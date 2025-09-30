Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Πότε θα γίνει η καταβολή - Ημερομηνίες για όλα τα ταμεία

Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών

Newsbomb

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Πότε θα γίνει η καταβολή - Ημερομηνίες για όλα τα ταμεία
INTIME NEWS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να γίνεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση

Ως εκ τούτου οι επικουρικές συντάξεις μηνός Νοεμβρίου 2025 θα πληρωθούν ταυτόχρονα τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις

Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον νόμο 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί και Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Με βάση τις παραπάνω διατάξεις οι συντάξεις Νοεμβρίου 2025 των μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ θα πληρωθούν την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα Οκτωβρίου 2025 και η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων θα γίνει στην ίδια ημερομηνία αντίστοιχα

Οι ημερομηνίες πληρωμής για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων των συντάξεων Νοεμβρίου 2025 είναι οι εξής:

Συνταξιούχοι από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016)

Οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) ΟΠΣ – ΕΦΚΑ Νοεμβρίου 2025 για όλους όσους είναι νέοι συνταξιούχοι (Μισθωτοί και μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016) θα καταβληθούν την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Συντάξεις ΙΚΑ

Το ΙΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Συντάξεις ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών)

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Ο ΟΓΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Συντάξεις ΝΑΤ

Το ΝΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Συντάξεις Δημοσίου

Το Δημόσιο θα καταβάλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

(Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλουν τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 όπως το Δημόσιο)

(Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος του Νοεμβρίου 2025 θα καταβληθούν όπως στο Δημόσιο)

Πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων την ίδια ημερομηνία

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να γίνεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση

Ως εκ τούτου οι επικουρικές συντάξεις μηνός Νοεμβρίου 2025 θα πληρωθούν ταυτόχρονα τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:18ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Θα πληρώσει 1.200 ευρώ πρόστιμο - Του αφαιρείται για 1 μήνα το δίπλωμα οδήγησης

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 10 άτομα - Μετέφεραν λαθραία ποτά και φυτοφάρμακα με τουριστικά λεωφορεία

08:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Πότε θα γίνει η καταβολή - Ημερομηνίες για όλα τα ταμεία

08:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Στέφανος: Πυροβολήθηκε άνδρας 38 ετών - Βασικός ύποπτος ο πρώην σύντροφος της κοπέλας του

08:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έρχεται «λουκέτο» στην κυβέρνηση - «Δεν βάζεις όπλο στον κρόταφο του αμερικανικού λαού»

08:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Καλλιάνου για σφοδρή κακοκαιριία - Πότε θα «χτυπήσει» την Αθήνα

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το «Δέντρο της Χρονιάς» για το 2025 και μεγαλώνει στην «καρδιά» της Γλασκώβης

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Smart σχεδιάζει νέο μικρό ηλεκτρικό για την πόλη με τέσσερις θέσεις

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Μαρίσσα Λαιμού: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της «χρυσής» κληρονόμου - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Νέο ντοκουμέντο - Η στιγμή μετά το τρακάρισμα με τα σταθμευμένα οχήματα στη Φιλοθέη

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Το σχέδιο για τη μεταπολεμική Γάζα «θα παραγκωνίσει τους Παλαιστινίους» - Ο Μπλερ, ο Αιγύπτιος δισεκατομμυριούχος και οι άλλοι

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Χρονοπούλου: Σκοτεινά Σημεία στον θάνατο της ηθοποιού - Η οικογένεια ζητά διερεύνηση ανθρωποκτονίας

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στάση πληρωμών σε επιδοτήσεις αγροτών λόγω του σκανδάλου

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1ης Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν την Τετάρτη τα μέσα μεταφοράς

07:09LIFESTYLE

Μανώλης Μητσιάς: «Σύντομα θα βάλω μία τελεία στην καριέρα μου – Δεν θέλω να με λυπούνται»

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ μαθητριών έξω από σχολείο – Μπουνιές & κλωτσιές μπροστά σε δεκάδες συμμαθητές τους

06:54LIFESTYLE

Διαζύγιο-σεισμός στο Χόλιγουντ: Χώρισαν Νικόλ Κίντμαν και Κιθ Έρμπαν μετά από 19 χρόνια!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:50ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Νέο ντοκουμέντο - Η στιγμή μετά το τρακάρισμα με τα σταθμευμένα οχήματα στη Φιλοθέη

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Θα πληρώσει 1.200 ευρώ πρόστιμο - Του αφαιρείται για 1 μήνα το δίπλωμα οδήγησης

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σιβηρικό ψύχος κυκλώνει την Ελλάδα - Θα ανάψουν καλοριφέρ στη Θεσσαλονίκη, πέφτει 15 βαθμούς η θερμοκρασία!

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Μαρίσσα Λαιμού: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της «χρυσής» κληρονόμου - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

08:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Στέφανος: Πυροβολήθηκε άνδρας 38 ετών - Βασικός ύποπτος ο πρώην σύντροφος της κοπέλας του

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ μαθητριών έξω από σχολείο – Μπουνιές & κλωτσιές μπροστά σε δεκάδες συμμαθητές τους

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Η συνεργάτιδά του επικοινώνησε 10 ώρες μετά το τροχαίο με την ΕΛ.ΑΣ.

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: «Έγινε μικρό λάθος, πήγαμε να κάνουμε καλό», λέει ο ιδιοκτήτης του βρεφονηπιακού σταθμού

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες 2024: Οι «απένταροι», τα «ρετιρέ» της Βουλής και ο εκατομμυριούχος Παύλος Σαράκης

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:44ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Είχε και στο παρελθόν προστριβές με γείτονες στη Φιλοθέη

06:32LIFESTYLE

Από το «Σόι σου» στους «Αθώους» και τη «Μεγάλη Χίμαιρα» - 10 σειρές που ανυπομονούμε να δούμε

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Τζάμπολ με Παναθηναϊκός - Μπάγερν και Μπασκόνια - Ολυμπιακός | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1ης Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν την Τετάρτη τα μέσα μεταφοράς

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη: Προσποιούνται αγοραστές - ενοικιαστές και αδειάζουν λογαριασμούς

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικές μάζες ψύχους στα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεαστεί η Ελλάδα

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Κοριτσάκι 2,5 ετών ανακηρύχθηκε «ζωντανή θεά» σε ένα σκληρό αρχαίο τελετουργικό

08:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Καλλιάνου για σφοδρή κακοκαιριία - Πότε θα «χτυπήσει» την Αθήνα

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Tι σημαίνει «6 7»; Οι δύο αριθμοί που έβαλαν φωτιά στο Tik Tok - Η viral φράση που «σαρώνει» τα σχολεία σε όλο τον κόσμο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ