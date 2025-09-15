Πώς θα αυξηθεί το καθαρό εισόδημα των νέων – Φορολογικά οφέλη και παραδείγματα

Στην αύξηση της απασχόλησης των 25άρηδων, στην ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας αλλά και στην ισχυροποίηση των οικονομικών κινήτρων για την επιστροφή Ελλήνων που έφυγαν στο εξωτερικό, στοχεύουν τα νέα φορολογικά μέτρα.

Στοίχημα για την ελληνική αγορά εργασίας αποτελεί η αύξηση της απασχόλησης των νέων με ποσοστό 36,4% στις ηλικίες έως 30 ετών. Η Ελλάδα βρίσκεται 13 μονάδες κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και 45 μονάδες από τις βόρειες χώρες που προηγούνται.

Η ανεργία των νέων είχε φτάσει στο 60% και παρά το γεγονός ότι υποχώρησε κάθετα τα τελευταία χρόνια παραμένει στο 18%, καθώς οι άνεργοι έως 29 ετών υπολογίζονται σε 135.000.

Με τη θέσπιση νέων κινήτρων απασχόλησης, η κυβέρνηση μηδενίζει από το 2026 τον φόρο για εργαζόμενους έως 25 ετών και ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Επίσης, μειώνει στο 9% τον φόρο για ηλικίες από 26 έως 30 ετών με το ίδιο εισόδημα.

Ένας εργαζόμενος 24 ετών που δηλώνει 15.000 ευρώ το χρόνο θα έχει ετήσιο όφελος 1283 ευρώ. Ένας δεύτερος εργαζόμενος 29 ετών που δηλώνει 20.000 ευρώ θα έχει ετήσιο όφελος 1300 ευρώ. Για νέους μέχρι 25 ετών ο εργοδότης θα πληρώνει λιγότερες εισφορές.

Παράλληλα, ισχυροποιούνται τα κίνητρα για την επιστροφή στην Ελλάδα όσων έφυγαν στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Για μια 7ετία θα φορολογούνται για το μισό τους εισόδημα με τους νέους χαμηλότερους συντελεστές.

Δύο αυξήσεις στους μισθούς νέων εργαζομένων

Ο νέος που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό θα δει το καθαρό του εισόδημα να αυξάνεται δύο φορές μέσα στους επόμενους μήνες.

Τα 743 ευρώ που θα συνεχίσουν μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2025, θα γίνουν τον Ιανουάριο 2026 για τον νέο 761 ευρώ, καθώς θα μηδενιστεί η παρακράτηση φόρου και με δεδομένο ότι θα υπάρξει νέα αύξηση στα μικτά, περίπου στα 920 ευρώ αναμένεται να διαμορφωθεί ο κατώτατος μισθός από τον Απρίλιο, τα καθαρά θα ανέβουν εκ νέου στα 797 ευρώ.

Η νέα φορολογική κλίμακα δημιουργεί ισχυρά κίνητρα και για την τόνωση της νεανικής επιχειρηματικότητας. Σε μία ατομική επιχείρηση η οποία θα δημιουργηθεί και θα παράγει κέρδη ακόμη και 20.000 ευρώ, δεν θα υπάρχει καθόλου φόρος και το όφελος σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα θα είναι 3.100 ευρώ, ακόμη και στα υψηλότερα κέρδη, στις 30.000 ευρώ το όφελος διαμορφώνεται στα 3.300 ευρώ.