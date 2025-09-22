Στουρνάρας: Οι 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες είναι βολεμένες με 30-40 μεγάλους πελάτες

Ο Γιάννης Στουρνάρας ζήτησε από τις τράπεζες να κοιτάξουν το σύνολο της οικονομίας

Οι μεγάλες συστημικές τράπεζες της Ελλάδας έχουν βολευτεί έχοντας ως πελάτες 30-40 μεγάλες επιχειρήσεις, όμως έχει αναπτυχθεί ήδη ο πέμπτος πόλος του τραπεζικού συστήματος με περιφερειακές και συνεταιριστικές τράπεζες που στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

Όπως εξήγησε ο Γιάννης Στουρνάρας, η Τράπεζα της Ελλάδος επιδίωξε τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος μικρότερων τραπεζών, «τον ονομάζουμε 5ο πόλο», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως «ο ανταγωνισμός είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε στην ελληνική οικονομία». Ο κ. Στουρνάρας χαρακτήρισε, μάλιστα, την Τράπεζα της Καρδίτσας ως την πιο επιτυχημένη τράπεζα στην Ελλάδα σήμερα, λέγοντας πως συνέβαλε πάρα πολύ στην ανοικοδόμηση της οικονομίας της Θεσσαλίας μετά τον Daniel, δίνοντας δάνεια στις τοπικές επιχειρήσεις.

Γιάννης Στουρνάρας: Οι μικρές τράπεζες, 5ος πόλος του τραπεζικού συστήματος

Ο 5ος πόλος του τραπεζικού συστήματος, πέραν των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, παίρνει καταθέσεις από τις μεγαλύτερες τράπεζες, παίρνει και δάνεια, δήλωσε ο διοικητής της ΤτΕ. Δεν παρέλειψε επίσης να προειδοποιήσει τους «φίλους του τους τραπεζίτες», όπως είπε χαρακτηριστικά, «να προσαρμόσουν από τώρα τα επιτόκιά τους» διότι μεγάλοι, διεθνείς τραπεζικοί οργανισμοί όπως η Revolut, ετοιμάζονται να επενδύσουν στη χώρα μας και να «πάρουν μερίδιο απο την αγορά».

«Η αλήθεια είναι ότι οι τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες είναι βολεμένες με τους 30-40 μεγάλους πελάτες, είναι εύκολο για αυτές να τους διαχειριστούν», τόνισε και πρόσθεσε πως πέραν της ανάπτυξης των μικρότερων περιφερειακών τραπεζών, σημαντική είναι η ενίσχυση των μικρομεσαίων και από οργανισμούς όπως η αναπτυξιακή τράπεζα που βοηθά τις μικρές επιχειρήσεις. «Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σήμερα λαμβάνουν δάνεια και στις έρευνες που γίνονται δεν υποστηρίζουν ότι η έλλειψη δανείων είναι πλέον το μεγάλο τους πρόβλημα».

Η Ελλάδα βρίσκεται οικονομικά στην καλύτερη θέση από ποτέ, επισήμανε ο κ. Στουρνάρας, καλώντας ωστόσο τις τράπεζες να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την ανάπτυξη, στηρίζοντας επιχειρήσεις σε όλο το εύρος της οικονομίας.

Η κύρια αιτία αύξησης του πληθωρισμού είναι το θετικό αναπτυξιακό κενό, εκτίμησε μάλιστα ο ίδιος και εξήγησε: Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με γρηγορότερους ρυθμούς από όσες επενδύσεις απορροφά και αυτό οδηγεί σε αυξημένο πληθωρισμό σε σχέση με την Ευρωζώνη, εξήγησε ο κ. Στουρνάρας, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη το πρωί της Δευτέρας. Μιλώντας στον Σκάι 100,3 είπε ακόμη ότι η πορεία της ελληνικής οικονομίας εξέπληξε πολλούς που δεν περίμεναν ότι θα καταφέρουμε να βγούμε από την κρίση και πρόσθεσε ότι, πλέον, η έξοδος της Ελλάδας από την κρίση γίνεται με γοργούς ρυθμούς.

Ο Γιάννης Στουρνάρας υποστήριξε επίσης πως οι μειώσεις στον φόρο εισοδήματος που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, είναι αποτελεσματικότερες από τυχόν μειώσεις στον ΦΠΑ.

Η ακρίβεια αντιμετωπίζεται μόνο με αυξήσεις μισθών και δίνονται αυξήσεις μισθών στην Ελλάδα σήμερα, υποστήριξε, τονίζοντας πως ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 16,1%, ενώ ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί πολύ περισσότερο.