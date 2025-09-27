ΗΠΑ: Κλείσιμο με άνοδο για το χρηματιστήριο

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 299,97 μονάδων (+0,65%), στις 46.247,29 μονάδες.

ΗΠΑ: Κλείσιμο με άνοδο για το χρηματιστήριο

Φώτο Αρχείου: Ένας πίνακας πάνω από τον χώρο διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης δείχνει τον αριθμό κλεισίματος του βιομηχανικού μέσου όρου Dow Jones

Με κέρδη έκλεισε χθες Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, χάρη στην ώθηση από τα νεότερα στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, τα οποία ενίσχυσαν τις προσδοκίες επενδυτών ότι η αμερικανική κεντρική κεντρική τράπεζα (Fed) θα μειώσει ξανά τα επιτόκια μέχρι το τέλος του έτους.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 299,97 μονάδων (+0,65%), στις 46.247,29 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 99,37 μονάδων (+0,44%), στις 22.484,06 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 38,98 μονάδων (+0,59%), στις 6.643,70 μονάδες.

