Φορολοταρία: Ποιοι κερδίζουν έως 50 ευρώ

Η φορολοταρία για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που έγιναν τον Αύγουστο έγινε το πρωί της Παρασκευής, 26 Σεπτεμβρίου.

Ποιοι κερδίζουν

Μπορείτε να δείτε αν κερδίσατε μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ με τους κωδικούς Taxis

Ο πρώτος τυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ με τα υπόλοιπα έπαθλα να διαμορφώνονται κλιμακωτά, ενώ τα ποσά είναι ακατάσχετα και αφορολόγητα.

Κάθε μήνα 556 φορολογούμενοι κερδίζουν:

1 τυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ, 5 τυχεροί κερδίζουν

από 20.000 ευρώ ο καθένας, 50 τυχεροί κερδίζουν

από 5.000 ευρώ ο καθένας, 500 τυχεροί κερδίζουν

από 1.000 ευρώ ο καθένας.

Στους φορολογούμενους που κληρώνονται και δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, δίνεται προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης, προκειμένου να δηλώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμούν να πιστωθεί το χρηματικό έπαθλο, στην εφαρμογή προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet.