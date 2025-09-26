Χρηματιστήριο: Άνευρη συνεδρίαση - Επιλεκτικές τοποθετήσεις - Ανέβηκαν 48 μετοχές

Μικρή υποχώρηση στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου - Ποιες μετοχές κατέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδο 

Χρηματιστήριο Αθηνών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Με οριακή πτώση έκλεισε σήμερα ο δείκτης Γενικών Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς στη σημερινή συνεδρίαση κυριάρχησε η επιφυλακτικότητα των επενδυτών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.031,81 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,17%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.037,77 μονάδες (+0,13%) και κατώτερη τιμή στις 2.021,39 μονάδες (-0,68%)

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,07%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 38,25%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 220,74 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 34.876.846 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,11%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,20%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aktor (+3,05%), της Viohalco (+2,34%), της Πειραιώς (+1,96%) και της Σαράντης (+1,57%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Jumbo (-2,81%), της ΕΥΔΑΠ (-2,48%), της Metlen (-2,20%) και του ΟΛΠ (-1,52%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 9.327.668 και 7.962.839 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 33,18 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 26,90 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 48 μετοχές, 58 πτωτικά και 20 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+6,73%) και Ίλυδα (+3,37%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Έλτον Χημικά (-7,66%) και Fais Group (-5,36%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:8,4400 +3,05%

ΚΥΠΡΟΥ:7,9600 +1,27%

METLEN:47,1200 -2,20%

OPTIMA:8,2100 +1,11%

ΤΙΤΑΝ: 34,8000 +0,58%

ALPHA BANK: 3,5620 +0,34%

AEGEAN AIRLINES: 13,6800 +0,59%

VIOHALCO: 7,4400 +2,34%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 22,5200 +0,99%

ΔΑΑ:10,1000 +0,80%

ΔΕΗ: 14,0800 +0,21%

COCA COLA HBC:41,5200 +0,14%

ΕΛΠΕ: 8,4800 -0,59%

ELVALHALCOR: 2,9350 +0,17%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,0700 -0,66%

ΕΥΔΑΠ:6,6800 -2,48%

EUROBANK: 3,2800 -0,30%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,8100 -0,13%

MOTOR OIL: 25,9000 -1,07%

JUMBO: 29,1000 -2,81%

ΟΛΠ:42,1000 -1,52%

ΟΠΑΠ: 19,8700 -0,95%

ΟΤΕ: 16,2000 -1,16%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,2800 +1,96%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,9000 +1,57%

