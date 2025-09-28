Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Πότε θα γίνει η πληρωμή - Ημερομηνίες για όλα τα ταμεία

Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών

Newsbomb

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Πότε θα γίνει η πληρωμή - Ημερομηνίες για όλα τα ταμεία
INTIME NEWS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να γίνεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση

Ως εκ τούτου οι επικουρικές συντάξεις μηνός Νοεμβρίου 2025 θα πληρωθούν ταυτόχρονα τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις

Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον νόμο 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί και Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Με βάση τις παραπάνω διατάξεις οι συντάξεις Νοεμβρίου 2025 των μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ θα πληρωθούν την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα Οκτωβρίου 2025 και η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων θα γίνει στην ίδια ημερομηνία αντίστοιχα

Οι ημερομηνίες πληρωμής για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων των συντάξεων Νοεμβρίου 2025 είναι οι εξής:

Συνταξιούχοι από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016)

Οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) ΟΠΣ – ΕΦΚΑ Νοεμβρίου 2025 για όλους όσους είναι νέοι συνταξιούχοι (Μισθωτοί και μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016) θα καταβληθούν την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Συντάξεις ΙΚΑ

Το ΙΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Συντάξεις ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών)

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Ο ΟΓΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Συντάξεις ΝΑΤ

Το ΝΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Συντάξεις Δημοσίου

Το Δημόσιο θα καταβάλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

(Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλουν τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 όπως το Δημόσιο)

(Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος του Νοεμβρίου 2025 θα καταβληθούν όπως στο Δημόσιο)

Πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων την ίδια ημερομηνία

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να γίνεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση

Ως εκ τούτου οι επικουρικές συντάξεις μηνός Νοεμβρίου 2025 θα πληρωθούν ταυτόχρονα τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:58ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο επιχειρηματίας Απόστολος Αλεξάκης

11:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης της ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες

11:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα γίνει η πληρωμή - Το λάθος που «κόβει» τους δικαιούχους

11:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Πότε θα γίνει η πληρωμή - Ημερομηνίες για όλα τα ταμεία

11:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα ματς ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, αλλά και όλη τη δράση

11:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Ντούσκο: Ευχαριστούμε που σήκωσες την Ελλάδα ψηλά

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ινδία: Τουλάχιστον 39 νεκροί σε προεκλογική συγκέντρωση ηθοποιού - Ανάμεσά τους εννιά παιδιά - Σκληρές εικόνες

11:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για τον «χρυσό» Ντούσκο: «Με τα κουπιά σου ανεβάζεις την Ελλάδα ψηλά»

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Καρολίνα: Ένοπλος προσέγγισε παραθαλάσσιο μπαρ με βάρκα και άνοιξε πυρ - Τρεις νεκροί, οκτώ τραυματίες

10:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

MotoGP: Κατέκτησε τον 7ο παγκόσμιο τίτλο ο Μαρκ Μάρκεθ

10:54LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: Η απάντηση για το τρέιλερ Πανόπουλου και Λαζάρου

10:48ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Ντούσκος: Συγκινημένη η σύντροφός του Εύα Αναστασιάδου - «Του αξίζουν 50 χρυσά παγκόσμια»

10:44LIFESTYLE

Βοιωτία: Η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της έπαιρνε και τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του Νίκου Πλακιά για τη διαρροή φωτογραφιών των σορών από τα Τέμπη - «Επώδυνο να βλέπεις πως παραδώσανε τα παιδιά μας»

10:39ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Ντούσκος: Κατέκτησε το χρυσό που έλειπε από τη συλλογή του - Όλα τα μετάλλιά του

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Μολδαβία: Ευρώπη ή ρωσική επιρροή - Σήμερα στις κάλπες η χώρα στις πιο κρίσιμες εκλογές της ιστορίας

10:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα πρόγνωση Τσατραφύλλια - Γιατί η κακοκαιρία δεν έχει «χτυπήσει» ακόμα

10:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Παπαρίζου: «Περαστικά στον αδελφό της»

10:22ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πολύμερος για Ντούσκο: «Κλαίμε όλοι από χαρά - Έκανε την κούρσα της ζωής του»

10:20ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε γυναίκα - Μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης της ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του Νίκου Πλακιά για τη διαρροή φωτογραφιών των σορών από τα Τέμπη - «Επώδυνο να βλέπεις πως παραδώσανε τα παιδιά μας»

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Οι Ρομά στην Ευρώπη και η αντιμετώπισή τους - Το ολοκαύτωμα των Σίντι και το κυνήγι από τους Ναζί

08:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: «Παγώνουν» οι αλλαγές στα όρια ηλικίας - Οι μεγάλοι κερδισμένοι

10:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα πρόγνωση Τσατραφύλλια - Γιατί η κακοκαιρία δεν έχει «χτυπήσει» ακόμα

10:01ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Ντούσκος: Η κούρσα του Έλληνα πρωταθλητή που τον έκανε Παγκόσμιο Πρωταθλητή!

10:12LIFESTYLE

Κόντρα Καλλιακμάνη-Μπαλάσκα για το... στέρνο: «Δεν είναι καθόλου αστείο»

08:10ΚΟΣΜΟΣ

«Χορόν»: Ο χορός που οι Τούρκοι νομίζουν... δικό τους, παραβλέποντας το ίδιο του το όνομα - Πώς απάντησαν οι Έλληνες

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF«κλείδωσε» επικίνδυνα φαινόμενα και... χιόνια - Πότε θα «πέσουν»

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί σήμερα λόγω αγώνα δρόμου

08:53WHAT THE FACT

Οι κατασκευαστές προειδοποιούν: Μην το κάνετε αυτό στο πλυντήριο ρούχων σας αμέσως μετά τη χρήση του

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Η 62χρονη ανακαίνισε το σπίτι μετά την ταφή της μητέρας της

09:01ΕΛΛΑΔΑ

29 Σεπτεμβρίου 1945: Η τραγωδία του Empire Patrol - Η νύχτα που το πλοίο έγινε κολαστήριο για εκατοντάδες Κύπριους

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η Ρωσία εξαπέλυσε «μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της στο Κίεβο»

11:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Πότε θα γίνει η πληρωμή - Ημερομηνίες για όλα τα ταμεία

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

08:44ΚΟΣΜΟΣ

Τα πρώτα 20 λεπτά: Προσομοίωση δείχνει τι θα συμβεί στις ΗΠΑ σε περίπτωση πυρηνικής επίθεσης

09:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Άγρια συμπλοκή 20 νεαρών

10:44LIFESTYLE

Βοιωτία: Η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της έπαιρνε και τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

11:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα ματς ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, αλλά και όλη τη δράση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ