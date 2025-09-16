Ειδικό Εποχικό Βοήθημα: Συνεχίζονται οι αιτήσεις – Δικαιούχοι και πίνακας με τα ποσά ανά επάγγελμα

Η υποβολή αιτήσεων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) θα ξεκινήσει στις 23 Σεπτεμβρίου. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος κυμαίνεται από 687,75 ευρώ έως 1.375,50 ευρώ.

Newsbomb

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα: Συνεχίζονται οι αιτήσεις – Δικαιούχοι και πίνακας με τα ποσά ανά επάγγελμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ξεκίνησε από την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα της ΔΥΠΑ για το 2025.

Η υποβολή αιτήσεων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) θα ξεκινήσει στις 23 Σεπτεμβρίου. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος κυμαίνεται από 687,75 ευρώ έως 1.375,50 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας στο διάστημα 10/09/2025 – 30/11/2025. Επίσης, κανείς δεν μπορεί να λάβει και το ειδικό εποχικό βοήθημα και την τακτική επιδότηση ανεργίας, με εξαίρεση τους οικοδόμους.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/eidiko-epokhiko-boethema-dypa

Συγκεκριμένα, η διαδρομή θα είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ που ασκούν ένα από τα παρακάτω επαγγέλματα:

  • Οικοδόμος
  • λατόμος
  • ασβεστοποιός
  • κεραμοποιός
  • πλινθοποιός
  • αγγειοπλάστης
  • δασεργάτης
  • ρητινοσυλλέκτης
  • καπνεργάτης
  • μουσικός - μέλος οικείου επαγγελματικού σωματείου
  • υποδηματεργάτης
  • μισθωτός ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης
  • χειριστής εκσκαπτικών/ανυψωτικών/οδοποιητικών/ γεωτρητικών μηχανημάτων
  • ηθοποιός
  • τεχνικός κινηματογράφου και τηλεόρασης
  • χειριστής και βοηθός χειριστή κινηματογράφου
  • ελεγκτής κινηματογράφου και θεάτρου
  • ταμίας κινηματογράφου και θεάτρου
  • εργαζόμενος τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου
  • σμυριδεργάτης
  • ταξιθέτης θεάτρου - κινηματογράφου
  • χορευτής
  • τεχνικός απασχολούμενος σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις - μέλους οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων

Δικαιούχοι είναι και οι ασφαλισμένοι που έχουν παραχωρηθεί από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης για να εργαστούν σε έμμεσους εργοδότες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο (όπως προκύπτει από τον ΚΑΔ στον ατομικό λογαριασμό ασφάλισής τους), εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης του βοηθήματος.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή 30 Νοεμβρίου και δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη προσέλευση στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ.

Η απόφαση παραλαμβάνεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ. Για αναλυτικές πληροφορίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις, το ύψος του βοηθήματος και τα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση ΕΔΩ.

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα έτους 2025 ανά επάγγελμα

ΚΛΑΔΟΣ

Ημερομίσθια 2024

Από - Έως

ΠΟΣΟ (€)

Οικοδόμοι, Λατόμοι, Ασβεστοποιοί

95-210

αποκλειστικά στον κλάδο

1017,87€

Κεραμοποιοί, Πλινθοποιοί, Αγγειοπλάστες

50-210

962,85€

Δασεργάτες - Ρητινοσυλλέκτες

50-210

962,85€

Καπνεργάτες

50-210

962,85€

Μουσικοί - μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου

50-210

687,75€

Υποδηματεργάτες

50-210

687,75€

Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης

50-230

962,85€

Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων

70-210

687,75€

Ηθοποιοί

50-210

687,75€

Τεχνικοί κινηματογράφου & τηλεόρασης

50-210

687,75€

Χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου

50-210

687,75€

Ελεγκτές κινηματογράφου & θεάτρου

50-210

687,75€

Ταμίες κινηματογράφου & θεάτρου

50-210

687,75€

Εργαζόμενοι τουριστικού & επισιτιστικού κλάδου

75 και όχι άνω των 50 από 1/10 -31/12

687,75€

Σμυριδεργάτες

50-240

1375,50€

Ταξιθέτες θεάτρου & κινηματογράφου

50-210

687,75€

Χορευτές - μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων

50-210

687,75€

Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις - μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων

50-210

687,75€

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:54ΠΑΙΔΕΙΑ

Όλες οι σχολικές αργίες για το νέο σχολικό έτος 2025 - 2026

03:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την ανάπτυξη της εθνοφρουράς στο Μέμφις

03:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα: Συνεχίζοντοι αιτήσεις – Οι δικαιούχοι και ο πίνακας με τα ποσά ανά επάγγελμα

02:36ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ξεκίνησε η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας

02:10ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 5Κ/2025: Πήρε ΦΕΚ η προκήρυξη για τις 20 θέσεις στη ΡΑΑΕΥ

01:44ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ διαβεβαιώνει πως το Ισραήλ δεν θα πλήξει ξανά το Κατάρ

01:22ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ντόναλντ Τραμπ – Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Συνάντηση σε πνεύμα ειρήνης, φιλίας και αλληλοσεβασμού

01:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κέρδη στη Wall Street και αγωνία για τις αποφάσεις της Fed σχετικά με τα επιτόκια

00:42ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Συναγερμός για την εξαφάνιση του 36χρονου Σωτήρη – Η ζωή του μπορεί να διατρέχει κίνδυνο

00:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προκόπης Παυλόπουλος: Χαιρετισμός στη μνήμη της μεγάλης τραγωδού Άννας Συνοδινού – «Αστρολάβος ζωής το παράδειγμά της»

23:58ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δεύτερο πλήγμα σε σκάφος καρτέλ από τη Βενεζουέλα - Νεκροί τρεις επιβαίνοντες - Βίντεο

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτώθηκε σε άλμα στις Άλπεις σε ζωντανή μετάδοση - Βίντεο

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Άτομο έπεσε στις γραμμές του Ηλεκτρικού – Διακοπή κυκλοφορίας προς Πειραιά

23:45ΥΓΕΙΑ

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα; Επιστήμονες, ψυχολόγοι και πνευματικοί αναλυτές απαντούν

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Tesla: Μετοχές αξίας ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων αγόρασε ο Έλον Μασκ

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Η τράπεζα που απέλυσε χιλιάδες εργαζομένους για έναν… απίθανο λόγο

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τον διεθνή αθλητισμό ζήτησε ο Σάντσεθ

23:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Άφαντες» οι βροχές και αυτή την εβδομάδα - Συνεχίζεται το καλοκαίρι - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Διάρρηξη στο Παγκράτι με λεία 20.000 ευρώ: Άρπαξαν από ρολόγια και παπούτσια μέχρι... αλουμινόχαρτο

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Atlantic Council – Όμιλος Antenna: Συνεργασία με στόχο τη σύσφιξη των σχέσεων Ευρώπης και Μέσης Ανατολής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
02:36ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ξεκίνησε η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας

23:45ΥΓΕΙΑ

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα; Επιστήμονες, ψυχολόγοι και πνευματικοί αναλυτές απαντούν

18:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Φτηνή αντιπολίτευση»: Ο Μαρινάκης απαντά στο «ο Αντετοκούνμπο δεν θα έπαιζε ποτέ στη σημερινή εθνική»

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Άτομο έπεσε στις γραμμές του Ηλεκτρικού – Διακοπή κυκλοφορίας προς Πειραιά

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Σατανικό σχέδιο εκδίκησης: Ζευγάρι βασάνισε τους εραστές της γυναίκας

13:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το σχόλιό του για τις τουρκικές σημαίες στο live του - «Φύγετε από εδώ τώρα»

22:18ΚΟΣΜΟΣ

«Zapad 2025»: Τι σημαίνουν οι στρατιωτικές ασκήσεις Ρωσίας-Λευκορωσίας για την Ευρώπη

16:16ΚΟΣΜΟΣ

Γκλεν Κένι: Ο επιστήμονας που «ζει» σε συνθήκες ακραίου καύσωνα για να σώσει ζωές - Κόντεψε να πάθει θερμοπληξία 1000 φορές

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Διάρρηξη στο Παγκράτι με λεία 20.000 ευρώ: Άρπαξαν από ρολόγια και παπούτσια μέχρι... αλουμινόχαρτο

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Λύση στο γόρδιο δεσμό των τουρκικών S-400; Τους ζητούν πίσω οι Ρώσοι και ανοίγουν το δρόμο για F-35 στην Άγκυρα

11:26ME TO N & ME TO Σ

Γιος επιχειρηματία, γιος υπουργού και… γιος του Μάλαμα!

21:19ΚΟΣΜΟΣ

Ίσως η αρχαιότερη επιγραφική αναφορά στον Ιησού Χριστό - Το κεραμικό του 1ου αιώνα από το βυθό

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες

11:10ΥΓΕΙΑ

Γιατί ξυπνάτε συνέχεια μεταξύ 3 και 5 π.μ.: Τι σημαίνει πραγματικά η «ώρα του λύκου»

20:38ΕΘΝΙΚΑ

«Φουσκοθαλασσιές» και πάλι στο Αιγαίο με το «Πίρι Ρέις»: Η σημασία που έχουν οι νησίδες Καλόγεροι και ο 25ος μεσημβρινός

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα οι ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία, με πολλούς αναπληρωτές να παίρνουν άδεια μόλις διορίζονται

20:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Ελεύθερη αφέθηκε η influencer - «Έπαιρνα ναρκωτικά γιατί με βοηθούσαν να παίρνω αποφάσεις», ισχυρίστηκε

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Ο αρτοποιός του Τιτανικού: Η απελπισμένη επιλογή και η απίστευτη ιστορία επιβίωσης στον Ατλαντικό

01:12ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στη Θήβα - Αισθητός στους κατοίκους

19:22ΚΟΣΜΟΣ

Ταυτοποιήθηκε ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ: Βρέθηκε DNA στο σημείο του εγκλήματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ