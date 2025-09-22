Στουρνάρας: Οι 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες είναι βολεμένες με 30-40 μεγάλους πελάτες

Η Ελλάδα βρίσκεται οικονομικά στην καλύτερη θέση από ποτέ, δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος

Newsbomb

Γιάννης Στουρνάρας, τράπεζες
Ο Γιάννης Στουρνάρας ζήτησε από τις τράπεζες να κοιτάξουν το σύνολο της οικονομίας
Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι μεγάλες συστημικές τράπεζες της Ελλάδας έχουν βολευτεί έχοντας ως πελάτες 30-40 μεγάλες επιχειρήσεις, όμως έχει αναπτυχθεί ήδη ο πέμπτος πόλος του τραπεζικού συστήματος με περιφερειακές και συνεταιριστικές τράπεζες που στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

Όπως εξήγησε ο Γιάννης Στουρνάρας, η Τράπεζα της Ελλάδος επιδίωξε τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος μικρότερων τραπεζών, «τον ονομάζουμε 5ο πόλο», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως «ο ανταγωνισμός είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε στην ελληνική οικονομία». Ο κ. Στουρνάρας χαρακτήρισε, μάλιστα, την Τράπεζα της Καρδίτσας ως την πιο επιτυχημένη τράπεζα στην Ελλάδα σήμερα, λέγοντας πως συνέβαλε πάρα πολύ στην ανοικοδόμηση της οικονομίας της Θεσσαλίας μετά τον Daniel, δίνοντας δάνεια στις τοπικές επιχειρήσεις.

Γιάννης Στουρνάρας: Οι μικρές τράπεζες, 5ος πόλος του τραπεζικού συστήματος

Ο 5ος πόλος του τραπεζικού συστήματος, πέραν των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, παίρνει καταθέσεις από τις μεγαλύτερες τράπεζες, παίρνει και δάνεια, δήλωσε ο διοικητής της ΤτΕ. Δεν παρέλειψε επίσης να προειδοποιήσει τους «φίλους του τους τραπεζίτες», όπως είπε χαρακτηριστικά, «να προσαρμόσουν από τώρα τα επιτόκιά τους» διότι μεγάλοι, διεθνείς τραπεζικοί οργανισμοί όπως η Revolut, ετοιμάζονται να επενδύσουν στη χώρα μας και να «πάρουν μερίδιο απο την αγορά».

«Η αλήθεια είναι ότι οι τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες είναι βολεμένες με τους 30-40 μεγάλους πελάτες, είναι εύκολο για αυτές να τους διαχειριστούν», τόνισε και πρόσθεσε πως πέραν της ανάπτυξης των μικρότερων περιφερειακών τραπεζών, σημαντική είναι η ενίσχυση των μικρομεσαίων και από οργανισμούς όπως η αναπτυξιακή τράπεζα που βοηθά τις μικρές επιχειρήσεις. «Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σήμερα λαμβάνουν δάνεια και στις έρευνες που γίνονται δεν υποστηρίζουν ότι η έλλειψη δανείων είναι πλέον το μεγάλο τους πρόβλημα».

Η Ελλάδα βρίσκεται οικονομικά στην καλύτερη θέση από ποτέ, επισήμανε ο κ. Στουρνάρας, καλώντας ωστόσο τις τράπεζες να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την ανάπτυξη, στηρίζοντας επιχειρήσεις σε όλο το εύρος της οικονομίας.

Η κύρια αιτία αύξησης του πληθωρισμού είναι το θετικό αναπτυξιακό κενό, εκτίμησε μάλιστα ο ίδιος και εξήγησε: Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με γρηγορότερους ρυθμούς από όσες επενδύσεις απορροφά και αυτό οδηγεί σε αυξημένο πληθωρισμό σε σχέση με την Ευρωζώνη, εξήγησε ο κ. Στουρνάρας, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη το πρωί της Δευτέρας. Μιλώντας στον Σκάι 100,3 είπε ακόμη ότι η πορεία της ελληνικής οικονομίας εξέπληξε πολλούς που δεν περίμεναν ότι θα καταφέρουμε να βγούμε από την κρίση και πρόσθεσε ότι, πλέον, η έξοδος της Ελλάδας από την κρίση γίνεται με γοργούς ρυθμούς.

Ο Γιάννης Στουρνάρας υποστήριξε επίσης πως οι μειώσεις στον φόρο εισοδήματος που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, είναι αποτελεσματικότερες από τυχόν μειώσεις στον ΦΠΑ.

Η ακρίβεια αντιμετωπίζεται μόνο με αυξήσεις μισθών και δίνονται αυξήσεις μισθών στην Ελλάδα σήμερα, υποστήριξε, τονίζοντας πως ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 16,1%, ενώ ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί πολύ περισσότερο.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:48ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Έφυγε από την ζωή ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος

11:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ο εμποδιστής Ρεξ φέρνει την πρώτη φθινοπωρινή κακοκαιρία

11:36ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

Σαναέ Τακαΐτσι: Η γυναίκα που μπορεί να αλλάξει την ιστορία της Ιαπωνίας

11:36ΕΘΝΙΚΑ

«Eunomia 6-25»: Εντυπωσιακές εικόνες από την αεροναυτική άσκηση Ελλάδας, Κύπρου, Γαλλίας και Ιταλίας

11:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Οδηγός έτρεχε με 187 χλμ./ώρα στη λεωφόρο Συγγρού

11:25ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League: Πρεμιέρα με σούπερ προσφορές και ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr

11:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Επαναπατρίζονται 86 ελληνικές αρχαιότητες από ιδιωτική συλλογή του εξωτερικού

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσοχοΐδης: Προχωρούμε στην εγκατάσταση ένστολων, μάχιμων, πολύ εξειδικευμένων αστυνομικών στους καταυλισμούς Ρομά

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν από 1η Οκτωβρίου οι ώρες κοινής ησυχίας – Τι ισχύει για τη χειμερινή περίοδο

11:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς από Γαλάτσι: «Με έργα ουσίας και όχι υποσχέσεις, χτίζουμε την Αττική που αξίζουμε»

11:10ΚΟΣΜΟΣ

«Στείλτε τις κόρες σας ή δεν θα λάβετε βοήθεια»: Πώς οι Ταλιμπάν καθιστούν τα θρησκευτικά σχολεία τη μόνη επιλογή για τα κορίτσια

11:02LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: Η Σίσσυ Χρηστίδου είναι η κοκκινομάλλα της ελληνικής τηλεόρασης - Πώς σχολίασε την αλλαγή στην εμφάνισή της

11:02LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Δύσκολα τα πράγματα στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

11:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Χολμς αποθέωσε τον Σλούκα: «Το "αφεντικό" θα σε βρει στη σωστή θέση, είναι ηγέτης στο παρκέ»

10:57ΕΘΝΙΚΑ

Νέα NAVTEX της Τουρκίας για άσκηση με πραγματικά πυρά σήμερα στο Αιγαίο

10:53ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Lidl λανσάρει τη διεθνή καμπάνια «Lidl. Γιατί αξίζει» με ξεκάθαρο μήνυμα προς τους ανθρώπους

10:52ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ξεκίνησε σήμερα το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών για το θάνατο του Σήφη Βαλυράκη

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πάνω από 700.000 αυτοκίνητα χωρίς ΚΤΕΟ στην Ελλάδα

10:49ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας: Φίτσιου και Αναστασιάδου πέρασαν στον τελικό του διπλού σκιφ

10:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Οι 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες είναι βολεμένες με 30-40 μεγάλους πελάτες - Ποια χαρακτήρισε την πιο πετυχημένη τράπεζα στην Ελλάδα, τι είπε για τον 5ο πόλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο ερχομός του φθινοπώρου – Πότε θα έρθει η πρώτη κακοκαιρία

09:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: «Κάποιοι προσπάθησαν να με φάνε» έλεγε η 59χρονη σε βίντεο και ευχαριστούσε τον αδελφό της

09:59WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή μποέμ ή κατσίβελοι: Από την Ινδία… στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

10:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Οι 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες είναι βολεμένες με 30-40 μεγάλους πελάτες - Ποια χαρακτήρισε την πιο πετυχημένη τράπεζα στην Ελλάδα, τι είπε για τον 5ο πόλο

10:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η έλευση του φθινοπώρου - Ήρθε η ώρα για μακρυμάνικα λόγω κακοκαιρίας από Ιταλία

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσοχοΐδης: Προχωρούμε στην εγκατάσταση ένστολων, μάχιμων, πολύ εξειδικευμένων αστυνομικών στους καταυλισμούς Ρομά

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Γιατί τελείωσαν οι πινακίδες κυκλοφορίας για μοτοσικλέτες - Οι ευθύνες, οι καθυστερήσεις και τι θα γίνει με τους νέους ιδιοκτήτες

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα είχε η Ζωή Κωνσταντοπούλου

03:50ΕΛΛΑΔΑ

Την Άνοιξη παραδίδεται πλήρως σε κυκλοφορία ο Ε65 – Θα συνδέει απευθείας την Αθήνα με την Εγνατία οδό

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν από 1η Οκτωβρίου οι ώρες κοινής ησυχίας – Τι ισχύει για τη χειμερινή περίοδο

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Μια φωτογραφία «ξεσκέπασε» την 62χρονη που έκρυψε τη σορό της μητέρας της

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανοί κατέστρεψαν για πρώτη φορά αμφίβια ρωσικά αεροσκάφη Beriev στην Κριμαία - Βίντεο

18:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση Αρναούτογλου για έντονες βροχές - Πότε αλλάζει το σκηνικό

11:10ΚΟΣΜΟΣ

«Στείλτε τις κόρες σας ή δεν θα λάβετε βοήθεια»: Πώς οι Ταλιμπάν καθιστούν τα θρησκευτικά σχολεία τη μόνη επιλογή για τα κορίτσια

04:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός 4,8 Ρίχτερ στο Άγιον Όρος - Αισθητός σε πολλές περιοχές

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ο Τσάρλι Κερκ δεν μισούσε τους αντιπάλους του, εγώ τους μισώ - Λυπάμαι, Έρικα»

11:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Χολμς αποθέωσε τον Σλούκα: «Το "αφεντικό" θα σε βρει στη σωστή θέση, είναι ηγέτης στο παρκέ»

11:02LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: Η Σίσσυ Χρηστίδου είναι η κοκκινομάλλα της ελληνικής τηλεόρασης - Πώς σχολίασε την αλλαγή στην εμφάνισή της

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο σε επιχείρηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ