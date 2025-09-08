Νέα μέτρα: Πίνακας νέων συντελεστών για κατοικίες

Ενδεικτικό πίνακα νέων συντελεστών για κατοικίες παρουσίασε μεταξύ άλλων το οικονομικό επιτελείο κατά την σημερινή παρουσίαση και εξειδίκευση των μέτρων, που ανακοίνωσε από τη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δείτε τον πίνακα ανα τετραγωνικά μέτρα:

Οι επτά παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν

Οι επτά γενικές παρεμβάσεις για την αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας εισοδήματος μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών και ελευθέρων επαγγελματιών είναι :



Γενικές παρεμβάσεις

1. Μειώνονται κατά 2% οι συντελεστές της κλίμακας από τα 10.000 έως και τα 40.000 ευρώ:

◦ Για τα 10.000 έως 20.000 ευρώ από 22% σε 20%

◦ Για τα 20.000 έως τα 30.000 ευρώ από 28% σε 26%

◦ Για τα 30.000 έως τα 40.000 ευρώ από 36% σε 34%

2. Εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής από τα 40.000 έως τα 60.000 ευρώ 39%, ενώ ο συντελεστής 44% θα ισχύει για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ.

Επιπλέον παρεμβάσεις για οικογένειες με παιδιά:

3. Ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 που πλέον θα ανέρχεται σε 20% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται περεταίρω αναλόγως του αριθμού των τέκνων και ακόμη περισσότερο για τους τρίτεκνους σε:

◦ 18% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο

◦ 16% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα

◦ 9% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα

4. Οι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται για φορολογούμενους με τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

5. Ο συντελεστής από 20.000 έως 30.000 ευρώ που πλέον θα ανέρχεται σε 26% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται επίσης κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο:

◦ 24% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο

◦ 22% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα

◦ 20% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα

◦ 18% για φορολογούμενους με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα

◦ 16% για φορολογούμενους με πέντε εξαρτώμενα τέκνα κτλ.

Επιπλέον παρεμβάσεις για νέους:

6. Για τους νέους έως 25 ετών oι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται.

7. Για τους νέους 26 έως 30 ετών ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 θα ανέρχεται σε 9%.