Κέρδη και ρεκόρ στη Wall Street, παρά την απειλή του shutdown
Με άνοδο ολοκληρώθηκε την Τρίτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
Με κέρδη έκλεισε την Τρίτη (30/9) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί σχετικά με τον κίνδυνο δημοσιονομικής παράλυσης στις ΗΠΑ, δηλαδή τη διακοπή των ομοσπονδιακών υπηρεσιών λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.
Οι δείκτες
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 81,82 μονάδων (+0,18%), στις 46.397,89 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 68,85 μονάδων (+0,31%), στις 22.660,01 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 27,25 μονάδων (+0,41%), στις 6.688,46 μονάδες.
