Γερμανία - Ακίνητα - Το Ifo προειδοποιεί: Η αγορά ενοικίασης, λαχείο - Πόσο είναι το τ.μ.

«Πονοκέφαλο» αποτελεί για τη Γερμανία το στεγαστικό πρόβλημα 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τα ενοίκια για νέες μισθώσεις καταγράφουν νέες αυξήσεις, ειδικά στις μεγάλες πόλεις. Το Ινστιτούτο Ifo στο Μόναχο προειδοποιεί για τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες αυτής της εξέλιξης.

Τα συνεχώς αυξανόμενα ενοίκια πλήττουν όχι μόνο τους κατοίκους των πόλεων αλλά και την οικονομία.

Ο Όλιβερ Φαλκ του Ινστιτούτου Ifo του Μονάχου προειδοποιεί: «Όταν οι εργαζόμενοι δεν μπορούν πλέον να αντέξουν οικονομικά την οικονομική δυνατότητα στέγασης στις μεγάλες πόλεις, αυτές χάνουν οικονομική δύναμη».

Μαζί με άλλους ερευνητές, ο Falck υπολόγισε ότι τα νέα συμβόλαια ενοικίασης στις επτά μεγαλύτερες πόλεις της Γερμανίας είναι, κατά μέσο όρο, 48% ακριβότερα από τα υπάρχοντα. Αυτό αντιστοιχεί σε 4,48 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ενοίκια μεγάλων πόλεων: «Κοινωνικός δυναμίτης»

Η διαφορά είναι ιδιαίτερα μεγάλη στο Βερολίνο, περίπου στο 70%, ακολουθούμενο από το Μόναχο με 45% και το Αμβούργο με 37%. Στην Κολωνία, τη Φρανκφούρτη, τη Στουτγάρδη και το Ντίσελντορφ, οι επιβαρύνσεις κυμαίνονται μεταξύ 30 και 36%.

Η υπουργός Εργασίας της Γερμανίας προτείνει για τα κλειστά διαμερίσματα, την επιβολή ανώτατου ορίου στο ενοίκιο ανά τετραγωνικό μέτρο που πρέπει να καταβάλλει η κυβέρνηση για κοινωνική πρόνια.

Ο Simon Krause, συντάκτης επίσης της έκθεσης, περιγράφει το «κενό» στην αγορά κατοικίας με περισσότερες λεπτομέρειες: «Ενώ οι ενοικιαστές σε υπάρχοντα ακίνητα επωφελούνται από ρυθμιζόμενες και σταθερές τιμές, όσοι αναζητούν διαμερίσματα πληρώνουν σημαντικά υψηλότερα ενοίκια για νέες μισθώσεις. Αυτό μπορεί να σημαίνει διαφορά αρκετών εκατοντάδων ευρώ για την ίδια τοποθεσία και μέγεθος διαμερίσματος, μετατρέποντας την αγορά ενοικίασης σε λαχείο», λέει.

Αυτό έχει επίσης συνέπειες για το βαθμό στον οποίο τα νοικοκυριά επιβαρύνονται με το ενοίκιο. Σύμφωνα με το Ifo, τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος πληρώνουν σταθερά περίπου το 35% του εισοδήματός τους για υπάρχοντα ενοίκια εδώ και χρόνια.

Για τα νέα ενοίκια, το ποσοστό αυτό έχει πλέον φτάσει σχεδόν το 50% στις μεγάλες πόλεις.

Δεδομένης της μεγάλης διαφοράς μεταξύ του ενοικίου στα υπάρχοντα συμβόλαια και στα νέα συμβόλαια, οι άνθρωποι προτιμούν να μένουν στα οικονομικά τους διαμερίσματα, ακόμη και αν αυτά δεν ταιριάζουν πλέον στις συνθήκες διαβίωσής τους.

«Αυτό μειώνει την κινητικότητα των ανθρώπων και επηρεάζει τη διαθεσιμότητά τους στην αγορά εργασίας», λέει ο Pascal Zamorski, που συνέβαλε κι αυτός στη σύνταξη της έκθεσης.

Οι σπουδές δεν ήταν ποτέ τόσο ακριβές όσο είναι σήμερα

Σε πολλές γερμανικές πανεπιστημιουπόλεις, οι φοιτητές ξοδεύουν πλέον περισσότερο από το μισό του εισοδήματός τους σε ενοίκιο - κατά μέσο όρο περίπου 505 ευρώ το μήνα.

Σε αυτό προστίθεται η έλλειψη στέγης.

Πάνω από τα τρία τέταρτα των φοιτητών που ζουν μόνοι ή σε κοινόχρηστα καταλύματα θεωρούνται πλέον ότι κινδυνεύουν από φτώχεια.

Ο Τιμ και ο Σίμον από το Μύνστερ καταδεικνύουν πόσο δύσκολο είναι να βρει κανείς δωμάτιο σε ένα κοινόχρηστο διαμέρισμα με περιορισμένο προϋπολογισμό.

Στην αρχή του εξαμήνου, και οι δύο πρέπει να καταφύγουν σε πρόχειρες λύσεις: να κοιμηθούν σε κάμπινγκ ή στον καναπέ ενός φίλου.

Το Ifo θεωρεί την πολιτική υπεύθυνη

Οι ερευνητές της έκθεσης πιστεύουν ότι όσοι είναι επιφορτισμένοι με τη χάραξη πολιτικής είναι υπεύθυνοι για τη λύση: πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο στην πλευρά της προσφοράς και να χρησιμοποιήσουν το υπάρχον απόθεμα κατοικιών πιο αποτελεσματικά.

Βασικοί παράγοντες περιλαμβάνουν το χαμηλότερο κόστος κατασκευής, καθώς και τις ταχύτερες διαδικασίες έγκρισης και τη στοχευμένη υποστήριξη για οικονομικά προσιτή στέγαση.

Ενώ η ρύθμιση των ενοικίων μπορεί να έχει αρνητικό αποτέλεσμα, δεν λύνει το πρόβλημα της έλλειψης στέγης, επισημαίνεται στην έκθεση.

Μόλις πριν από μια εβδομάδα, το Ινστιτούτο Pestel στο Ανόβερο κατέληξε σε παρόμοιο συμπέρασμα.

«Το πάγωμα των αγορών κατοικίας οδηγεί φυσικά και στο πάγωμα των αγορών εργασίας, επειδή οι άνθρωποι δεν μπορούν πλέον να μετακινηθούν για να βρουν εργασία σε άλλες περιοχές», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Pestel, Matthias Günther, στα εγκαίνια της έκθεσης ακινήτων Expo Real στο Μόναχο.

Πηγή: zdfheute

