηση κάθε μορφής επιχειρηματικών δανείων και από μη τραπεζικά ιδρύματα.

Παράλληλα, υλοποιήθηκε και η πολιτική μας για τον λεγόμενο 5ο πυλώνα του τραπεζικού συστήματος – προφανώς όπως είδαμε και στην πρόσφατη περίπτωση των χρεώσεων των ATM, εμείς παρεμβαίνουμε και θα παρεμβαίνουμε όταν και όπου χρειαστεί. Όμως, πιστεύουμε ότι ο τραπεζικός τομέας, μέσα από τη διαρκή θετική επίδραση που έχει η επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα, αλλά και χάρη στη διατηρησιμότητα των ρυθμών ανάπτυξης, θα διευρύνει τη χρηματοδότηση της οικονομίας ακόμη περισσότερο.

Και βλέπετε παρόλα αυτά στα στατιστικά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αυτή τη στιγμή, ότι είμαστε 2οι στην ταχύτητα στον ρυθμό μεταβολής της πιστωτικής επέκτασης. Βέβαια, ξεκινάμε από πάρα πολύ χαμηλή αφετηρία ως προς αυτό, ακριβώς λόγω όλου αυτού που έχει προηγηθεί. Παράλληλα, ενισχύουμε τις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές, με την αξιοποίηση, μεταξύ άλλων, των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Ελλάδα είναι 1η μεταξύ των 27 κρατών-μελών ως προς τους πόρους ΤΑΑ που έχει εξασφαλίσει ως ποσοστό του ΑΕΠ. Επιπλέον, από τα προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού, εξοικονόμησης ενέργειας, μεταποίησης, ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα, έχουν εγκριθεί ενισχύσεις ύψους 1,4 δις € σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τα 276 από τα 505 δάνεια από το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης είναι δανειοδοτήσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με συνολικό προϋπολογισμό 2,86 δις €, ενώ με εγγύηση από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε κεφάλαιο κίνησης και δανεισμό 11.017 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έλαβαν συνολικά δάνεια ύψους 1,95 δισ. €.

Από την άλλη πλευρά, η κρίση δημιούργησε πολλές οφειλές. Ζητούμενο ήταν η ευνοϊκή ρύθμιση των οφειλών προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Σε αυτό το κομμάτι, προτάσσουμε την αξιοποίηση του εργαλείου του εξωδικαστικού μηχανισμού ο οποίος μπορεί να προσφέρει στον επιχειρηματία μια πολύ σημαντική ελάφρυνση των βαρών που έχουν συσσωρευτεί.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός, όπως είδατε και με την πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, διαρκώς βελτιώνεται, τα όρια των ωφελούμενων διπλασιάστηκαν , η συμμετοχή των πιστωτών το Μάιο έγινε υποχρεωτική και αποτελεί το ισχυρότερο εργαλείο διευθέτησης και περαιτέρω περιορισμού του ιδιωτικού χρέους. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί πάνω 40.500 ρυθμίσεις και έχουν ρυθμιστεί χρέη άνω των 13,2 δις ευρώ: αυτό συνιστά αύξηση ρύθμισης 45% την περίοδο 2023-2024.

Παράλληλα, συνεχίζουμε συστηματικά την προσπάθεια για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Η ενεργειακή μετάβαση με έμφαση στις καθαρές και ανανεώσιμες μορφές ενέργειας σχεδιάζεται και υλοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε πιστεύουμε ότι θα αποδώσει όλο και καλύτερα αποτελέσματα στο πεδίο του κόστους. Ήδη οι τιμές χονδρικής για τον Αύγουστο ήταν αρκετά χαμηλές και όπως είπε ο Πρωθυπουργός αναμένουμε αυτό να μεταφραστεί σε χαμηλότερες τιμές λιανικής. Το σημαντικό είναι όμως ότι το νέο ενεργειακό μοντέλο της Ελλάδας, πιο καθαρό, βιώσιμο και πιο εξαγωγικό μπορεί να εξασφαλίσει και πιο ανταγωνιστικό κόστος.

Κυρίες και κύριοι,

Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για την αναγκαιότητα προώθησης της καινοτομίας για τη στήριξη των επιχειρήσεων να μπορούν να συγχωνεύονται με μεγαλύτερη ευελιξία και να αυξάνουν το μέγεθος τους. Με τον νόμο που ψηφίσαμε πέρυσι τον Νοέμβριο, υιοθετήσαμε και δικές σας προτάσεις, εκπροσώπων της αγοράς δηλαδή, απαντώντας σε αιτήματά σας με στόχο την βελτίωση των όρων λειτουργίας της αγοράς και την ισχυροποίησής της.

Πιστεύουμε πως οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις αποτελούν βασικό εργαλείο για τη μετεξέλιξη της οικονομίας καθώς οδηγούν στη δημιουργία μεγαλύτερων και πιο δυναμικών επιχειρήσεων που μπορούν να είναι ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο και να προσφέρουν περισσότερες και πιο ποιοτικές θέσεις εργασίας. Επιπλέον, συνδέονται με την προσέλκυση επενδύσεων που συνεπάγεται εισροή κεφαλαίων στη χώρα, αλλά και συχνά εισροή τεχνογνωσίας από το εξωτερικό. Με τον νόμο αυτό, τακτοποιήσαμε ένα μέχρι πρότινος διάσπαρτο και αποσπασματικό πλαίσιο που ξεκινάει από το 1972 και απλώνεται σε νόμους διαφορετικών δεκαετιών. Και αυτό, όπως είναι λογικό, δεν συμβάλει σε ένα περιβάλλον φιλικό προς τις επενδύσεις. Έτσι δημιουργήθηκε ένα ξεκάθαρο ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο αποτελεί πλέον το κεντρικό σημείο αναφοράς για επιχειρήσεις και επενδυτές που θέλουν να προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις.

Και φυσικά, προχωρήσαμε σε ρυθμίσεις που πετυχαίνουν την ενίσχυση της καινοτομίας, την ενδυνάμωση των νεοφυών επιχειρήσεων, την επέκταση των φορολογικών κινήτρων για την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα, τη θέσπιση νέων ορίων δαπανών για την ανάπτυξη και στην καινοτομία των επιχειρήσεων και των επενδυτών.

Κυρίες και κύριοι,

Δεν θα σας κουράσω, αλλά αυτό που θα σας πω σαν γενική εικόνα είναι το εξής: Η Ελλάδα έχει πετύχει τα τελευταία έξι χρόνια μια πάρα πολύ μεγάλη δημοσιονομική αλλαγή. Αυτό είναι σαφές με το που συμμετείχα για πρώτη φορά ως Υπουργός Οικονομικών στον πρώτο μου ECOFIN και στο πρώτο Eurogroup, αυτό που έβλεπε κανείς ήταν ότι στα μάτια των εταίρων μας, μας κοίταζαν διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 6 χώρες έχουν πλεονάσματα, μία εκ των οποίων είναι και η Ελλάδα, οι άλλες 21 έχουν ελλείμματα και αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Παρεμπιπτόντως, από τις 6 χώρες που έχουν πλεονάσματα, οι 4 πέρασαν από Μνημόνια. Κι αυτό κάτι λέει σε σχέση όλη με τη διαδρομή που έχουμε διανύσει και τι χρειάστηκε να κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Ως προς την πάταξη της φοροδιαφυγής που ήταν ο διεθνής τίτλος (στα μέσα ενημέρωσης), την χαμένη δεκαετία, η επίλυση λόγω της εισαγωγής τεχνολογικών μέσων αυτού του προβλήματος και αυτής της εξίσωσης είναι πολύ μεγάλη. Κι αυτή τη στιγμή, έχουμε μία ανάπτυξη της τάξεως του 2,3%, η οποία μπορεί και πρέπει να γίνει μεγαλύτερη: πρέπει να γίνουμε ακόμη πιο φιλόδοξοι.

Υπήρξε μία μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ΗΠΑ για τους δασμούς, και ποια πρέπει να είναι η πολιτική μας, στο πλαίσιο αυτής της διαπραγμάτευσης. Η άποψη της ελληνικής κυβέρνησης ήταν ότι θα πρέπει να είμαστε σε ένα περιβάλλον μηδέν προς μηδέν, να μην υπάρχουν δασμοί ανάμεσα στην ΕΕ και τις ΗΠΑ. Αυτό δεν κατέστη εφικτό. Οπότε, αυτό το οποίο λέμε είναι ότι καλύτερα να υπάρχει μία συμφωνία από το να μην υπάρχει καμία. Γνωρίζετε καλά, ως επιχειρηματίες ότι το χειρότερο πράγμα είναι η αβεβαιότητα. Υπό αυτή την έννοια όμως, ένα από τα κομμάτια που ξεκίνησαν πάρα πολύ να ανακύπτουν στη συζήτηση στην Ευρώπη, εντός των κόλπων της Κομισιόν και των κρατών-μελών ποιο είναι;

Το στοίχημα του επόμενου διαστήματος

Μιλάμε για δασμούς με τις ΗΠΑ, αλλά έχουμε τέτοια εμπόδια μεταξύ μας στα κράτη-μέλη της ΕΕ που είναι σαν να έχουμε βάλει δασμούς. Ισοδύναμα, λέει το ΔΝΤ, ο Μάριο Ντράγκι επίσης το λέει, ισοδύναμα με δασμούς 110% στις υπηρεσίες, στα σύνορα τα ευρωπαϊκά, ανάμεσα στα κράτη-μέλη και στη μεταποίηση 45%. Οπότε τι λέει το ECOFIN: να αφαιρέσουμε αυτά τα εμπόδια, να μπορεί μια επιχείρηση από την Ελλάδα να επενδύσει σε μια επιχείρηση (πχ) στην Ιταλία, να κάνουμε πιο εύκολη αυτή τη διαδικασία, να μεγαλώσουμε γενικότερα και να διευρύνουμε την οικονομική δραστηριότητα μέσα στην ΕΕ.

Αυτό θα είναι το στοίχημα του επόμενου διαστήματος. Το εθνικό στοίχημα στο πλαίσιο αυτό ποιο είναι; Ποιο είναι το οικονομικό μοντέλο που απέτυχε το 2008-2009; Ήταν ένα μοντέλο που μπορεί να μην είχαμε ψηλό ρυθμό ανάπτυξης, αλλά η Ελλάδα ήταν μια χώρα εσωστρεφής, βασισμένη σκληρά στην κατανάλωση.

Χωρίς να ισχυρίζομαι ότι η κατανάλωση δεν είναι κυρίαρχη παράμετρος της οικονομικής ανάπτυξης, αλλά δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό, δεν μπορεί να είναι κυρίαρχα αυτό.

Αν δει κανείς ποια είναι η εκκρεμότητα, εγώ θα πω δύο πράγματα: Το ένα είναι οι επενδύσεις προς το ΑΕΠ οι οποίες σας αφορούν, με δεδομένη τη δραστηριοποίησή σας στο επιχειρείν. Επενδύσεις προς το ΑΕΠ, ο ένας αριθμός που θα αναφέρω: 11% όταν αναλάβουμε το 2019, ευρωπαϊκός μέσος όρος, 21%. Πού είμαστε τώρα; 15,3% με βάση στοιχεία του 2024. Άρα είμαστε στη μέση μιας διαδρομής αλλαγής αυτού του μοντέλου. Εξαγωγές προς ΑΕΠ: 2008, μπαίνουμε στην κρίση: 20%. Σήμερα: 42%. Ευρωπαϊκός μέσος όρος: 51%. Για μια χώρα του μεγέθους της Ελλάδος, για τα χαρακτηριστικά του έχουμε, δεν πρέπει να στοχεύσει στο 51%, πρέπει να στοχεύσει κάπου στο 60%. Άρα το συμπέρασμα το οποίο θα έλεγα ότι πρέπει να κρατήσει κανείς ποιο είναι;

Έχουν αλλάξει πάρα πολλά στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Είχαμε ένα μείγμα δύο πραγμάτων που έπρεπε να κάνουμε. Έπρεπε να λύσουμε προβλήματα τα οποία είχαν συσσωρευτεί δεκαετίες. Όλη η φιλοσοφία και όλη η λογική του φορολογικού συστήματος, για παράδειγμα, το πώς είχε λειτουργήσει, ήταν μια μεταρρύθμιση σε εκκρεμότητα και είναι σε πολλές πτυχές του. Έχουμε μειώσει 72 φόρους. Σας λέω απερίφραστα ότι θα πρέπει να μειώσουμε πολλούς ακόμα. Για να μπορέσουμε πραγματικά να γίνουμε ανταγωνιστικοί με τον τρόπο που θέλουμε. Άρα λύνουμε εκκρεμότητες του χθες από τη μία και έπρεπε να ανταποκριθούμε και σε αναδυόμενα προβλήματα που κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει από την άλλη: από παγκόσμια πανδημία μέχρι πόλεμος στα σύνορα της ΕΕ. Και να κάνεις και τα δύο μαζί.

Πιερρακάκης: Δεν πιστεύω στα «θα» πιστεύω στα «να»

Ανταποκρινόμενοι λοιπόν σε αυτό το πολύ μεγάλο διακύβευμα, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια τροχιά αλλαγής. Έχουμε αλλάξει πολλά, από την ψηφιακή αλλαγή που έχει συντελεστεί στη χώρα, μέχρι τις μεγάλες ελαφρύνσεις τους φόρους που ανέφερα πριν. Αλλά σίγουρα εκκρεμεί να αλλάξουν πολλά ακόμα, γιατί υπάρχουν πολίτες και επιχειρήσεις που πρέπει να στηριχθούν, στοιχήματα που πρέπει να κερδηθούν και αλλαγές που πρέπει να πραγματωθούν. Η εικόνα της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου είναι σαφής, αλλά πρέπει ακόμα να κάνουμε κι άλλα βήματα για να μπορέσουμε να την ολοκληρώσουμε. Σας διαβεβαιώ όμως απερίφραστα ότι μπορούμε. Υπάρχει η γνωστή φράση ότι οι επιχειρήσεις είναι ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χαρακτηριστικά. Εγώ θα σας πω ότι δεν πιστεύω στα «θα» πιστεύω στα «να». Στις πολιτικές, δηλαδή, οι οποίες έρχονται στο «εδώ και στο τώρα», και απαντούν σε συγκεκριμένα προβλήματα.

Γνωρίζω πολύ καλά ότι κάποιες από αυτές τις έχουμε πραγματοποιήσει, γνωρίζω πολύ καλά ότι κάποιες εποχές ακόμη συνιστούν εκκρεμότητες και αντανακλώνται σε πάρα πολλές από τις προτάσεις σας. Όσο θα υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, οξυγόνο, δυνατότητα να μπορούμε να κάνουμε κι άλλα μέτρα τα οποία είναι στοχευμένα, θα το κάνουμε. Και θα διαπιστώσετε από την ομιλία του Πρωθυπουργού, απόψε το βράδυ, ότι η φιλοσοφία, η λογική, οι αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στη χώρα μας το επόμενο διάστημα είναι για εμάς πολύ σαφείς, γιατί έχουμε έναν πάρα πολύ σαφή «Βορρά» στην πυξίδα μας.

Κλείνω λέγοντας το εξής:

Με αφετηρία το σήμερα, με τις δυνατότητες και τα εργαλεία του, προχωρούμε ώστε μέσα στα επόμενα 2+4 χρόνια να επιτύχουμε πρόοδο μεγαλύτερη από εκείνη που σημειώσαμε στα προηγούμενα 4+2.

Ας εργαστούμε από κοινού, Πολιτεία και Επιμελητήρια, Πολιτεία και επιχειρηματικός κόσμος, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας για να καταστήσουμε την Ελλάδα μια ιστορία επιτυχίας με δυναμισμό, αυτοπεποίθηση και διάρκεια.

Θα είμαστε δίπλα σας.

Σας ευχαριστώ.