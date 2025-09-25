Τα 7 SOS για γονικές παροχές και δωρεές - Ποιοι δικαιούνται αφορολόγητο

Τα μυστικά που κρύβουν οι διατάξεις με τις οποίες καθιερώθηκε αφορολόγητο όριο 800.000 ευρώ από την 1η Οκτωβρίου 2021 και μετά στις περιπτώσεις γονικών παροχών και λοιπών δωρεών προς στενά συγγενικά πρόσωπα παρουσιάζει ο Ελεύθερος Τύπος.

Οι φορολογούμενοι που επιθυμούν να προχωρήσουν σε γονικές παροχές ή δωρεές περιουσιακών στοιχείων ή χρημάτων σε στενά συγγενικά πρόσωπα θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ παρέχεται εφάπαξ στις γονικές παροχές και τις δωρεές μεταξύ συζύγων ή μεταξύ παππούδων ή γιαγιάδων και εγγονιών, οι οποίες πραγματοποιούνται από την 1η Οκτωβρίου 2021 και μετά.

Για τις γονικές παροχές και δωρεές προς τους φορολογούμενους της Α' κατηγορίας της φορολογικής κλίμακας, για τις οποίες ισχύει το αφορολόγητο ποσό των 800.000 ευρώ, φόρος προκύπτει εφόσον η φορολογητέα αξία του περιουσιακού στοιχείου, το οποίο αποτελεί αντικείμενο της γονικής παροχής ή που δωρίζεται, υπερβαίνει τις 800.000 ευρώ μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων και απαλλαγών των άρθρων 41 και 43 του Ν. 2961/2001, στις οποίες περιλαμβάνεται και η απαλλαγή της πρώτης κατοικίας.

Κάθε γονική παροχή χρηματικού ποσού, δηλαδή κάθε δωρεά χρηματικού ποσού από γονέα σε τέκνο, καθώς επίσης και κάθε δωρεά χρηματικού ποσού από σύζυγο σε σύζυγο, από παππού ή γιαγιά σε εγγόνι που έχει πραγματοποιηθεί από την 1η - 10 - 2021 ή πρόκεται να πραγματοποιηθεί από εδώ και στο εξής, εφόσον δεν έχει προηγηθεί άλλη προγενέστερη μεταξύ των ιδίων προσώπων είναι αφορολόγητη μέχρι τις 800.000 ευρώ.

Το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ για χρηματική γονική παροχή ή δωρεά ισχύει μόνο εφόσον το χρηματικό ποσό δωρίστηκε με μεταφορά από τον τραπεζικό λογαριασμό του δωρεοδότη στον τραπεζικό λογαριασμό του δωρεοδόχου.

Το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ αναγνωρίζεται σε περίπτωση μεταφοράς ποσού από ατομικό λογαριασμό του γονέα/δωρητή ή από κοινό λογαριασμό αυτού με το τέκνο/δωρεοδόχο ή τρίτο πρόσωπο σε ατομικό λογαριασμό του τέκνου/δωρεοδόχου ή σε άλλον κοινό λογαριασμό του τέκνου/δωρεοδόχου με τον ίδιο τον παρέχοντα ή τρίτο πρόσωπο

Για αρχικές δηλώσεις, όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, φόρου γονικής παροχής ή δωρεάς που έχουν υποβληθεί από την 1η-10-2021 και μετά για την απόδειξη της μεταφοράς του ποσού της χρηματικής γονικής παροχής ή δωρεάς σε τραπεζικό λογαριασμό πρέπει να αναγράφονται στο σώμα της δήλωσης φόρου γονικής παροχής ή δωρεάς οι αριθμοί IBAN των τραπεζικών λογαριασμών μεταξύ των οποίων έγινε η μεταφορά των χρημάτων, καθώς και επισυνάπτεται το αποδεικτικό μεταφοράς από το πιστωτικό ίδρυμα.

Στις περιπτώσεις διαδοχικών δωρεών μεταξύ προσώπων της Α΄ φορολογικής κλίμακας των δωρεών, με συνέπεια να λαμβάνει χώρα δωρεά μεταξύ των προσώπων που δεν ανήκουν στην κατηγορία αυτή οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες έχουν εντολή να διερευνούν τις πραγματικές συνθήκες και τη σκοπιμότητα των δωρεών αυτών, καθώς και το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ αυτών, για να διαπιστωθεί αν τίθεται θέμα καταστρατήγησης των υπόψη διατάξεων.

